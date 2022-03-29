صوفيا فرانكو تظهر مرة أخرى مع ألفارو باز دي لا بارا في حملة سياسية وتنفجر ماغالي مدينا: «يا له من نفاق أكبر»

عادت صوفيا فرانكو إلى وسط أعين وسائل الإعلام عندما تظهر بجانب زوجها عمدة لا مولينا ألفارو باز دي لا بارا، الذي لعبت معه دور البطولة في حلقة العنف الأسري في مارس 2021.

كان كلاهما في مسيرة من أجل الحياة لها أهداف سياسية، حيث يقوم رجل الأعمال بحملة ليصبح رئيس بلدية ليما القادم. هذا بالتأكيد لم يمر دون أن يلاحظه أحد من قبل Magaly Medina، التي كانت واحدة من الانتقادات الرئيسية للمضيف بعد المصالحة مع burgomaster.

دعونا نتذكر أنه على الرغم من الاتهامات بسوء المعاملة، قرر ألفارو باز دي لا بارا وصوفيا فرانكو استئناف علاقتهما العاطفية في سبتمبر 2021 ومنذ ذلك الحين، كانت «أوراكا» الشعبية ضدها بالإشارة إلى أن العنف لا يغفر له.

«إنه لأمر مشين حقًا أن نرى كيف أن امرأة طلبت المساعدة قبل عام، صرخت طلبًا للمساعدة وأساء هذا الرجل معاملتها نفسيًا، ويبدو أنها ترافقه الآن. يا له من نفاق أكبر، لن يخبروني الآن أن الاثنين هما مثال الأسرة المثالية»، بدأ السائق يقول قبل رؤية تقرير صور الاثنين في المسيرة.

وأضافت بعد مشاهدة الفيديو الذي رقصت فيه صوفيا فرانكو: «أنا حقا لا أفهم كيف يمكن لصوفيا فرانكو أن تصلح لهذه اللعبة للخروج ودعم والد ابنها في هذه الحملة السياسية في حين أنها يجب أن تبقي مسافة من شأنها أن تشير إلى أنها تحترم نفسها وابنها». واستمتعت مع مولودها البكر وزوجها.

كما أشار مضيف العرض إلى أنه ربما توافق صوفيا فرانكو على مرافقته مقابل استمراره في الحفاظ على المنزل والتصرف مثل «الأب الصالح». وأخيرا، أشار إلى أن الاثنين يريدان أن يظهروا «الأسرة السعيدة»، حيث تم عرض «وجههما» الحقيقي في اليوم الذي وقع فيه العنف.

«ما نعرفه علنًا هو وجه أظهروه لنا في عدة مناسبات وهو من جميع وجهات النظر الخسيسة. يؤسفني رؤية نساء مثل صوفيا فرانكو يحاولن تزييف حالة طبيعية واضحة، والتي نفترض أنها غير موجودة، محاولين التظاهر بكونهن عائلة سعيدة، والتي نعلم بالفعل أنها ليست كذلك»، قال مقدم ATV.

«هذا ليس جيدًا لأي قضية تدخل في مكافحة العنف ضد المرأة. هذا لا يفيدنا وأعتقد أن صوفيا تبدو سيئة مثل هذا المرشح. لا أعتقد أن ناخبيه سيغيرون تعاطفهم معه رهيب للمشهد الذي يخضعنا له «، وخلص إلى ذلك.

ماذا حدث بين صوفيا فرانكو وألفارو باز دي لا بارا؟

كانت صوفيا فرانكو وألفارو باز دي لا بارا في عين العاصفة في عدة مناسبات بسبب الخيانة الزوجية المزعومة ومشاكل العدالة. لكن الفضيحة التي بدت أكثر في وسائل الإعلام الوطنية كانت المواجهة التي خاضها كلاهما في مارس 2021. انتهى الأمر بالزوجين في مركز الشرطة للتنديد ببعضهما البعض بسبب العنف الأسري والجسدي.

في ذلك الوقت، اتهم ألفارو باز دي لا بارا المضيف التلفزيوني السابق بأنه مقامر ومدمن على الكحول والمخدرات. ومع ذلك، بعد أشهر، أعلن كلاهما علنًا أنهما قررا استئناف علاقة الحب بينهما.

خضعت صوفيا لعملية جراحية من قبل PNP بعد اتهامها من قبل زوجها بالاعتداء عليه جسديًا. (الصورة: الشبكات)

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