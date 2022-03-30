«خطر على المكسيك»: أعاد خافيير لوزانو إحياء الحملة ضد AMLO لنوايا إصلاح INE

أفاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، رئيس المكسيك، خلال مؤتمره الصباحي الأخير أنه يعد إصلاحًا للمعهد الوطني للانتخابات (INE) والمحاكم المختلفة بحيث يشغل أعضاؤه، وكذلك رؤسائهم، مقاعدهم بفضل انتخابات شعبية.

جذب هذا انتباه المعارضين، الذين أطلقوا، من خلال الشبكات الاجتماعية، رسائل مختلفة ضد المبادرة التي ستسعى AMLO لتقديمها أمام المؤتمر، والبعض لم يفعل ذلك بدافع اللطف، ولكن من المطالب القوية والدعوات إلى الاهتمام لكل من الرئيس وأتباعه أو المؤيدين.

كانت هذه هي حالة خافيير لوزانو، الذي شغل منصب وزير العمل والضمان الاجتماعي في حكومة العيان فيليبي كالديرون هينوخوسا، الذي قدم إلى المناقشة حملة قديمة ضد الرئيس.

وقد أظهر خافيير لوزانو نفسه ليكون واحدا من أقوى منتقدي Q4 الصورة: جالو كانياس/CUARTOSCURO.COM

وأشار المحامي والمحلل، ولكن كان يعمل كعضو في مجلس الشيوخ عن الجمهورية، إلى أن هذا هو «واحد من أكثر المقترحات سخافة وديماغوجية وغبية» التي لديه ذاكرة في السنوات الأخيرة.

«لقد مر وقت طويل، ولكن لفترة طويلة، لم أكن قد صادفت مثل هذه المبادرة السخيفة والديماغوجية وغبية* مثل هذه المبادرة. لحسن الحظ، ليس لدى الرجل الأصوات اللازمة. لكنه خطر على المكسيك»، وكتب على تويتر الرسمي.

في عام 2006، قبل الانتخابات الرئاسية التي واجه فيها فيليبي كالديرون أندريس مانويل لوبيز أوبرادور آنذاك، تم توزيع بقعة تلفزيونية أطلق فيها سياسي تاباسكو على أنه «خطر على المكسيك».

وكان من بين التأكيدات التي أدلوا بها أن المديونية المزعومة لتنفيذ الأعمال في الطابق الثاني من CDMX وإنشاء معاشات تقاعدية، والتي من شأنها أن تزيد معه في السلطة، وهذا من شأنه أن يقودنا كبلد إلى أزمة اقتصادية.

وأكد الرئيس أنه سيسعى للحصول على مبادرة لانتخاب مديري INE عن طريق التصويت الشعبي. الصورة: دانيال أوغوستو/CUARTOSCURO.COM

و جاء ذلك نتيجة لوعود أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بتقديم اقتراح لل إصلاح الدستوري من أجل «ضمان الديمقراطية» , بمجرد الانتهاء من كل ما يتعلق بإلغاء الولاية.

وخلال مؤتمره الصحفي الأخير من بالاسيو ناسيونال، قال رئيس المكسيك إنه سيسعى إلى اقتراح أن يختار المواطنون أعضاء المجالس الانتخابية وقضاة مختلف المحاكم عن طريق التصويت المفتوح بقرارهم.

«سيختار الشعب، هل انتهى أم آمل أن تنتهي الاتفاقات الكوبلار، خلافا لمصالح الشعوب»، كانت الكلمات التي استخدمها الرئيس عند الإعلان عن اقتراحه المقبل للكونغرس.

ولإعطاء مزيد من التفاصيل، ذكر أن الفروع الثلاثة للحكومة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) من المحتمل أن تقدم 20 مواطنا، «بأمانة لا مرفوضة» ليتم ترشيحهم كمستشارين في المعهد الوطني للانتخابات (INE).

لم يعلق INE على اقتراح AMLO رويترز/دانيال بيسيريل

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر أنه في ذلك، وفي حالة القضاة في المحاكم الاتحادية، سيتم السعي لتحقيق التكافؤ بين أعضائها، في حين أن الشخص الذي يحصل على أغلبية الأصوات سيتولى منصب المستشار أو المستشار أو الوزير أو رئيس الوزراء.

ولم يؤد ذلك إلى إثارة ردود فعل الصحافة فحسب، حيث انقلب أعضاء المعارضة والمحللون السياسيون وأعضاء المجتمع المدني على عمليات مكافحة الحرب في المعهد الانتخابي الوطني، حيث لم يتخذ أي موقف بعد بشأن هذه المسألة.

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