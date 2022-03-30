سيتغير ما يقرب من نصف المسارات الموجودة على الخط 12 من مترو CDMX

أفاد نظام النقل الجماعي لمترو مكسيكو سيتي (STC) يوم الأربعاء أنه سيتم تنفيذ تدخل في القسم تحت الأرض من الخط 12 (دورادا)، الذي تم تعليقه منذ مأساة 3 مايو، حيث انهارت سيارتان.

في مؤتمر صحفي، أوضح مدير المترو، غييرمو كالديرون، أنه سيتم استبدال 4.5 من 11.9 كيلومترًا من الطرق الحالية؛ أي الامتداد من محطات أتاليلكو إلى بارك دي لوس فينادوس.

يتكون العمل من إعادة تأهيل القاعدة الفرعية، لذلك سيكون من الضروري إزالة حوالي 18 كيلومترًا خطيًا من القضبان التي تشكل المسارين، و 20 ألف طن من الصابورة المتدهورة، وتغيير سبعة منحنيات ومواد أخرى مثل العشرات من النائمين.

(لقطة شاشة: تويتر/ @MetroCDMX)

وأوضح أن «هذه المسودة المنقحة والمحدثة (...) تؤكد شرط أن نغير السكك الحديدية لتجنب تكاليف الصيانة والتدهور غير المتموج للقضبان أو التآكل المفرط على عجلات القطار، وسنفعل ذلك في هذه الزوايا السبع».

وقال المسؤول إن العمل سيتطلب هدم جدار سطحي من الغواص المترو، من أجل الدخول والخروج من المواد والآلات والمعدات لإعادة التأهيل. لذلك، سيكون من الضروري إغلاق ممر في Avenida Tláhuac، بين 5 شوارع de mayo و El Tanque.

كما أعلن كالديرون عن التقدم المحرز في رعاية نظام الصرف الصحي على الخط 12، حيث قاموا بالفعل ببناء خمسة أخاديد من شأنها أن تعمل على منع الفيضانات على الطرق وإصلاح 172 تسريبًا.





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