ما هو العرض بين قوتين ينطوي على تشغيل محطة الفضاء الدولية؟

FILE PHOTO: FILE PHOTO: The International Space Station (ISS) photographed by Expedition 56 crew members from a Soyuz spacecraft after undocking, October 4, 2018. NASA/Roscosmos/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo/File Photo

على مدار 24 عامًا، كان أكبر جسم في الفضاء أنشأه الإنسان يدور حول الأرض على ارتفاع 400 كيلومتر. ولمدة 22 عامًا كانت مأهولة بشكل دائم.

هذه هي محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي تتعرض هذه الأيام لخطر التوقف عن العمل وحتى تحطمها بشكل لا يمكن السيطرة عليه في بعض مناطق العالم بسبب عواقب غزو روسيا لأوكرانيا الذي استمر لأكثر من شهر.

بعد ساعات، بعد هجوم الرئيس فلاديمير بوتين على أوكرانيا، أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن التي أدانت الإجراءات الروسية و أبلغت عن تنفيذ جزاءات اقتصادية قوية في مختلف المجالات, ولا سيما الفضاء و التكنولوجيا. « بوتين هو المعتدي. اختار بوتين هذه الحرب، والآن سيتحمل هو وهذا البلد العواقب. وأأذن اليوم بعقوبات إضافية شديدة وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا. سيؤدي ذلك إلى فرض تكاليف باهظة على الاقتصاد الروسي، على الفور وبمرور الوقت. لقد صممنا هذه العقوبات عمدا لتعظيم التأثير طويل الأجل على روسيا وتقليل التأثير على الولايات المتحدة وحلفائنا. بين تصرفاتنا وإجراءات حلفائنا وشركائنا، نقدر أنه سيتم خفض أكثر من نصف واردات روسيا ذات التقنية العالية. سيكون هذا ضربة لقدرتها على تحديث قواتها المسلحة، مما سيؤدي إلى تدهور صناعة الطيران، بما في ذلك برنامجها الفضائي»، قال بايدن.

وصل ثلاثة رواد فضاء روس إلى محطة الفضاء الدولية قبل بضعة أيام، يرتدون ملابس صفراء وزرقاء (تلفزيون ناسا/نشرة عبر رويترز).

في حين أن برنامج الفضاء الذي تنفذه محطة الفضاء الدولية يتضمن تعاون العديد من الدول، فإن العمود الفقري لها هما رواد الفضاء والتكنولوجيا والغذاء وقطع الغيار التي تقدمها الولايات المتحدة وروسيا في تحالف يتجاهل العلاقات السياسية التي تأخذ ضع 400 كيلومتر من الأرض.

أمس، أصدر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية Roscosmos، ديمتري روغوزين، إنذارًا نهائيًا للولايات المتحدة: «31 مارس هو اليوم الأخير الذي يتعين على ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA) الاستجابة لمطالبنا برفع العقوبات ضد اثنين من الشركات المدنية "; TSNiiMash, أبحاث الهندسة الميكانيكية, ومركز بروجرس الصواريخ الفضائية».

تفرض العقوبات الغربية المفروضة على روسيا قيودًا على تصدير السلع والتكنولوجيا العالية بقصد إضعاف قطاعاتها الاستراتيجية، بما في ذلك الجيش وصناعة الطيران. «محطة الفضاء الدولية هي مختبر فضائي كبير يدور حول الأرض ويحتاج إلى تعاون بين روسيا والولايات المتحدة ليعمل بشكل كامل. قال الصحفي الفضائي دييغو كوردوفا، مؤلف كتاب «هويلاس على القمر»، لـ Infobae، إنه من غير الممكن الاستمرار في الدوران حول الكوكب على بعد 400 كيلومتر دون التعاون الدائم بين البلدين، بين وكالتي الفضاء ناسا وروسكوسموس».

يعيش رواد الفضاء بسلام على محطة الفضاء الدولية، بعيدًا عن النزاعات البرية (ناسا)

إن تشغيل محطة الفضاء الدولية معقد. بينما توفر الوحدات النمطية في الولايات المتحدة وأوروبا الطاقة الكهربائية التي تجمعها الألواح الشمسية وتعمل على جعل المجمع المداري يعمل, توفر روسيا الوقود والمحركات التي تسمح لها بالبقاء في المدار ولا ينتهي بها الأمر إلى السقوط بشكل لا يمكن السيطرة عليه على الأرض. تزود روسيا محطة الفضاء بإطلاق كبسولات Progress الخاصة بها، والتي يتم وضعها بشكل استراتيجي في الهيكل المداري بحيث تبدأ محركاتها كل 15 أو 20 يومًا وترفعها للحفاظ على الارتفاع والسرعة الصحيحة للعمل. وأضاف كوردوفا، الذي سيقدم حديثًا يوم الجمعة في قبة جاليليو غاليلي القبة السماوية حول مهمة أرتميس.

