مع الشاطئ الخاص والفيلات: هذا هو الفندق الفاخر الذي اختاره تري لقطر 2022

على الرغم من أنه لم يتم تأمين تذكرتهم حتى الآن لكأس العالم قطر 2022، إلا أن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMF) بدأ بالفعل الاستعدادات لنزاع الكأس. وبهذا المعنى، فإن المنتخب الوطني المكسيكي لديه بالفعل الفندق الذي سيستضيفهم خلال مشاركتهم في أهم بطولة كرة قدم في العالم. على عكس الأماكن في الإصدارات السابقة، يتميز المكان بوسائل الراحة والكماليات.

سيميسما، وهو منتجع حصري من فئة الخمس نجوم يقع في بلدية سميسيما، سيكون موطن الالوان الثلاثة خلال مشاركته في البطولة. إنه منتجع بحجم حوالي 52 ميلاً، بالإضافة إلى شاطئ خاص وفيلات من غرفتي نوم أو ما يصل إلى ثلاث غرف نوم. وفقًا للوصف الموجود على الموقع الإلكتروني للمكان، يتم تصنيفه على أنه فندق ذو جو عائلي.

وفقًا للمعلومات المقدمة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لشركة Simaisma، يمكن أن تتراوح أسعار كل ليلة في الفلل ذات المسابح الخاصة من 6,000 MXN إلى 9,000 MXN، أي ما بين 1,100 ريال قطري و 1,700 ريال قطري. ومع ذلك، فإن الأسعار قابلة للتطبيق في المواسم التي لا يتطلب فيها تدفق الناس أكثر من المرافق.

لا توجد حاليًا إمكانية لإجراء الحجوزات عبر الإنترنت بعد 2 نوفمبر 2022. ومع ذلك، لاحتلال المنشأة الأقل سعرًا في الليلة الأقرب إلى فترة إقامة المنتخب الوطني المكسيكي، أي من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، يجب دفع 35.6 ألف دولار MXN بالإضافة إلى الضرائب. يشمل البناء الذي تبلغ مساحته 231 مترًا مربعًا إقامة تصل إلى ستة أشخاص ويشمل جميع أنواع الخدمات، بالإضافة إلى وجبة الإفطار.

الفيلا التالية هي ثلاث غرف نوم مع إطلالة على المسبح وتبلغ تكلفتها 41.1 ألف MXN لليلة الواحدة. ويتبع ذلك مجمع من غرفتي نوم وحمام سباحة خاص لMXN 46.6 ألف، فضلا عن فيلا من ثلاث غرف نوم وحمام سباحة مقابل 52 ألف MXN. تبلغ مساحة المنشأة الأغلى 427 متر مربع، وأربع غرف، وحمام سباحة وشرفة، تبلغ قيمتها لكل إقامة بين عشية وضحاها 87.7 ألف MXN.

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