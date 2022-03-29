عندما سئل، سوسيل باريديس يستجيب الدعم لبيدرو كاستيلو: «سأكون ضد cuchera لوضع يدي على النار»

قبل دقائق من بدء الجلسة حيث تمت مراجعة اقتراح الشواغر الرئاسية ضد ألقى بيدرو كاستيلو، سوسيل باريديس محاضرة قصيرة خارج كونغرس الجمهورية حيث تحدث عن المستقبل قبل الاشتباكات المستمرة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

«ما يضمن لنا أنه في انتخابات جديدة سيطلبون مرة أخرى شغور، يطلبون الاستقالة. لا بطاقة هوية، لا موجز، لا جوازات سفر. المسؤولون يتغيرون كثيرًا لدرجة أن الناس العاديين لا يمكنهم حتى الحصول على وثائقهم»، علق مشرع الحزب الأرجواني.

كان صحفي من PBO (الراديو والويب بقيادة فيليب بترز) يسأل باريديس بإصرار. عند التعرف على وسيط المراسل، قالت له: «أريد أن أذكر بترز بأن الناس أكلوا نيوكوفيت في الثمانينيات»، في إشارة إلى التقارب الذي أظهره مقدم العرض في مناسبات مختلفة لحكومة آلان غارسيا.

لكن الصحفي كان لا يزال يسعى للحصول على رأي البرلمان بشأن اعتقال أبناء أخت الرئيس صباح الاثنين. «سيدي، ألا تعرف أن هناك استقلالية للسلطات؟ دع القانون يعاقب هؤلاء المجرمين وأيا كانوا بأقصى قدر من الطاقة».

لكن المراسل أجاب بجملة قاسية: «عضو الكونغرس، إنه بالتأكيد يذكرك عندما كنت مفتشًا كيف أخذت العربات الخاصة بك من antiqueras في لا فيكتوريا».

واصل سوسيل باريديس الموضوع وأشار إلى أن الباعة المتجولين الذين باعوا أنتيكوشوس ألقوا الفحم المحترق عليه، «ولكن هذا هو السبب في أنني لن أسمح لهم بالوقوف حيث يريدون؛ يجب أن يكون هناك نظام في البلاد».

ومع ذلك، أشار بعد فترة إلى احتجاز بيئة بيدرو كاستيلو. «هل تتذكر أبناء أبناء توليدو؟ ماذا كان هناك للقيام به؟ ضعهم في السجن. أليس شقيق هومالا في السجن؟ لذا، يتعين على الشرطة، بأمر من القاضي والمدعي العام، إلقاء القبض على المجرمين وفصلهم عن أولئك الذين ليسوا كذلك».

واستمرارا لهذه القضية، اعترف بأنه من الصادم أن يتم القبض على أشخاص مقربين جدا من رئيس الدولة. «التأثير على الصورة الواضحة. كان لدي عاملة متهمة بالاغتصاب القانوني. لقد أدهشني سلوكه حتى لو لم يكن لي علاقة به، حتى لو أردت أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة».