وأضاف: «الولايات المتحدة لديها أيضا سفن مقترنة بالمجمع المداري، مثل كبسولات Cygnus، ولكن محركاتها ليست قوية كما أنها تقع في نقاط لا توفر الاستقرار الكامل إذا تم تشغيلها لإعطاء ارتفاع لمختبر الفضاء».

وفقًا لكوردوفا، تجذب قوة الجاذبية للأرض محطة الفضاء الدولية، والتي يجب أن تصحح ارتفاعها كل 15 أو 20 يومًا من خلال تعزيز محركات التقدم. إذا لم يتم تشغيلها، فستبدأ المحطة الفضائية في فقدان الطول والسرعة. بعد بضعة أيام، سيبدأ الهيكل في الاحتكاك بالغلاف الجوي للأرض وسينتهي به الأمر بالحرق والسقوط دون حسيب ولا رقيب».

لا تزال السفن المختلفة ترسو في مختبر الفضاء (ناسا)

هذه النظرية نفسها هي ما أوجزه روغوزين عندما ذكر أنه من المستحيل السيطرة على محطة الفضاء الدولية دون مشاركة روسيا، لأنها الدولة المسؤولة عن توجيه المحطة والتنبؤ بتصادمات خطيرة، بالإضافة إلى توريد الوقود والبضائع. «إذا منعبت التعاون معنا، فمن الذي سينقذ محطة الفضاء الدولية من الخروج غير المنضبط من مدارها ويسقط على أراضي الولايات المتحدة أو أوروبا؟» ، طلب المدير العام والصحفي السابق مؤخرًا في تغريدة.

«هناك احتمال أن يقع هذا الهيكل الذي يبلغ وزنه 500 طن على الهند والصين. هل تريد تهديدهم بهذا المنظور؟ لا تطير محطة الفضاء الدولية فوق روسيا، لذلك كل المخاطر لك. هل أنت مستعد لذلك؟ أيها السادة، عندما تدرسون العقوبات، تحقق من أولئك الذين يولدونها لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بمرض الزهايمر».

في مواجهة العقوبات الأمريكية، ردت روسيا بوقف عمليات الإطلاق للبعثات الأوروبية من كورو كوزمودروم في غيانا الفرنسية؛ توقفت عن تزويد الولايات المتحدة بمحركات الصواريخ وطالبت بفرض عقود Roscosmos المستقبلية بالروبل فقط. كما ألغت Roscosmos إطلاق أقمار الاتصالات البريطانية OneWeb، بعد أن توقفت الشركة نفسها، بدعم من الحكومة، عن الإطلاق المستقبلي لطائراتها الصاروخية Soyuz من قاعدة بايكونور الروسية، ووقعت اتفاقية مع SpaceX، شركة Elon Musk.

ذهب الروس والأمريكيون في السير في الفضاء قبل بضعة أيام (تلفزيون ناسا/نشرة عبر رويترز)

لكن كان على ناسا أن توضح أنها ستستمر في تعزيز التعاون الفضائي مع روسيا. قال مدير وكالة ناسا بيل نيلسون إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون مع شركائها، بما في ذلك روسيا، لمواصلة عملياتها على محطة الفضاء الدولية. وقد اعترفت ناسا بأن محاولات فصل القطاع الأمريكي عن القطاع الروسي «ستطرح تحديات لوجستية وأمنية كبيرة بالنظر إلى كثرة الاتصالات الخارجية والداخلية، والحاجة إلى التحكم في ميل وارتفاع المركبة الفضائية، وترابط البرمجيات».

«في الوقت الحالي ليس لديهم القدرة على استبدال وظائف التحكم في الميل في المحطة الفضائية أو إجراء عمليات دفع مناسبة للعمليات طويلة الأجل المستدامة. سيحاولون إنشاء بديل لنا بسفن الشحن الخاصة بهم، بسفنهم المأهولة، لكن هذا سيستغرق سنوات»، حذر روغوزين.

«تحتوي المحطة على أسلاك داخلية وخارجية معقدة تجعل من المستحيل فصل الوحدات، والتي تم بناؤها للعمل المتصل. في أسوأ الحالات، يمكن تقديم نهاية العمليات في المجمع المداري ولن تصل إلى عام 2030، كما أعلن في فبراير، قبل الحرب».

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