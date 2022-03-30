رفض AMLO استبعاد فلاديمير بوتين على الرغم من المذبحة في أوكرانيا: «إنه زعيم»

CIUDAD DE MÉXICO, 20DICIEMBRE2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó la conferencia mañanera de este lunes donde junto a su gabinete de seguridad, integrado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa, Rafael Ojeda, secretario de Marina, Luis Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Sheffield, titular de la PROFECO, presentaron el informe de seguridad durante los tres años de gobierno del mandatario mexicano. Posteriormente se entregará el Águila Azteca al canciller de Francia. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

في سياق الغزو الحالي الذي تقوده روسيا للبلاد الأوكرانية، تم استجواب رئيس المكسيك عن رأيه الشخصي حول شخصية فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي الحالي.

وقال الرئيس لوبيز أوبرادور: «إنه زعيم». «أنا لا أقيم أي شخص. ليست سياسة المكسيك إهانة أي شخص، أي حكومة (...) وتحترم المكسيك جميع الحكومات وليست مستعمرة».

واضاف، كما ذكر من قبل، ان المكسيك ليست مستعمرة «لا لروسيا ولا الصين ولا للولايات المتحدة»، مؤكدا انه يريد التوصل الى اتفاقيات.

«ما أريده هو التوصل إلى اتفاق، لتحقيق السلام، أن الناس لا يعانون، أن الأرواح البشرية لا تضيع. هذا ما أريده. وهناك طريقة لهم للتوصل إلى اتفاقيات»، وأضاف لوبيز أوبرادور. «إنها مسألة بالنسبة لهم لتسوية» الطابق العلوي «.»

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