ألغت TEPJF «مرسوم» مورينا الذي سمح للمسؤولين بتعزيز إلغاء الولاية

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

وفي منتصف آذار/مارس، وافق كونغرس الاتحاد على مرسوم تعديل تعريف نطاق مفهوم الدعاية الحكومية، بهدف وحيد هو السماح لأي موظف عمومي بالتحدث بحرية عن إلغاء الولاية، حتى في إطار الحظر الانتخابي.

ومع ذلك، في جلسة خاصة، قررت المحكمة الانتخابية للاتحاد القضائي (TEPJF) إعلان ما يسمى «مرسوم» مورينا غير قابل للتطبيق على التفسير الحقيقي لمفهوم «الدعاية الحكومية» في إلغاء الولاية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن التدابير الاحترازية للشكاوى والشكاوى المقدمة من المعهد الوطني للانتخابات ضد مورينا وغيرها من الجهات السياسية الفاعلة لا تزال قائمة لإزالة المنشورات التي تدعم AMLO من شبكاتها الاجتماعية.

واعتبرت المحكمة أن منشورات حاكم حزب كامبيتشي هي دعاية حكومية تم نشرها خلال فترة محظورة، وصفتها سابقًا بأنها غير قانونية على ما يبدو من قبل INE نفسها.

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