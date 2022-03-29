استبعد وزير الخارجية الأوكراني التحدث إلى روسيا حول استفتاء في مفاوضات اسطنبول

قال وزير الخارجية الاوكرانى ديميترو كوليبا ليلة الاثنين انه يستبعد اجراء استفتاء محتمل قبل الجولة الجديدة من الاتصالات بين الوفود التفاوضية فى مدينة اسطنبول التركية.

«سنقرر الاستفتاء الذي يجب إجراؤه أم لا. وقال كوليبا في بيان جمعته الرئاسة الاوكرانية «انها ليست موضوع مفاوضات»، مضيفا ان «مسألة داخلية لاوكرانيا» ما اذا كان سيتم اجراء مثل هذه المشاورات حول الاراضي التي تحتلها روسيا وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وأكد وزير الخارجية أيضا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعطى «تعليمات واضحة جدا» وأن أوكرانيا «لا تتاجر في الناس والأراضي والسيادة»: «موقفنا هو الخرسانة المسلحة»، وقال.

وقال «اننا نتطلع الى المحادثات بين الوفدين لمعرفة ما اذا كان الروس سيأتون الى هذه المحادثات على استعداد للاتفاق حقا على شيء ما او مجرد تكرار مطالبهم التى سمعت منذ البداية».

وبالتالي، أكد صاحب المحفظة الخارجية الأوكرانية أنه إذا «تغير المزاج وكنت مستعدًا لإجراء محادثة جادة وموضوعية وترتيبات متوازنة، فإن الأمور ستمضي قدمًا». واضاف «اذا كان ذلك تكرارا لبصماتهم الدعائية خلف ابواب مغلقة فانهم سوف يتفرقون بنفس الطريقة التي تفعلوا بها».

كما أشار كوليبا إلى أنه «لا توجد اتفاقيات»، ولكن هناك «تبادل للأفكار والاقتراحات والأفكار». كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره لتركيا لقيادتها في جهود الوساطة وتحفيز عملية التفاوض.

الجنود الأوكرانيون يسيرون بجوار مركبة تضررت، في موقع قتال مع القوات الروسية

واكد «انه خلال هذا الشهر غير الموقف العام لروسيا تدريجيا خطط الاستيلاء على المدن الرئيسية فى اوكرانيا قبل ايام قليلة من توضيح ان الاعمال العدائية تقتصر على الاستيلاء على منطقتى دونيتسك ولوغانسك».

وبالإضافة إلى ذلك، أفادت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بأنها أسقطت 17 هدفا جويا «للعدو» في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك ثماني طائرات وثلاث طائرات هليكوبتر.

وجاء في بيان للقوات المسلحة الأوكرانية الذي نشر على فيسبوك أن «القوات الجوية هاجمت 17 هدفا جويا: ثماني طائرات وثلاث طائرات هليكوبتر وأربع طائرات بدون طيار وصاروخين كروز».

وأضافوا أن قوات الدفاع الأوكرانية «تواصل الحفاظ على الدفاع الدائري لمدينة ماريوبول والدفاع عن تقدم العدو وردعه في منطقة تشيرنيغوف».

كما أكدوا أن القوات الروسية أزيلت من وصول كريفيريه بمقدار 40-60 كم.

أعلن رئيس إدارة الدولة الإقليمية في كريفي ريه، أولكساندر فيلكول، كما ذكر «كييف إندبندنت»، أن «العدو لا يتوقف فقط في جميع الاتجاهات، بل يتم دفعه أيضًا إلى الوراء من الطرق البعيدة للمدينة».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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