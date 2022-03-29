هذه هي الطريقة التي قام بها مجلس العاصمة، وفقًا لتقرير «بوغوتا كيف حالك»

في الآونة الأخيرة، تم إصدار التقرير الأول عن مراقبة وتقييم الأداء المؤسسي لمجلس بوغوتا، الذي تولى أعضاؤه منصبه في يناير 2020. تم تقديم النتائج من قبل «بوغوتا كيف حالك»، تمرين المواطن الذي يراقب نوعية حياة العاصمة، من خلال برنامجها: «مجلس كيف فاموس».

من المهم ملاحظة أنه كان لا بد من تعليق مراقبة المجلس في فترات 2020-I و 2020-II و 2021-I بسبب إجراءات العزل التي أصدرتها حكومة المقاطعة الوطنية بسبب جائحة covid-19. وهكذا، بعد 3 فترات، يتم تقديم التقرير مرة أخرى مع تحليل 2021-II.

مع الأخذ في الاعتبار الديناميات الجديدة الناشئة عن الوباء، أجرى «مجلس كيف فاموس» تعديلًا منهجيًا من أجل مواصلة ممارسته المنتظمة للمواطنين لرصد ورصد وتقييم الأداء المؤسسي لمجلس المقاطعة. وهكذا، ركز البرنامج اهتمامه على الأداء من قبل القطعان والمستشارين، وخاصة على الرقابة السياسية (PC) والنشاط المعياري (AN).

كان فريق «المجلس كيف حالك» حاضرًا في 145 جلسة. ومن هناك، تقرر أن اللجنة الأولى المعنية بخطة التنمية والتخطيط الإقليمي عقدت معظم المناقشات حول قضايا الرقابة السياسية، مع 20 جلسة، وفي النشاط المعياري، مع نفس العدد من الاجتماعات.

في النصف الثاني من عام 2021، «تمت مناقشة 70 اقتراحا من 640 قدمت في الفصل الدراسي، والتي نوقشت في 58 جلسة للمجلس.» 32٪ من الجلسات ركزت على التنقل والنقل في المدينة، على مواضيع مثل: المترو، الممر الأخضر السابع، حالة شبكة الطرق والدراجات الممرات.

وأشار التقرير إلى أنه «إذا قارنا العدد الإجمالي للجلسات المعقودة مقابل حجم المقترحات التي تمت مناقشتها، فإن اللجنة المالية لديها المزيد من المقترحات التي نوقشت في كل دورة». وفيما يتعلق بالنشاط المعياري، نوقشت 38 مشروع اتفاق، تم تحويل 17 منها إلى اتفاقات المدن. وأضاف أن «57% من هذه المبادرات الجديدة تتعلق بالبيئة والصحة والسلامة العامة، وكلها من تأليف أعضاء المجلس».

فيما يتعلق بالموضوعات التي قدمتها إدارة كلوديا لوبيز، ركزت 32٪ من جلسات كابيلدو على مواضيع مثل: ميزانية منطقة 2022 وخطة التخطيط الإقليمي (POT) وخطة الإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي.

سلوك المقاعد والمستشارين

وأكد التقرير أن سلوك المقاعد والمستشارين كان ملحوظًا بشكل عام. من حيث النشاط التنظيمي، تم تصنيف 77٪ من المقاعد أعلى من 85٪، في حين أن 35 مستشارًا (77٪) كان لديهم أداء رائع بسبب الاهتمام بالمنهجية وتجاوز أربعة منهم 90٪ من التصنيف.

فيما يتعلق بالسيطرة السياسية، «كان أداء 92٪ من المقاعد بشكل بارز مع تصنيفات أعلى من 76٪؛ لم يكن أداء أي منها «ضعيفًا» أو «ضعيفًا» (أقل من 25٪)». في هذه الحالة، حصل 93٪ من أعضاء المجلس (42) على درجة أعلى بنسبة 75٪ وحقق واحد منهم درجة أعلى من 90٪.

في كلتا الحالتين، فإن المراكز الخمسة الأولى التي تبرز هي: حزب التحالف الأخضر، حزب الوسط الديمقراطي، ائتلاف كولومبيا الإنسانية - UP والحزبية الليبرالية. وخلص التقرير إلى أن هذه تمثل «القوى الثلاث لمجلس بوغوتا: المعارضة والحكومة والمستقلة».

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