عند وصولها الفجر، أشعلت امرأة النار في شريكها في سوليداد (أتلانتيكو)

وقعت حالة عنف منزلي في حي سان فيسنتي، الواقع في سوليداد، أتلانتيكو، عندما عاد هوغو مانويل روخاس (45 عاما) إلى منزله في وقت مبكر من يوم الثلاثاء بعد أن أمضى بعض الوقت مع أصدقائه في المنزل الذي تقيم فيه والدته، في فيلا أديلا.

عندما استقبله شريكه، كان هناك جدال طالب فيه بالوصول في وقت متأخر من الليل؛ في وقت لاحق ذهب روخاس للنوم والراحة، كانت المرأة قد رش الكحول وإشعال النار، مما أدى إلى حروق من النوع الثاني والثالث على 45٪ من جسده.

في شهادة جمعتها صحيفة EL HERALDO، أحد أقارب الضحية المتعلقة بما حدث:

دفعت صرخات روجاس إلى تدخل ابن يبلغ من العمر 17 عامًا، وهو نتاج علاقة رومانسية أخرى، قام بإطفاء النيران على جسده ورافقه إلى مقر إقامة أخته، حيث طلب المساعدة ليتم نقله إلى عيادة أديليتا دي شار، الواقعة في سوليداد.

وبالنظر إلى خطورة الإصابات، أحاله الأطباء إلى عيادة رينا كاتالينا، في بارانكويلا، حيث يوجد مقره في وحدة العناية المركزة.

أفاد منسق أطباء هذا المستشفى، جايرو كيروز، عن حالة المريض الصحية: «لديه حروق في الصدر الأمامي والأطراف العلوية والسفلية. المريض موجود في وحدة العناية المركزة وحتى الآن من المعروف أنه لم يكن لديه مشاركة في مجرى الهواء، لذلك لم يكن من الضروري تنبيبه. ما أصبح معروفًا هو أن شريكه الرومانسي أضرم النار فيه».

ومن ناحية أخرى، حدد أقارب الضحية المعتدي باسم تانيا مندوزا بيريز، التي كانت تعيش مع هوغو مانويل روخاس لمدة عامين.

«بعد أن فعل ذلك التقط حقيبة، معبأة الملابس وغادر. وصل موظفون من مكتب المدعي العام إلى العيادة وتم تقديم الشكوى للعثور عليها»، قال شاهد على الأحداث.

كان يمكن أن يكون قتل اثنين من اللصوص على يد سائق سيارة أجرة.

في بارانكويلا كانت هناك محاولة سرقة ضد سائق سيارة أجرة أسفرت عن وفاة اثنين من اللصوص بعد صراع مع السائق.

صدمت الأخبار المجتمع لأنه تم تشغيل التنبيهات مرة أخرى للمشكلات الأمنية. ومع ذلك، بعد بضعة أيام، من المعروف أن نسخة جديدة من الأحداث من شأنها أن تغير مسار التحقيق وتتناقض مع النسخة الأولى من السائق، والتي تم تحديدها باسم كارلوس سانشيز.

وألقى الشهادة أحد أقارب أحد الضحايا، هو السيد ألبرت كورونادو، والد كيفن كورونادو أرشيبولد، الذي ادعى أن ما حدث لم يكن عملية سطو، بل جريمة قتل، حيث يبدو أن سائق سيارة الأجرة وابنه كانا يخضعان في مشاجرة لمدة ثلاث سنوات.

قال والد كيفن: «أولاً وقبل كل شيء، إنها مشكلة استمرت لمدة ثلاث سنوات في القرية الأولمبية وأريد ألا يقال اسم لويس خيمينيز بينهما، من يريدون أن يجعلهم يبدون كمجرم وهذا ليس هو الحال»، وأضاف أنه «لم يكن هناك سرقة إذا كان هناك هجوم مباشر على ابني بسبب مشكلة لديه. تعالي منذ ثلاث سنوات».

أوضح كورونادو أيضًا أن هناك تناقضات لأنه في ذلك اليوم لم يكن هناك ثلاثتهم فقط، سائق سيارة الأجرة وابنه وصديق ابنه، ولكن كان هناك شخص رابع سيحمي لأن لديه سجل جنائي، بالإضافة إلى ذلك، أن لويس ألبرتو خيمينيز غونزاليس، الموضوع الذي رافق ابنه، لم يكن مجرما، فاز في المحطة الأولى بيع الأحذية.

«التقيا يوم السبت، شقيقه (اسمه هيكتور) الذي لم يقدم والده للعدالة، ولكن الذي شارك في الهجوم. كان الشقيقان هيكتور وكارلوس». «قدم (الأب) كارلوس لأنه سائق سيارة أجرة ويجعل الأمر يبدو وكأنه سرقة. ولأنه كان شرطيا، كان لديه براعة في تشكيل التقرير»، وتساءل عن الحقائق.





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