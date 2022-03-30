رد أليكس سيرفينت دي ميركوريو على مزاعم سوء المعاملة ضد تونيو بيرومين: «في مرحلة ما سنتحدث»

بعد البيان الذي أصدرته ساشا سوكول في إطار اليوم العالمي للمرأة، حيث أعلنت عن الإساءة التي تعرضت لها من قبل المنتج لويس دي لانو في سن المراهقة، ارتفعت عدة أصوات في دفاعها.

في الواقع، استغل الممثل ماوريسيو مارتينيز الوضع الإعلامي ليكشف عن قضيته الخاصة من المضايقات، والتي كانت ستحدث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من قبل المنتج أنطونيو بيرومين، المدير السابق لفرق البوب في ذلك الوقت مثل ميركوريو وكايرو وتييرا سيرو والمغني فاي.

ذكر مارتينيز أن بيرومين قد لمسه «حيث لا ينبغي أن يكون» وأكد أن رجل الأعمال لديه كاميرا تسجيل فيديو في حمام مكتبه لالتقاط الرجال الذين جاءوا معه للقيام الصب، كما دعاهم للاستحمام.

«قلت ذلك مستوحاة من ساشا، لشجاعتها الكبيرة وأنا أنضم تماما إلى الإدانة، مع التنديد، فإنه ليس من السهل أن تفعل ما فعلته. لقد فعلت ذلك لاحقًا، تهتز يدك بعد أن وضعت «إرسال» إلى التغريدة.. ليس لأنك رجل أو لأنك امرأة، فالقضية أكثر أو أقل أهمية، ولا تستبعد الجنس أو العمر»، قالت لبرنامج لويس كارديناس الإذاعي.

بعد بضعة أيام، قام ماوريسيو بإضفاء الطابع الرسمي على شكوى التحرش وذهب إلى مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي لمقاضاة المدير السابق، الذي هو بعيد عن أعين الجمهور.

كما قال مارتينيز أن لديه شهادات متعددة من الشباب الذين اقتربوا منه بعد سماع قصته، ليرويه قصصهم الخاصة عن المضايقات وسوء المعاملة مع بيرومين، لذلك لن يرتاح «حتى تتحقق العدالة».

«في ال 48 ساعة الماضية جاء أكثر من 14 ضحية لهذا الرجل لي... لا استطيع ان اتحدث كثيرا عن ذلك، ولكن بالطبع الضحايا ال 14 يريدون العدالة، حتى لا يستمر المتنمرون والمسيئون في التداخل».

الآن كان أليكس سيرفينت، الذي كان جزءًا من ميركوري في التسعينيات وعاش بشكل وثيق مع Berumen، الذي تحدث عن ذلك، وعلى الرغم من أنه استبعد أنه عاش شيئًا مشابهًا، إلا أنه أعرب عن دعمه الكامل للضحايا.

«إنه موضوع حساس للغاية، يجب التعامل معه بملاقط. انا اسف جدا لما حدث موريسيو والضحايا الذين يتحدثون علنا». بالإضافة إلى ذلك، أضاف أنه حتى لو كانت لديهم وجهة نظر مختلفة، فإنهم لن يشكوا أبدًا في كلمات الضحايا: «في النهاية أعتقد أننا أيضًا، في مرحلة ما، سنتحدث ونحترم دائمًا ومن وجهة نظرنا دون الرغبة في التسبب في أي جدل».

كما أشاد مضيف برنامج Venga la Alegría Fende de semala بشجاعة ماوريسيو مارتينيز، الذي قرر لفظ المضايقات بعد ما يقرب من 20 عامًا:

«أعتقد أنه في كل حق. نحن نمر بوقت أصبح فيه رفع صوتنا جزءًا من حريتنا كبشر, جزء من حقوقنا وأعتقد أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساعدتا على سماع صوتنا بصوت أعلى. أخيرًا، كل ما يمكنني إخبارك به هو أنني أريد أن أكون دقيقًا للغاية بشأن هذه المسألة، فقط شارك مشاعرنا مع الأشخاص الذين تأثروا».

لاحظ سيرفينت أنه بفضل رعاية والديه، تمكن من الاستمتاع بمهنة خالية من الفضائح عندما كان مراهقًا:

«لقد كنت محظوظًا لأن والديكانا قريبين جدًا مني دائمًا، وأعتقد أنه لا يوجد أحد في مأمن من أن يكون في وضع حساس، لكنني شخصياً أعتقد أنني حصلت على مهنة حتى الآن وصحية ونظيفة وكان هناك أشخاص حسنة النية من حولي».