خطوة بخطوة: هكذا تم إعدام 20 شخصًا في ميتشواكان، بما في ذلك زعيم CJNG في Zinapécuaro

بعد أقل من شهر من مذبحة 17 شخصًا في سان خوسيه دي غراسيا، ميتشواكان، تجاوز حدث آخر عدد القتلى في نفس الولاية، حيث تم إعدام 20 شخصًا في 27 مارس من قبل قيادة مسلحة أثناء وجودهم داخل بالينكي في بلدية زينابيكوارو.

بعد يوم من الأحداث، أعلن مكتب المدعي العام لولاية ميتشواكان عن النتائج الجوهرية للتحقيقات الأولى التي أجراها موظفو التحقيق في الوكالة، الذين تمكنوا من إعادة بناء أحداث العنف.

ووفقا لمكتب المدعي العام، افتتح البالينكي في حوالي الساعة الثالثة مساء يوم الأحد 27، وهي مؤسسة تقع في مزرعة إل بارايسو في حي إميليانو زاباتا، وعقدت فيها اجتماعات مستمرة لأعضاء كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون (CJNG).

في ذلك اليوم، تم عقد حدث مفتوح للجمهور حيث تم عقد حوالي 40 مصارعة الديوك دون رهان وأشرف عليها القسم الوطني لمربي الطيور المقاتلة، والذي تم «تنظيمه لغرض الانتقاء الجيني».

(الصورة: رويترز)

وبعد الانتهاء من عملياتها وبعد أن غادر زوار البالينكي المبنى، بقي أعضاء CJNG، الذين سيطروا على البلدية، لمواصلة عقد اجتماعهم، الذي كان قائدا للخلية الجنائية حاضرا.

وكان الزعيم الإقليمي للمنظمة الإجرامية حاضرا في مكان الحادث ويفترض أنه كان هدفا لرجال ضرب كارتل لوس كوريا، الذين تنسب إليهم سلطات ميتشواكان الهجوم، لأنهم نفذوا توغلا مسلحا في الكيان للسيطرة على غير المشروع. العمليات في المنطقة.

وبعد أن أغلق البالينكي أبوابه أمام عامة الناس، دخلت القيادة المسلحة المكان على متن شاحنة توزيع زريعة كانت قد سُرقت في ولاية المكسيك قبل أيام، ونزل منها عدة مدنيين يحملون بنادق عالية القوة، فضلاً عن حمل الملابس والمعدات. تكتيكي.

وفي الوقت نفسه وبطريقة منسقة، استخدمت شاحنة ركاب، كانت قد اختطفت، للحفاظ على الحصار خارج المبنى وبالتالي منع الضحايا من الفرار من مكان الحادث.

(الصورة: رويترز)

«وبمجرد دخولهم المجمع، أطلق الرجال أسلحة نارية ضد الحاضرين، بمن فيهم مالك المجمع، أبييل أ.، 59 عاما، وابنه سلفادور أ.، الذي توفي هناك، فضلا عن 17 آخرين. وأصيب خمسة أشخاص في هذا الاعتداء، توفي أحدهم في طريقه إلى المستشفى».

بعد إعدام 20 شخصا، تخلى القتلة عن السيارة التي وصلوا إليها وهربوا من مكان الحادث على متن سيارات مسروقة من ضحايا الهجوم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلطات الدولة «حددت 15 مركبة من أنواع ونماذج مختلفة، في واحدة منها، يزعم أنها مرتبطة بالأشخاص الذين عانوا من العدوان، كانت توجد ملابس وملصقات تحمل شعار خلية جنائية»، وفقا لما ذكره مكتب المدعي العام.

تم نقل الملابس والمركبات إلى محيط FGE، حيث تم تقديم أكثر من مائة من أغلفة عيار 7.62 و .223، بالإضافة إلى قنبلة عيار 0.40 ملم، تم رفعها كدليل على الهجوم.

وقالت الوكالة في بيان «حتى بعد ظهر اليوم، تم التعرف على أبييل أ.، سلفادور أ.، خوسيه أندريس م.، خوسيه إتش، إريك سلفادور م.، دانيال إي، ميليسا س.، وداميان م.»

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