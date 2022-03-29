تكرس تولا رودريغيز فيديو مؤثر لوالدتها بعد عام واحد من وفاتها: «أحبك إلى الأبد، أمي»

يواجه مضيف En Boca de Todos، تولا رودريغيز، واحدة من أصعب اللحظات التي يمكن أن يمر بها الشخص، وهي وفاة الأم. فقدت المذيعة والديها في شهر مثل هذا في عام 2021. هذا هو السبب في أنه لم يتردد في تكريس فيديو عاطفي لها حيث يعبر عن مدى حبه لها وما كان يكافح للتغلب على الألم. كما تتذكر، عندما تشير إلى الموضوع، لا يسعك إلا أن تذرف بعض الدموع وتطلب من معجبيك تقدير والدتك كثيرًا.

في هذه المناسبة، وللاحتفال بسنة أخرى منذ وفاة دونا كلارا، نشرت تولا مقطع فيديو عاطفي على حسابها في Instagram. بالإضافة إلى ذلك، كتبت بعض الكلمات الحساسة التي تسلط الضوء على ما كانت عليه أم جيدة وزوجة وابنتها.

«في تذكر كل شيء عاش، من المستحيل ألا تشكر الله على حياتك، امرأة مقاتلة، مغرور، محبة، ولكن بقوة لا تتزعزع... شكرا لك على كل الإرث الذي تركته لنا أمي. اليوم أرفع صلاة وقبلة إلى السماء لأنك غادرت قبل عام لحياتك الأبدية الجديدة فقط في عيد ميلادك». ، كتب تولا رودريغيز عن دونا كلارا، التي كانت وفاتها في 28 مارس 2021.

«اليوم هناك عطلة في السماء وأشكر الله لأنه قدم لنا أفضل زوجة وأم وجدة. أنا أحبك إلى الأبد، أمي،» اختتم المشجع.

في السمعي البصري، يمكنك رؤية والدة تولا تشارك مع زوجها وحفيدتها فالنتينا ولها. سرعان ما فاز هذا المنشور برد فعل أولئك الذين يتبعون الممثلة، في التعليقات يمكنك رؤية علامات المودة من إريك أوسورس وجينو بيساريسي وإرنستو بيمنتل والممثل إميلرام كوسيو وأكثر من ذلك.

تكرس تولا رودريغيز الفيديو لوالدتها بعد عام واحد من رحيلها. (الصورة: إنستغرام)

ابنة تولا رودريغيز تكرس رسالة لجدتها

من جانبها، كرست فالنتينا الصغيرة أيضًا بضع كلمات لجدتها كلاريتا بعد عام من وفاتها.

«عيد ميلاد سعيد يا جدتي. اليوم نحتفل أيضًا بعام بدونك، آمل أنه أينما كنت تنفقه ليندو، من هنا تخبرك العائلة بأكملها بعيد ميلاد سعيد «، كتبت ابنة تولا والراحل خافيير كارمونا.

تكرس ابنة تولا رودريغيز رسالة لجدتها كلارا. (الصورة: إنستغرام)

كما تتذكر، توفيت دونا كلارا العام الماضي بعد تعرضها لمضاعفات من COVID-19. بعد عدة أيام من المرض الخطير، توفيت المرأة، تاركة فراغا كبيرا في قلوب تولا، حفيدتها فاليريا، وزوجها دون تولو.

منذ ذلك الحين، لم تتوقف المضيفة عن التعبير عن مشاعرها من خلال الشبكات الاجتماعية أو وسائل الإعلام التي تسألها، وغالبًا ما تسلط الضوء على مدى افتقادها لها. في عيد الأم، كرست تولا رسالة مفجعة لها.

وقال رودريغيز لصحيفة كوريو: «أدرك أنني كنت ابنة حتى ما يزيد قليلاً عن شهر (مارس)، والآن أنا مجرد أم». ومع ذلك، أوضح أن والدته كانت تريد منه المضي قدمًا وعدم التغلب عليه بالألم.

وقالت: «أحبت كلاريتا ما كنت أفعله، وربما كان بإمكاني البقاء في البكاء منهارة تمامًا بسبب غيابها وهذا أمر طبيعي إنسانيًا، لكن الأم التي لم أكن لأسمح بها أبدًا».

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