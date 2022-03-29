سيزيد نظام Cutzamala من إمدادات المياه لـ CDMX و Edomex اعتبارًا من 1 أبريل

نظرًا لنقص المياه الذي حدث في وادي المكسيك في الأسابيع الأخيرة، سيزيد نظام Cutzamala من إمدادات مياه الشرب لمدينة مكسيكو وولاية المكسيك اعتبارًا من 1 أبريل.

صرح بذلك المدير العام لمنظمة حوض أغواس ديل فالي دي المكسيك (OCAVM)، فيكتور بورغيت أورتز، خلال دورة اللجنة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية للمياه (Conagua)، من أجل الحصول على تحفظات لموسم الجفاف الحرج، الذي يغطي أشهر أبريل ومايو.

وبهذه الطريقة، من بين 14.5 مليون متر مكعب في الثانية (m3/s) الموردة في المتوسط، سيزيد إلى 15.5 مليون متر مكعب، منها 8,966 سيكون لـ CDMX و 5,537 لـ Edomex.

علق فيكتور بورجيت أيضًا أنه وفقًا لأحدث تقرير لنظام Cutzamala في 28 مارس، كان هناك عجز بنسبة 15.7٪ مقارنة بالمتوسط الأساسي، لأنه كان يعمل فقط بأكثر من 50٪ من سعة التخزين الخاصة به.

يقع سد إل بوسكي بنسبة 48.2٪ من طاقته، في حين بلغت فيلا فيكتوريا وفالي دي برافو 45.5٪ و 61.61٪ على التوالي (الصورة: كوناغوا)

وفقًا لكوناجوا، فإن التخزين الحالي لنظام Cutzamala، الذي تم قطعه اعتبارًا من 28 مارس، يبلغ 54.3٪ من طاقته، حيث يوفر 425.2 مليون متر مكعب (Mm3)، أي 122.4 م 3 أقل من التخزين التاريخي، وهو 547.6 مليون متر مكعب.

وفي الوقت نفسه، كان سد فيلا فيكتوريا يعمل بسعة 45.5٪، بينما كان إل بوسكي يعمل بنسبة 48.2٪ وفالي دي برافو بنسبة 61.6٪.

في الأسبوع من 21-27 مارس، أشار بورجيت إلى أن نظام مياه مكسيكو سيتي (SACMEX) تلقى في المتوسط 8,999 م 3/ثانية، في حين تلقت لجنة المياه بولاية المكسيك (CAEM) 5،567، أي ما مجموعه 14533 متر مكعب من المياه.

من جانبها، أعلن النظام الوطني لمعلومات المياه (SINA) أن اثنين من السدود الرئيسية التي تزود Cutzamala أظهرت انخفاضًا في التخزين في الأسبوع الثالث من شهر مارس. بلغ سد فيلا فيكتوريا 45.94٪ من التخزين، حيث تم توريد 85.32 هكتار مكعب (hm3)، بينما كان سد Valle de Bravo عند 61.49٪ من طاقته، مسجلاً 85.32 hm3.

خلال الشهرين الأولين من عام 2022، كانت السدود الرئيسية الثلاثة التي تغذي نظام Cutzamala تبلغ 59٪ من السعة (الصورة: Cuartoscuro)

في السابق، ذكرت المديرة الفنية لمنظمة حوض أغواس ديل فالي دي المكسيك (OCAVM)، باتريشيا مونتالفو، أنه في الشهرين الأولين من عام 2022، أبلغ نظام Cutzamala عن عجز بنسبة 15.3 في المائة، لأن السدود الثلاثة التي تغذيها كانت بنسبة 59٪ من السعة.

في مواجهة هذا النقص في مياه الشرب، أرسل رئيس بلدية إيكاتيبيك، فرناندو فيلشيس، رسالة إلى حاكم Edomex، ألفريدو ديل مازو، مطالبًا بإمدادات أكبر، لأنه أكد أنه في السنوات الثلاث التي قضاها في الحكومة كان هناك انخفاض أكثر من 15 مليار لتر من الماء.

وينبغي أن نتذكر أن نظام كوتزمالا يزود بلديات إيكاتيبيك، ونيزاهوالكويوتل، وتلالنبانتلا، ونيكولا روميرو، وأتيزابان دي سرقسطة، وناوكالبان، وتولوكا، وتيكاماك، وتولتيتلان، وهويسكيلوكان، وكواوتيتلان إيزكالي، وكلها تقع في إدومكس.

بينما يتلقى 13 عمدة CDMX المياه أيضا من كوتزامالا: تلاهواك، تالبان، ألفارو أوبريغون، بينيتو خواريز، كويواكان، أزكابوتزالكو، كواجيمالبا، فينوستيانو كارانزا، كواهتيموك، إزتاكالكو، ماغدالينا كونتريراس، إزتابالابا وإستاكالكو.

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