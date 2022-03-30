تم إصدار تنبيه للمشاكل التي تتطلب الإعاقة والعزلة بسبب فيروس كورونا

في خضم الانخفاض الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي لم يتجاوز في كولومبيا ألف حالة يوميًا خلال الأسبوع الماضي، أطلق العمال والخبراء القانونيون تنبيهًا بشأن الصعوبات المتزايدة في إصدار الإعاقة والعزلة بسبب فيروس كورونا.

في بيانات حصرية لـ INFOBAE COLOMBIA، ذكرت أدريانا إسكوبار، الخبيرة في قانون العمل، أنه على الرغم من أن التعميم المشترك 004 لعام 2022 جعل فترة العزلة للأشخاص الذين يعانون من أعراض وغير متناظرة أكثر مرونة، إلا أن إصدار هذا المبدأ التوجيهي لم يحل المشكلة لأصحاب العمل منذ ذلك الحين بداية الوباء، حول من يجب أن يكون مسؤولاً عن دفع تكاليف العزلة والإعاقة.

«موقف يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على أصحاب العمل، الذين لن يحصلوا على تعويض عن الإعاقات وللعمال الحصول على الرعاية الطبية في الوقت المناسب، لأنه عندما يقدم العامل أمر عزل بسبب الاتصال بشخص ثبتت إصابته بـ Covid-19 أو لتقديم بعض الأعراض فيما يتعلق بشكل صحيح بهذا المرض، فإنه لا يمنح دائما الإعاقة التي بغض النظر عن أصلها يمكن استردادها إلى نظام الضمان الاجتماعي في الصحة «، وأكد الخبير في شهادة لهذه وسائل الإعلام.

وبهذه الطريقة، يضمن Escobar أنه من الضروري توجيه نداء عاجل إلى الحكومة الوطنية لإيجاد توازن بين العمال وأرباب العمل، بحيث تتوفر بدائل تخفف من تكاليف العمالة للموظفين لضمان حماية التوظيف، خاصة في الشركات التي لا توجد فيها الموارد موجودة كافية لضمان عدم حدوث مزيد من الصدمات تجاوزات التكاليف الناتجة عن هذه العزلة, خاصة عندما تحدث على أساس متكرر.

ويوضح الخبير أيضًا أن هذا الوضع ينشأ بسبب التغييرات المتعددة في المعيار، حيث واجه جميع الشركات وأصحاب العمل الأشخاص الطبيعيين تحديات اقتصادية وتفسير وتنفيذ التدابير الإدارية والتنظيمية لحالتهم الخاصة.

وقال إسكوبار: «على وجه الخصوص، السياسات المنفذة للإدارة السليمة لمواردها البشرية أثناء الوباء، والتي اختلفت باستمرار مع الحجر الصحي الإلزامي، وقمم العدوى والأمراض المصاحبة».

ولذلك يُقترح، بسبب الظروف غير المتوقعة من حيث العزلة الوقائية، والعزلة التفاعلية، والتغطية المتعلقة بالإعاقة والتدابير الواجب تنفيذها، أن يحافظ أصحاب العمل على الامتثال لبروتوكولات الأمن البيولوجي الخاصة بهم، دون أن ننسى أن كل قطاع من قطاعات الأعمال و يمكن لصاحب العمل تقديم خطوة إلى الأمام من خلال تصميم بروتوكولات خاصة بهم مصممة خصيصا لظروفهم واحتياجاتهم، بهدف منع العدوى والاستدامة الاقتصادية للأعمال التجارية.

يقوم الموظفون الطبيون بمعالجة المرضى في بوغوتا (كولومبيا)، في صورة ملف. إيف/ماوريسيو دويناس كاستانيدا

من ناحية أخرى، أعلن وزير الصحة، فرناندو رويز غوميز، أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للبلاد لتطبيق جرعة ثالثة من لقاح فايزر ضد covid-19 على الكولومبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

أعلن الوزير رويز: «أعلنا اليوم عن توسيع اللقاح الداعم للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا باستخدام بيولوجيا فايزر، مما سيسمح لنا بتعزيز الحماية والحصانة لدى المراهقين».

يجب توضيح أن هذا التحديد سيحدث بعد أن تصل الجرعة الأخيرة بعد أربعة أشهر من تاريخ تطبيقها.

وسلطت الوزارة الضوء على التقدم المحرز في تطبيق اللقاحات في جميع أنحاء كولومبيا. «أكملنا 80 مليون جرعة من اللقاحات المطبقة، بما يتجاوز 82٪ من السكان الذين تم تحصينهم بجرعة واحدة على الأقل، ووصلنا إلى 10 ملايين لقاح معزز تم توفيره في البلاد».





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