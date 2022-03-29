اللحظة التي منع فيها أحد مشجعي بيرو من دخول الاستاد الوطني لأنهم خدعوه بتذكرة مزيفة

تلعب بيرو ضد باراغواي في ملعب ناسيونال في آخر موعد لتصفيات قطر 2022. يحتاج المنتخب الوطني البيروفي للفوز لإغلاق تمريره إلى إعادة تشكيل كأس العالم, لذلك يرغب العديد من المشجعين في مرافقة ثنائي اللون في الساحة الرياضية من خلال دفع مبالغ باهظة لإعادة بيع تذاكر ما يصل إلى S/3 آلاف باطن. هناك أيضًا المحتالون الذين خدعوا أتباع «الأحمر الأبيض» المطمئنين.

من خلال لاتينا، التي كانت تقوم ببث مباشر بسبب إعادة بيع التذاكر، رفض شاب الدخول لأن تذكرته لدخول الاستاد الوطني كانت مزيفة.

«اشتريت (التذكرة) في الخارج (لإعادة البيع). لقد دفعت 250 باطن»، قال الصبي، الذي اضطر إلى مغادرة الخط بينما انتظر الآخرون دورهم. «نعم، اشتريتها في الخارج»، كرر المشجع البيروفي عندما اقترب منه الصحفي اللاتيني.

ذهب أتباع «الأبيض الأحمر» للبحث عن الشخص الذي مزقه، ولكن كان من المستحيل تقريبا بالنسبة له للعثور عليه في نفس المكان.

وفقًا للمراسل، لم يكن الشخص الوحيد الذي تم ارتداد مدخله، ولكن كان هناك آخرون لم يتم القبض عليهم على كاميرات التلفزيون.

«(يستخدم المحتالون) رمز الاستجابة السريعة ويوزعونه على 10 أو 20 شخصًا؛ وهو أمر خطير للغاية»، أوضح الصحفي حتى يعرف كيف كانت طريقة الاحتيال مع تذاكر المباراة بين بيرو وباراغواي.

ما يصل إلى 3 آلاف باطن لتذكرة واحدة

على Facebook، يمكن أن تصل تذاكر المناطق الجنوبية أو الشمالية إلى نعال S/630 عندما تكون S/140 في الأصل. تم عرض التذكرة الخاصة بـ Central West، التي يبلغ سعرها الأصلي S/950، على المستخدم بسعر S/2,900 باطن.

وخارج الاستاد الوطني كان من الممكن معرفة أنهم يقدمون تذاكر شعبية يمكن أن تصل إلى S/1000 باطن، ولكن يمكنهم تركها عند S/750 عندما يكون السعر الأصلي S/140.

قال دومينغو سيميناريو، مدير عمليات Joinnus - المسؤول عن بيع التذاكر لبيرو ضد باراغواي- لصحيفة Gestión أن مشجعي المنتخب الوطني البيروفي اقترحوا عدم شراء إعادة البيع لأنها يمكن أن تكون مزيفة، لأنها يمكن أن تبيعها لعدة أشخاص، وهو أمر حدث اليوم مؤيد «Blanquirroja» وقد حدث ذلك مع أشخاص آخرين يحضرون الاستاد الوطني لتشجيع ثنائي اللون.

استمر في القراءة