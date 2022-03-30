طلبت بورا ميلوتينوفيتش أن تؤمن بتاتا مارتينو وأن تكون مؤهلة في نهاية كأس العالم في قطر

بورا ميلوتينوفيتش، الذي شارك في مرحلته الأولى على رأس المنتخب المكسيكي لكرة القدم في كأس العالم المكسيك 1986، يطلب احترام عملية جيراردو «تاتا» مارتينو نحو قطر 2022 نوفمبر المقبل

في مقابلة مع ESPN، تجنب بورا القول إذا كان من الخطر تغيير المدرب الوطني في هذه المرحلة، عندما قاد شاغل المنصب التعادل وفاز بتذكرة كأس العالم وشدد على أنه «في هذا النوع من الأشياء يجب أن تكون تحليليًا للغاية» وقال إن المثل الأعلى «هو أنه عندما ينتهي كل شيء (مع كأس العالم) سترى النتيجة».

يشير المدرب الصربي السابق، الذي تم فصله بالفعل قبل فرنسا 1998 بتذكرة كأس العالم في البورصة، إلى أنه إذا كنت مؤهلاً بالفعل، فيجب أن تكون محترمًا للغاية «وتؤمن بعمل المدرب؛ هذا ما يجب عليك فعله: تؤمن بالأشخاص الذين توظفهم».

صورة ملف لجيراردو مارتينو يعطي التوجيهات في دورة تدريبية للمنتخب الوطني المكسيكي. مكسيكو سيتي، 11 فبراير 2019. رويترز/هنري روميرو

بعد تخفيف ميغيل ميخيا بارون في الاتجاه الفني في عام 1995، قاد بورا المنتخب الوطني المكسيكي لمدة عامين وفي رأيه «قمنا بتعادل ناجح»؛ ومع ذلك، تم انتقاد هذا الممثل الوطني بسبب لعبته وعلى الرغم من أنه حصل على التذكرة مبكرًا، إلا أن الاتحاديين قرر إيقاف المدرب الصربي المكسيكي وتوظيف مانويل لابوينتي، الذي اضطر إلى قيادة الفريق إلى كأس العالم في فرنسا ليصل إلى دور 16، ويتم القضاء عليه من قبل ألمانيا 2-1.

يقول بورا إنه غادر تري بفخر كبير، لأنه تركه في المركز الرابع في ترتيب الفيفا «في شهر يناير»، على الرغم من أنه لم يقصد الطريقة التي تأهل بها المنتخب الوطني لفرنسا، لأن «ما يقوله الآخرون؛ لكنني كنت سعيدًا لأنه في مرحلتي الثانية في المنتخب الوطني صنعنا فريقًا جيدًا التي تأهلت لكأس العالم وكنا الرابعة على قائمة FIFA؛ سألتزم بذلك».

عندما سئل عما إذا كان يحب أسلوب اللعب الذي نفذه مارتينو، قال المدرب خمس مرات في بطولة العالم:

تصفيات الكونكاكاف حمراء ساخنة وسيتم تعريف يوم الأحد 27 مارس بأنها تصفيات كأس العالم. | الصورة: FMF

وأخيرا، قال أنه على ما يبدو هناك الكثير من الوقت في المستقبل للعمل والحصول على قدر الإمكان لحدث كأس العالم، «ولكن ليس من المهم كم من الوقت هناك؛ من المهم ما تفعله. تخبرني تجربتي أن الوقت ليس مهمًا، ولكن كيف يتم إعداد الفريق الوطني بكل الطرق: تقنيًا وتكتيكيًا وعقليًا».