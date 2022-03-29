The shocking photos of a city recovered by Ukraine after weeks of Russian occupation

جثث جنديين روسيين مهجورة في الغابة. تظهر القوات الأوكرانية المكدسة فوق دبابة علامات النصر. يصطف الأشخاص المذهولون في وسط المباني المتفحمة لطلب المساعدة. هذه هي المعالم السياحية لمدينة أوكرانية استعادت السيطرة على القوات الروسية، على الأقل في الوقت الحالي.

وصلت إلى تروستيانيتس بعد وقت قصير من إعلان القوات الأوكرانية أن المدينة الشمالية الشرقية بالقرب من الحدود الروسية قد تم استردادها بعد أسابيع من الاحتلال الروسي, شهدت وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين مشهدًا مدنيًا شهد أسوأ ما في الحرب.

القوات الأوكرانية المكدسة فوق دبابة تحتفل بالنصر. (AP/إفريم لوكاتسكي)

تضررت المستشفى، نوافذها خشنة بالزجاج المكسور. تم إطلاق النار على محطة القطار. سار السكان بعناية، لا يثقون في المناجم. ركبوا دراجاتهم في الماضي الحفر على طول الطريق وخارج أنقاض المنازل. ولم يتضح بعد عدد المدنيين الذين لقوا حتفهم.

تم حرق الدبابات الروسية، الملتوية، المهجورة مثل الجنود في الغابة. كان لدى أحد الجنود فرقة حمراء حول ساقه. والآخر كان لديه ذراع واحدة فوق رأسه كما لو كان يأخذ قيلولة على الأوراق في ضوء بعد الظهر. جندي أوكراني مرفعه بإصبع قدمه.

تم حرق الدبابات الروسية، الملتوية، المهجورة مثل الجنود في الغابة. (AP/إفريم لوكاتسكي)

علامة «Z» حمراء على شاحنة روسية، مع زجاج أمامي مكسور، بالقرب من صناديق الذخيرة المكدسة. تم تكديس مئات الصناديق، بما في ذلك بعضها بقذائف المدفعية، في جميع أنحاء المدينة. نظر السكان الفضوليون إلى صندوق مفتوح من الأصداف.

ليس من الواضح أين ذهبت القوات الروسية، وتحت أي ظروف هربت، أو ما إذا كانت المدينة ستبقى خالية منها في الأيام المقبلة. أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي أن الوضع لا يزال متوترا في شمال شرق أوكرانيا حول خاركوف، أقرب مدينة كبيرة، ومناطق أخرى.

عودة وجود القوات الأوكرانية في Trostyanets هي مصدر ارتياح لبلد يتوقع أن تنسحب بعض القوات الروسية. (AP/إفريم لوكاتسكي)

لكن عودة وجود القوات الأوكرانية في Trostyanets هي مصدر ارتياح لبلد يتوقع أن تنسحب بعض القوات الروسية، تحت مقاومة شرسة،.

مسؤول دفاع أمريكي كبير. وقالت الولايات المتحدة إن واشنطن تعتقد أن الأوكرانيين استأنفوا Trostyanets. المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة تقييمات الاستخبارات الأمريكية. الجيش, قال إن القوات الروسية ظلت إلى حد كبير في مواقع دفاعية بالقرب من العاصمة, كييف, وأنها لم تحرز سوى تقدم ضئيل في أجزاء أخرى من البلاد.

دبابة روسية دمرتها القوات الأوكرانية. (AP/إفريم لوكاتسكي)

في نهاية الأسبوع الماضي، مع توقف قواتها في أجزاء من البلاد، بدا أن روسيا تقلل من أهدافها الحربية، قائلة إن هدفها الرئيسي هو السيطرة على دونباس في الشرق.

في Trostyanets، بعد أسابيع من الاحتلال والقتال المكثف، بدا أن بعض السكان فقدوا كل الإحساس بالحياة الطبيعية.

قائمة انتظار الجيران للمساعدة (AP/فيليبي دانا)

قال أحد المقيمين، فيتالي بوتسكي: «أنا شخصياً لم أر الكثير». ومع ذلك، ضربت ثلاثة صواريخ منزله. وقال ان العديد من المبانى خارج محطة القطار تضررت.

محمية ضد الرياح الجليدية، وقال انه وآخرون غامر لرؤية ما ترك وراءهم.

صناديق بالذخيرة أمام محطة القطار. (أسوشيتد برس /فيليبي دانا)

وغطت الذخيرة غير المنفجرة الساحة أمام محطة القطار. اصطف الخنادق والسواتر على الساحة في إشارة إلى أن القوات الروسية كانت تحاول الدفاع عن مواقعها. في مخبأ أسفل المحطة، مع جدران وأبواب سميكة، كانت الغرف مبطنة بالزي الرسمي والأحذية العسكرية.

امرأة تمر أمام دبابة مدمرة في مدينة Trostsyanets (AP Photo/فيليبي دانا)

على الجدران كانت رسائل وطنية تضمنت رسومات موقعة من قبل الأطفال باللغة الروسية مكتوب عليها «شكرا لك على السلام أيها الجندي». تم استخدام غرفة أخرى كعيادة، مع القطارات غير المستخدمة جاهزة ومكاتب تحولت إلى أسرة، على الرغم من عدم وجود أي أثر للدم.

بعد أسابيع من الاحتلال والقتال المكثف، بدا أن بعض السكان فقدوا كل الإحساس بالحياة الطبيعية. (صورة AP/فيليبي دانا)

وشوهدت حزم من الحصص الغذائية الروسية في الأنقاض. لكن السكان أشاروا إلى أن الجنود ما زالوا جائعين.

وقال أحد السكان الذي لم يذكر اسمها: «في المساء جاءوا إلينا، إلى بيوتنا وطوابقنا السفلية، وسرقوا المخللات والبطاطا والزبدة والخيار».

ودعا الروس «العفاريت» أو مخلوقات تشبه العفاريت. واضاف ان ميليشيات من منطقتي دونيتسك ولوهانسك كانت هناك ايضا. كانت المدينة بأكملها محتلة.

جنود أوكرانيون، أعلى اليسار، يقفون بالقرب من جثتي جنديين روسيين في Trostsyanets، أوكرانيا. (صورة AP/فيليبي دانا)

استقبل السكان الدبابات الأوكرانية التي أمضت أسابيع في وضع إنساني فظيع. (صورة AP/فيليبي دانا)

الآن، بالنسبة للسكان، هناك بعض المساحة للتنفس. في خط للمساعدة، استقبلوا الدبابات الأوكرانية المارة.

«كما ترون، كانت هناك معارك هنا خلال الشهر الماضي. وقال إيفجيني كوسين من خدمات الطوارئ إن المقذوفات كانت تطير وقال الناس إنهم خائفون». «لقد نفد الطعام أو الماء. كان هناك وضع إنساني فظيع. الآن بعد أن لم تكن هناك جمور أو تفجيرات في الأيام الثلاثة الماضية، ربما تتحسن».

(بور أندريا روزا وفيليبي دانا، أسوشيتد برس)

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