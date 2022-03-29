شاهد مباشر تشيلي ضد أوروجواي لايف، على أمل التأهل لمرحلة إعادة تأهيل قطر 2022

تواجه شيلي وأوروغواي ما سيكون آخر مباراة لهما في تصفيات قطر 2022. سيتم الالتزام يوم الثلاثاء 29 مارس الساعة 18:30 (بتوقيت بيرو) في ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو. تلعب «روجا» فرصتها الأخيرة لتكون في كأس العالم القادمة، في حين أن «سيليست» تصل مؤهلة.

تعرض فريق مارتن لاسارتي لسقوط صعب وتم سحبه 4-0 في زيارتهم للبرازيل. من جانبهم، أضاف الأوروغواي ثلاث نقاط أعطت التذكرة إلى قطر بعد فوزه على المنتخب الوطني البيروفي بأدنى فرق.

في الوقت الحالي، يمكن لشيلي أن تطمح فقط إلى repechage، ولديها 19 نقطة وتخلف نقطتين عن المركز الخامس. أنت بحاجة إلى أن تخسر بيرو في ليما مع باراغواي وتتوقع أن تتعادل كولومبيا أو تخسر مع فنزويلا في كاراكاس.

آخر الأخبار تشيلي مقابل. أوروغواي

وصل وفد أوروغواي إلى تشيلي هذا الصباح وتدرب في مرافق ملعب Universidad Católica. عقد دييغو ألونسو، مدرب المنتخب الوطني، مؤتمرًا صحفيًا.

«أقترحها كمباراة يلعبها منتخب أوروغواي الوطني وعندما يلعب الأوروغواي لا توجد مباريات ودية أو مباريات لا يتم فيها لعب شيء ما. كنت دائما تلعب من أجل الفخر، بغض النظر عما يحدث».

الصورة: @Uruguay

من جانبه، تحدث مارتن لاسارتي عن إصابة بن بريريتون. «من الواضح أن الجهد المبذول للقيام بذلك، ولكن هنا شيء يحد. نأمل أن يسمح جسده لبن بالتنافس».

ما هو الوقت مقابل تشيلي. أوروجواي؟

ستكسر المباراة النار في الساعة 6:30 مساءً (بتوقيت بيرو)، ولكن إذا كنت في بلدان أخرى، فتحقق من الجدول أدناه:

بوليفيا: 7:30 مساءً

البرازيل: 8:30 مساءً

تشيلي: 8:30 مساءً

كولومبيا: 6:30 مساءً

الإكوادور: 6:30 مساءً

إسبانيا: 12:30 صباحًا (الأربعاء 30)

المكسيك: 5:30 مساءً

باراغواي: 8:30 مساءً

أوروغواي: 8:30 مساءً

الولايات المتحدة: 7:30 مساءً

أين تشاهد تشيلي مقابل. أوروغواي

الأرجنتين: TyC Sports Play، TyC Sports 2

بوليفيا: تيغو سبورتس بوليفيا

شيلي: تشيلفيسيون، تي ان تي سبورتس HD، تي ان تي سبورتس غو، استاديو تي ان تي سبورتس

الإكوادور: قناة كرة القدم

الولايات المتحدة الأمريكية: FuboTV، شبكة فوبو الرياضية

المكسيك: السماء HD، الأزرق للذهاب الفيديو في كل مكان

أوروغواي: VTV أوروغواي

كيف تشاهد تلفزيون CHILEVISION على الهواء مباشرة؟

Chilevisión هي قناة تلفزيونية شيلية مفتوحة، مملوكة لشركة Warnermedia، وتقدم جمهورها المتميز دون تكلفة نقل مباريات المنتخب التشيلي.

دايركت: قناة 151 (سد/هد) قناة 1151 (هد)

تلفزيون موفيستار: قناة 121 (SD) القناة 811 (HD)

تلفزيون كلارو: القناة 55 (SD) القناة 555 (HD)

قناة في بيرو لمشاهدة CHILE VS. أوروغواي

سيتم بث المباراة بين تشيلي وأوروغواي على إشارة Movistar Plus (القناة 6) في بيرو. ستتمكن أيضًا من معرفة الأهداف والحوادث والخلافات في هذه المبارزة لـ Infobae Peru، والتي ستحظى بتغطية كاملة لتصفيات قطر 2022.

التشكيلات المحتملة تشيلي مقابل. أوروغواي

شيلي: كلاوديو برافو؛ باولو دياز، غاري ميدل، إنزو روكو؛ موريسيو إيسلا، كلاوديو بايزا، أرتورو فيدال، تشارلز أرانجويز وغابرييل سوازو؛ إدواردو فارغاس وأليكسيس سانشيز.

تشيلي ضد. آخر مباريات أوروجواي

كأس العالم قطر 2022: أوروجواي 2 - 1 تشيلي

كأس العالم روسيا 2018: تشيلي 3 - 1 أوروغواي

كأس العالم روسيا 2018: أوروغواي 3 - 0 تشيلي

كأس العالم البرازيل 2014: تشيلي 2 - 0 أوروغواي

كأس العالم البرازيل 2014: أوروغواي 4 - 0 تشيلي

كأس العالم جنوب إفريقيا 2010: تشيلي 0 - 0 أوروغواي

كأس العالم جنوب إفريقيا 2010: أوروغواي 2 - 2 تشيلي

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