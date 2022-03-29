مع أذن واحدة في ليما، تلعب كولومبيا بطاقتها الأخيرة للذهاب إلى كأس العالم في فنزويلا: الوقت والتلفزيون والتشكيلات

تصفيات أمريكا الجنوبية تنتهي بيوم نابض بالحياة. مع تأهل البرازيل والأرجنتين والإكوادور وأوروغواي بالفعل، تسعى ثلاثة فرق للحفاظ على تذكرة Repechage مقابل المركز الخامس في آسيا لمحاولة الحضور في كأس العالم 2022 في قطر. واحدة من الفرق التي تقاتل من أجل هذا المقطع هي كولومبيا، التي ستزور فنزويلا. في ملعب كاتشاماي في بويرتو أورداز، من 20.30، مع حكام البرازيلي ويلتون سامبايو. سيتم بثه بواسطة التلفزيون.

مزارعي القهوة، الذين جاءوا من الفوز على بوليفيا بالسلطة 3 إلى 0 يوم الخميس الماضي، لديهم 20 وحدة وهم في المركز السادس، واحدة فقط من بيرو، الكيان الذي يتمتع اليوم بامتياز لعب Repechage (المنافس سيغادر أستراليا والإمارات العربية المتحدة والعراق ولبنان). الآخر مع الاحتمالات الرياضية هو تشيلي، مع 19.

ما الذي يحتاجه أفراد رينالدو رويدا للتأهل؟ يجب أن يفوزوا ويأملون ألا يتمكن رجال ريكاردو غاريكا من التغلب على باراغواي لغييرمو باروس شيلوتو. في حالة التعادل ضد فينوتينتو، يتم تقليل فرصهم إلى خسارة بيرو وعدم فوز تشيلي (تستقبل أوروغواي)، لأنها ستكون الخامسة بفارق الهدف.

في رأس المدير الفني هي فكرة صنع نوعين مختلفين. الأول هو دخول لاعب الوسط ماتيوس أوريبي بدلاً من خوان غييرمو كوادرادو. والآخر هو أن خوان فرناندو كوينتيرو سيحل محل لويس سينيستيرا.

فنزويلا، غرقت في المركز الأخير بعشر نقاط فقط ومع وضع عقلها في التصفيات القادمة، سترفع دعوى القاضي هذا اليوم. أراد مصير الأرجنتيني خوسيه نيستور بيكرمان، الذي قاد كولومبيا إلى بطل العالم في البرازيل 2014 وروسيا 2018، يجلس على مقاعد البدلاء المحلية.

سيقوم فينوتينتو بإجراء ستة تعديلات مقارنة بالحادي عشر الذي يأتي من السقوط ضد الأرجنتين: رونالد هيرنانديز لروبرتو روزاليس، أوسكار غونزاليس لجون المستشار، توماس رينكون لميغيل نافارو، جيفرسون سافارينو لخوسيه مارتينيز، رومولو أوتيرو لكريستيان كاسيريس وداروين ماشيس ل جوزيف مارتينيز.

التكوينات المحتملة:

فنزويلا: ويلكر فارينيز؛ رونالد هيرنانديز، ناهويل فيراريسي، كريستيان ماكون وأوسكار غونزاليس؛ توماس رينكون، يانجل هيريرا؛ جيفرسون سافارينو، رومولو أوتيرو وداروين ماشيس؛ سليمان روندون. DT: خوسيه بيكرمان.

كولومبيا: ديفيد أوسبينا؛ ودانيال مونيوز، وكارلوس كويستا، وويليام تيسيلو، وفرانك فابرا؛ ماتيوس أوريبي، وغوستافو كويلار وجيمس رودريغيز؛ وخوان فرناندو كوينتيرو، ولويس دياز، ولويس موريل. DT: رينالدو رويدا.

الملعب: كاتشاماي من بويرتو أورداز

الحكم: ويلتون سامبايو (البرازيل)

هورا: 20.30

التلفزيون: ديبورتيفي

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