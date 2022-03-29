ما هي الثعلبة الأنثوية التي تعاني منها الممثلة جادا بينكيت سميث؟

في النسخة الأخيرة من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، طغى على الحفل الذي سعى إلى منح الأفضل في السينما بفعل عنيف من بطولة ويل سميث وكريس روك. الممثل الكوميدي الذي ظهر على خشبة المسرح كمقدم لم يقيس نفسه في وقت إلقاء نكتة عن رأس جادا بينكيت سميث، التي تعاني من الثعلبة، وهو مرض يسببها تساقط الشعر. تسبب هذا التعليق في أن يقترب بطل الرواية من «أمير الراب» من الممثل الكوميدي لصفعه على مرأى ومفاجأة جميع الحاضرين الذين كانوا في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

أولئك الذين تابعوا مهنة الممثلة في التمثيل عرفوا جزءًا من حياتها، ولكن قبل كل شيء معركتها ضد هذا المرض الذي يمنعها من نمو شعرها بطريقة صحية من أجل الحفاظ عليه. بعد ما حدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار، أعرب الكثيرون عن اهتمامهم بمعرفة المزيد عن هذا المرض وما هي الأعراض الأولى التي يتم تسجيلها.

ما هي الثعلبة؟

يمكن تقسيم هذا النقص وفقدان الشعر إلى مجموعتين، ثعلبة ندبة وتلك التي ليست كذلك. في الحالة الأولى، يتم تعريف أنه عندما يتم فقدان الشعر، لم يعد من الممكن استرداده. في مقال نشرته Infobae، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية سيسيليا نافارو توكوليت أنه من المهم رؤية أخصائي من أجل الحصول على تشخيص في الوقت المناسب وبدء العلاج المناسب.

الأسباب الأكثر شيوعًا هي: تغيير هرمونات الغدة الدرقية، ونقص رواسب الحديد الكافية أو فقر الدم من أصل آخر، والأدوية، والعمليات الجراحية، والولادة، وحالات الإجهاد البدني أو العقلي الشديد، والأمراض الحموية أو الصدمة، وفقدان الوزن، من بين أمور أخرى.

هل تعلم ماذا؟ يؤثر الصلع الشائع على حوالي 50٪ من الرجال وما بين 10 و 30٪ من النساء، خاصة بعد سن 50 عامًا

جادا بينكيت: كفاح زوجة ويل سميث لقبول الثعلبة وجعلها مرئية.

جادا بينكيت سميث ولا ثعلبة

على الرغم من حالتها، كانت نجمة هوليوود دائما حافزة لمواصلة معركتها للتعامل مع هذا المرض، بالإضافة إلى استخدام منصاتها الرقمية لزيادة الوعي حول هذا الموضوع وإخبار تفاصيل تجربتها.

على شبكاتها الاجتماعية، تشارك زوجة ويل سميث روتينها لرعاية بشرتها، ولا سيما منطقة رأسها. تسببت نكتة كريس روك (مدغشقر) في سلسلة من ردود الفعل حيث أخذوا خطابه على أنه السخرية من النساء والرجال الذين يعانون من هذه الحالة.

نصائح للثعلبة

الخطوة الأولى التي يجب على المرء اتخاذها عندما تبدأ في تسجيل تساقط الشعر بشكل كبير هي رؤية أخصائي، في هذه الحالة طبيب الأمراض الجلدية، حتى يتمكن من إجراء التقييم الصحيح وإعطائك الخطوات لبدء العلاج. تذكر أن كل حالة مختلفة، لذلك يجب تجنب العلاج الذاتي و/أو التشخيص الذاتي.

هناك بعض التغييرات في روتينك التي يمكن أن تساعدك على التحكم في تساقط الشعر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا أمر طبيعي، لأننا نفقد كل يوم ما بين 25 و 70 شعرة، حيث تنمو البصيلات التي يتكون منها الشعر وتتجدد في دورات غير متزامنة.

- استخدم شامبو خفيف غير عدواني على شعرك وفروة رأسك.

- قم بتضمين الجيلاتين واللوز في نظامك الغذائي، والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الأمينية الضرورية لنمو الشعر.

- لا ينصح بتوليد توتر في الشعر باستخدام خطافات أو كعك لصحة شعرنا.

- هل قصشعري؟ سواء كان شعرك قصيرًا أو متوسطًا أو طويلًا، فإن الحجم لا يحدد ما إذا كان الشعر سيتساقط أم لا. بالطبع، سيساعدك إجراء قطع صغير على التلاعب به بسهولة أكبر.