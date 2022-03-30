الكسندر كالينز وتسديدته الكبيرة لتجنب الخصم في بيرو ضد باراغواي من قبل التصفيات قطر 2022

تتفوق بيرو على باراغواي 2-0 في آخر موعد لتصفيات قطر 2022 وستلعب لعبة repechage. لم يكن «ثنائي اللون» أداءً رائعًا في الهجوم فحسب، بل أيضًا في الدفاع. وقد أظهر ذلك ألكسندر كالينز، الذي كان لديه ضربة كبيرة وأبقى هدفه دون هزيمة.

حدث ذلك 83 دقيقة في المباراة. كان «الأبيض والأحمر» قد انقلب في الهجوم وانتهت المسرحية برأس من جيانلوكا لابادولا، الذي ضرب مرة أخرى نادي المرمى المنافس.

ألقى الباراغوايون كرة، استقبلها أنجيل روميرو، الذي تم تنزيله لخوليو إنسيسو. بدأ الوعد الشاب «غواراني» في الركض نحو هدف بيدرو غاليز الذي يسعى إليه كارلوس زامبرانو وألكسندر كالينز. كان هذا الأخير أسرع وعبر المهاجم دون أن يفشل.