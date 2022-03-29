لدى TikTok و Maluma تحالف جديد

أعلنت منصة الفيديو القصيرة الصينية TikTok عن تبرع مليون دولار للمنظمات غير الحكومية El Arte de los Suenos، التي تأسست في عام 2017 من قبل الفنان الكولومبي مالوما و أخته مانويلا, لل مساهمة في تعليم الفنون لل أطفال و الشباب المحرومين الذين يتمتعون بفرص الحياة.

مبلغ التبرع هو 50،000 دولار أمريكي، والتي سيتم استخدامها لتعزيز مهمة المنظمة غير الحكومية، وهي دعم الثقافة الحضرية وغيرها من أشكال التعبير، مثل تأليف وأداء الموسيقى والغناء والإنتاج والرقص والرسم.

«لقد عملنا في مؤسستنا منذ عدة سنوات، وقد منحنا كل طفل الاهتمام والدعم الذي يحتاجونه. لقد ساعدنا الكثيرين على الخروج من المخدرات ومغادرة الشوارع ودفعهم للقتال من أجل أحلامهم، وهذا هو أعظم مكافأة لنا»، قال مالوما عن عمل المؤسسة في أنتيوكيا خلال حدث TikTok داخلي كجزء من احتفال شهر التراث اللاتيني في عام 2021.

يوضح خوان كاميلو بوليفار، رئيس العقود في TikTok، أن الفكرة ولدت من «النهضة من خلال الفن والثقافة والإبداع» التي تعيش في ميديلين.

شاركت منظمة Maluma غير الحكومية الكثير من المشاركة خلال جائحة COVID-19

في خضم الوباء، قدم The Art of Dreams برنامجًا تدريبيًا مدته 12 شهرًا للشباب المعرضين للخطر والذي أجرى ورش عمل جماعية حية وافتراضية حول مواضيع تتراوح من الرعاية الذاتية إلى الإدارة العاطفية والتحفيز واتخاذ القرار -صنع وتمكين.

«نحن متحمسون لمساعدة هذه المؤسسة، التي تشترك في إحدى قيمنا الأساسية، وهي بناء مستقبل أفضل من خلال التعبير الحر عن الأفكار. في كولومبيا، هناك ثورة ثقافية يغذيها الأمل والمثابرة التي تعترف بها TikTok وتدعمها»، قال بوليفار.

منذ عام 2017، عملت The Art of Dreams مع الآلاف من الشباب في كولومبيا، الذين رافقت معهم أكثر من 3000 جلسة علم نفس فردية، وأكثر من 500 جلسة جماعية وأكثر من 7000 ساعة من التدريب.

صورة الملف: يتم عرض شعار TikTok على هاتف ذكي في هذا الرسم التوضيحي المأخوذ في 6 يناير 2020. رويترز/دادو روفيتش/صورة ملف

ماذا تفعل إذا تمت معاقبة حساب TikTok ولم يعد لديه نفس المشاهدات

هناك العديد من المستخدمين الذين نشروا مقاطع فيديو على TikTok، لكن لم يعد لديهم نفس الإعجابات كما كان من قبل. إذا حدث هذا، فقد يكونون ضحايا لـ «shadowban». إنها طريقة للشبكة الاجتماعية للتحكم في المحتوى الذي يتم تحميله بسرعة أكبر. إذا حدث هذا، فإن Infobae يجلب العملية للقضاء على هذا النوع من العقوبات على TikTok.

عادة، يحدث هذا عند محاولة تحميل مقطع فيديو ينتهك قواعد استخدام التطبيق. لذلك، فإن أفضل طريقة لإصلاح هذه المشكلة هي ببساطة حذف مقاطع الفيديو التي يعتقدون أنها ربما أخذتك إلى هناك.

شادوبان و TikTok. (الصورة: ويل كوديإكس)

ومع ذلك، هناك خدعة لتتمكن من إزالة shadowban من حساب TikTok. قبل استخدامه، تحتاج إلى تنزيل أحدث إصدار من منصة الفيديو هذه، لذلك عليك الانتقال إلى متجر Play أو App Store لتحديثه.

1. بعد الخطوة السابقة، أدخل ملف تعريف TikTok وانقر على أيقونة الخطوط الأفقية الثلاثة.

2. سيتم عرض خيارين، حدد «الإعدادات والخصوصية».

3. ابحث عن قسم «الخصوصية» ثم قم بتنشيط «الحساب الخاص».

4. ترك حساب واحد خاص لمدة أسبوعين على الأقل. بمجرد انتهاء تلك الفترة، يجب عليك تعطيل هذا الخيار والتحقق من أنه لم يعد لديك shadowban.

كيف تتم الخطوة السابقة؟ في غضون أسبوع، يجب عليك تحميل مقطع فيديو بخلفية سوداء ونص أبيض مع الرسالة التالية: أحاول هذه الطريقة لمعرفة ما إذا كان TikTok يزيل shadowban من حسابي. إذا خرجت في لك, اترك لي رسالة من فضلك.

من المحتمل أن مقاطع الفيديو الأولى والثانية لن تحصل على العديد من المشاهدات؛ ومع ذلك، فإن الثالث والتعليقات والإعجابات والمشاهدات سيكون موضع تقدير بالفعل، مما سيؤكد أن حساب TikTok لم يعد خاضعًا لهذه العقوبة.

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