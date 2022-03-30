كولدبلاي في المكسيك: وعد كريس مارتن بأداء أغنية خوان غابرييل في الحفلات الموسيقية القادمة

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

منذ أن أعلن كولدبلاي أنهم سيزورون المكسيك خلال جولتهم العالمية في Music Of The Spheres، لم تتوقف إثارة المعجبين. علاوة على ذلك، عندما تم الإعلان مؤخرًا أنه بالإضافة إلى الأحداث الأولية الثلاثة، تمت إضافة اثنين آخرين.

كان الحفل الأول للفرقة الإنجليزية في 25 مارس الماضي في مونتيري؛ بينما أقيم الثاني في 29 مارس في غوادالاخارا ، خاليسكو. لذلك لا يزال هناك حدث 3 أبريل في مكسيكو سيتي والتواريخ الجديدة التي ستعقد في 30 مارس في ملعب أكرون في غوادالاخارا وواحد آخر في 6 مارس في منتدى سول في عاصمة البلاد.

في مواجهة هذه الصدمة، تفاجأ كولدبلاي، التي وصلت حتى الآن في منتصف جولتها المكسيكية، يوم الثلاثاء الماضي خلال أول حفل موسيقي لها في ملعب أكرون في غوادالاخارا، ليس فقط للعب أعظم أغانيه، ولكن أيضًا بدعوة أحد أهم الممثلين في الموسيقى على الصعيد الوطني إلى المسرح: Fher ، مطرب فرقة مانا المشهورة الحائزة على العديد من الجوائز.

افتتحت كارلا موريسون حفلات الفرقة الموسيقية في البلاد (الصورة: فرناندو كارانزا غارسيا/CUARTOSCURO.COM)

بالإضافة إلى مرافقتهم لأغنية، ألقى، الغيتار في متناول اليد، ضربته Rayando el sol، برفقة جميع المعجبين الذين تجمعوا في منزل القطيع المقدس الشهير.

وكما لو أنها لم تكن أغنية كافية مع جوقة الآلاف من الناس، طلب كريس مارتن أن يغنوا جميعا معا لفرحة المكسيكي، ومع إسباني معقد كان قادرا على غناء الامتناع الشهير، لصرخات وتصفيق شعب خاليسكو. قال المغني الإنجليزي: «دعونا نغني لك».

«عاشت المكسيك، أيها الأوغاد»، صرخت فر بعاطفة فريدة، وابتسامة ضخمة على وجهها.

فاجأت الفرقة معجبيها بطرق مختلفة (الصورة: فرناندو كارانزا غارسيا/CUARTOSCURO.COM)

لكن هذه ليست المفاجأة الوحيدة التي يمتلكها كولدبلاي، منذ أن كانت كارلا موريسون مسؤولة عن فتح العروض التي ستؤديها المجموعة في المكسيك، وكأن هذا لم يكن كافيًا، علق كريس مارتن، مغني الفرقة، مؤخرًا بأنه يمكن أن يغني لحنًا باللغة الإسبانية.

وهو أنه في حفلات موسيقية أخرى في الجولة، قامت المجموعة بأداء أغاني مثل إل كوريدو دي مونتيري أو باشاتا روزا لخوان لويس غيرا في حدث سانتو دومينغو. لهذا السبب، خلال مقابلة مع Imagen، كشف المغني أنه بالنسبة لحفلاته القادمة في المكسيك، من الممكن أن يستمع الحاضرون إلى أحد نجاحات Divo de Juárez.

«ربما في بعض التواريخ، ليس كلهم، ولكن في بعض الأيام إذا انتظرت»، علق، وبعد السؤال حول المغني الذي سيختاره، ذكر كريس: «خوان غابرييل».

كولدبلاي في جولة (الصورة: رويترز/كريستوفر بايك)

وبالمثل، أشار عضو كولدبلاي إلى أنه كان من الصعب عليه الغناء بلغة أخرى، لذلك تدرب بحماس حتى لا يخطئ ويفعل ذلك بأفضل طريقة.

وقال: «أنا متوتر حقا للغناء باللغة الإسبانية، لذلك لا بد لي من ممارسة كل أغنية كثيرا، لذلك في بعض الليالي لا يكون ذلك ممكنا»، مضيفا أنه والأعضاء الآخرين سيحاولون بأقصى جهد ممكن غناء إحدى أغاني خوان غا.

يجب أن نتذكر أن Coldplay أقام جولة جيدة في جميع أنحاء القارة الأمريكية. كان هبوطهم في سان خوسيه، كوستاريكا، حيث قدموا عروضين في 18 و 19 مارس 2022 في Estadio Nacional مع H.E.R كفرقة ضيوف، تلاه حفل موسيقي في الملعب الأولمبي في سانتو دومينغو، في جمهورية الدومينيكان.

ستزور الفرقة أيضًا العديد من المدن في الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية. سيبدأون في 6 مايو في دالاس, وتستمر عبر تكساس في هيوستن, ثم انتقل إلى فينيكس, سانتا كلارا, وتاريخين في Soldier Field في شيكاغو.

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