فيديو: رفع Jenn Muriel درجة الحرارة على الشبكات الاجتماعية الخفيفة في الملابس وبدون وشم

تم التعرف على جين موريل بالفعل لكونها منشئ محتوى موهوب، ولكن بالإضافة إلى ذلك، زادت شهرتها على وسائل التواصل الاجتماعي عندما تم الكشف عن الفضيحة التي قام بها يفرسون كوسيو وعايدة فيكتوريا ميرلانو خلال اجتماع في بوكارامانغا، حيث كانوا حنونين للغاية. في منتصف مثلث الحب هذا، كان موريل متورطًا، الذي كان على علاقة مع البايسا ولكن لم يتم تأكيده حتى تلك اللحظة أنه قد وصل إلى نهايته.

في الآونة الأخيرة، شاركت المؤثرة من خلال «InstaStories» جولة من «الأسئلة والأجوبة» التي سألها أتباعها وقدموا ردًا بصور حسية لما كانت تبدو عليه قبل الحصول على بعض الوشم على جسدها.

الديناميكية التي أسمتها «صورة...» طلب منها أحد متابعيها مشاركة صورة عندما لم يكن لديها وشم، وهناك شاركت المؤثرة الصورة بجذعها العاري وتغطي ثدييها بذراعيها، ومع سروالها غير المزرر، أعطت لمحة عن سراويلها الملونة بالنبيذ. بالإضافة إلى جذب الانتباه بشخصيتها المذهلة، رافقت موريل الزي بمكياج داكن وشعرها في موجات، تغطي نصف وجهها، اللمسة المثالية للشهوانية التي كان يطلبها أتباعها.

لكن هذه لم تكن الصورة الوحيدة التي سرقت أكثر من مجرد نفس، طلب آخر طلبه أحد متابعيه كان «صورة لورق الحائط الخاص بي»، وكان الرد صورة حسية تظهر فيها جين موريل وهي ترتدي مشدًا أسود مع دانتيل ينزل إلى منتصف خصرها. تكملة للزي، عقدت المؤثرة في يديها باقة من الورود الحمراء وهناك، يمكن بالفعل رؤية وشمها على ذراعها، وكشف عن مظهر «امرأة قاتلة» وتفجير خيال معجبيها.

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إليك المحتوى الحسي لـ Jenn Muriel :

أظهرت جين موريل شهوانية منحنياتها مع أو بدون وشم، مما أثار خيال أتباعها. مأخوذة من Instagram @famososhastalaz

سرعان ما ظهرت ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية، حيث قامت بوابة القيل والقال «مشاهير من الألف إلى الياء» بتكرار الصور التي شاركها المؤثر ومن بين التعليقات التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام تلك التي يخبرون فيها موريل أن «ترى ماماسيتا» وآخرون يخبرونها أنها «تبدو شديدة جميلة مع ولا وشم».

بالإضافة إلى ذلك والتعليقات الجيدة التي تلقتها الصور، شاركت جين موريل مقطعًا آخر أظهرت فيه قلقها عندما رأت أن شعرها يغزوه الشعر الرمادي ولاحظت اللحظة التي بدأت فيها تسجيل فيديو لشبكاتها الاجتماعية، كما اغتنمت الفرصة للمزاح. أن هذا كان سيكون الميراث الوحيد الذي تركه له والده.

«... أنا في حالة صدمة، يا إلهي، أنا مغمور بشعر رمادي، انظر إلى هذا، يا إلهي... في أي مرحلة، وفقًا لأمي، كان هذا هو الميراث الوحيد الذي تركه لي والدي (يضحك)... أوه لا، يا له من رعب»، قال منشئ المحتوى في المقطع.

تم تكرار الصور بواسطة صفحة القيل والقال «Faranduleando ando» حيث تجاوزت بالفعل 2,400 مشاهدة وأكثر من 50 إعجابًا من قبل المتابعين. كانت التعليقات بين السخرية والتفاهم لأنه ليس كل الناس سعداء بوجود شعر رمادي في شعرهم.

«مان جين، لكن هذا ليس سيئًا للغاية أيضًا، كلما كسبت رماديًا», «هذه هي الوراثة، لكن المشكلة تتفاقم أكثر عندما يبدأون في استخدام الصبغات والكيراتين في سن مبكرة», «لا يزال يبدو رائعًا مع الشعر الرمادي، يعطونه لمسة من النضج»، من بين أمور أخرى.

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