رفض AMLO استبعاد فلاديمير بوتين على الرغم من المذبحة في أوكرانيا: «إنه زعيم»

في سياق الغزو الحالي الذي تقوده روسيا للبلاد الأوكرانية، تم استجواب رئيس المكسيك عن رأيه الشخصي حول شخصية فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي الحالي.
وقال الرئيس لوبيز أوبرادور: «إنه زعيم». «أنا لا أقيم أي شخص. ليست سياسة المكسيك إهانة أي شخص، أي حكومة (...) وتحترم المكسيك جميع الحكومات وليست مستعمرة».
واضاف، كما ذكر من قبل، ان المكسيك ليست مستعمرة «لا لروسيا ولا الصين ولا للولايات المتحدة»، مؤكدا انه يريد التوصل الى اتفاقيات.
«ما أريده هو التوصل إلى اتفاق، لتحقيق السلام، أن الناس لا يعانون، أن الأرواح البشرية لا تضيع. هذا ما أريده. وهناك طريقة لهم للتوصل إلى اتفاقيات»، وأضاف لوبيز أوبرادور. «إنها مسألة بالنسبة لهم لتسوية» الطابق العلوي «.»
المعلومات قيد التطوير...