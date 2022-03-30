قال 52.2٪ من الكولومبيين إنهم غير راضين عن ممارسة الديمقراطية في البلاد

Una persona marca su papeleta de votación durante las elecciones para el Congreso y las coaliciones para elegir tres candidatos que irán a la primera vuelta de los comicios presidenciales, en Bogotá, Colombia, 13 de marzo, 2022. REUTERS/Luisa González

كشف داين في 30 مارس عن آخر مسح للثقافة السياسية، والذي يحلل كيف يشعر الكولومبيون وموقفهم تجاه الديمقراطية والأحزاب السياسية.

وكشف الاستطلاع أن 52.2٪ من الكولومبيين يقولون إنهم يشعرون بعدم الرضا عن الديمقراطية في البلاد، خاصة في العام الماضي.

وهذا يعني أن زيادة بنسبة 5.3 نقطة مئوية في عدم الرضا، كما في عام 2019، قال 46.9٪ فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم غير راضين عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ الديمقراطية في كولومبيا.

وقال خوان دانيال أوفييدو، مدير الدنماركي، خلال عرض الاستطلاع أن 32.4٪ فقط من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع راضون عن الديمقراطية الكولومبية.

قال أوفييدو: «هذا يدل على تدهور جنسية الكبار في مواجهة ممارسة الديمقراطية، بين عامي 2019 و 2021».

وفقًا للمسح، بوغوتا هي المدينة التي ينعكس فيها هذا عدم المطابقة بشكل أكبر، حيث نمت بنسبة 7.9 بالمائة منذ عام 2019.

وسلط أوفييدو الضوء على أن التغييرات في التصور السياسي تنعكس في كيفية نظر الكولومبيين إلى كونغرس الجمهورية والعدالة في البلاد.

من ناحية أخرى، يواصل الكولومبيون الدفاع عن فكرة العيش في الديمقراطية، حيث يقول 76.6٪ أنه من المهم العيش في بلد يمكن فيه انتخاب القادة بحرية.

ويختتم التحليل بالقول إن 55.6٪ من المستطلعين يعتبرون كولومبيا ديمقراطية معتدلة فيما يتعلق بالسكان المقيمين في العواصم البلدية بنسبة 55.8٪ و 54.7٪. وبهذا المعنى، كان لدى السكان والمراكز الريفية المشتتة نسبة أعلى من الأشخاص الذين يعتبرون كولومبيا دولة ديمقراطية بنسبة 30.3٪

ماذا كشف الاستطلاع أيضًا؟

وفقًا للمسح، على المستوى الوطني، كان 44.3٪ من الناس في كولومبيا، بحلول عام 2021، في الوضع الأيديولوجي للمركز و 23.8٪ لم يعرفوا أو يبلغوا عنه.

في عام 2021، بالنسبة للإجمالي الوطني، يدعي 13.0٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر أنهم ينتمون إلى مجموعة أو منظمة أو مثال واحد على الأقل. ومن بين هؤلاء، ينتمي 4.6٪ إلى المنظمات الدينية.

في العام الماضي، أفاد 48.2٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر أنه ليس لديهم شبكات وثيقة من الثقة والدعم، أي أنهم لا يزورون أي شخص ولا يزورهم أحد بشكل متكرر، ولم يساعدهم أحد أو سيحاول مساعدتهم في الحصول على وظيفة.

فيما يتعلق بالثقة في المؤسسات أو الجهات الفاعلة، بالنسبة للإجمالي الوطني، يقول 26.8٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فما فوق إنهم يعتمدون بشدة على القوات العسكرية.

بحلول عام 2021، ذكر 53.0٪ من المجيبين أنهم لا يريدون أن يكون متعاطي المواد ذات التأثير النفساني كجيران. 57.6٪ من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وما فوق على الصعيد الوطني ليسوا راضين على الإطلاق عن الطريقة التي يتم بها تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية في عام 2016.

استمر في القراءة:







