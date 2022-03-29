SEP: متى يكون اليوم الأخير لتنزيل بطاقة التقرير وشهادة الدراسات

اثنتان من أهم الوثائق للطلاب في التعليم الأساسي، وكذلك لأولياء أمورهم إذا احتاجوا إلى تنفيذ إجراء، هما شهادة الدراسات وبطاقة التقرير، والتي يمكن من خلالها التحقق من أن القاصر مسجل في مؤسسة تعليمية.

ومع ذلك، بسبب الوباء، كان تسليم هذه الأوراق معقدًا بسبب العمل عن بعد، لكن وزارة التعليم العام (SEP) أتاحت للآباء منصة لتنزيلها بسرعة وسهولة ومجانية، من الراحة المنزلية.

مكّن نظام إدارة التعليم والتعليم (SIGED) القسم المحدد من تحميل بطاقات الاقتراع للتعليم الأساسي ابتداءً من يوم الاثنين 28 مارس، وسيكون ساري المفعول حتى يوم الخميس المقبل، 31، وهو التاريخ الذي يسجل الفترة الأولى لتسليم الدرجات.

لإكمال هذا الإجراء قبل إغلاق الموقع، يجب عليك اتباع النقاط التالية:

1. احصل على مفتاح التسجيل السكاني الفريد للطالب (CURP).

2. انتقل إلى صفحة SIGED للعثور على بطاقة الاقتراع باستخدام CURP.

3. ابحث عن خيار عرض بطاقات الاقتراع والشهادات وانقر فوق.

4. في هذه المرحلة، هناك طريقتان للحصول على بطاقة الاقتراع: الأولى هي مع البيانات من CURP ومفتاح مركز العمل (CCT) للمدرسة حيث يتم تسجيل الطالب. في حين أن الثاني يتعلق بإدخال المعلومات الشخصية للطالب: الأسماء الأولى والألقاب والجنس وتاريخ ومكان الميلاد.

5. بعد ملء جميع الحقول، حدد المستند وتاريخ التقييم لتنزيله.

الإجراء بعيد لأن المدارس لا تزال لا تعمل بشكل طبيعي (الصورة: ماريا خوسيه مارتينيز/CARTOSCURO)

من خلال نفس الصفحة يمكنك عرض وتنزيل شهادة الدراسات، فقط انقر على الشهادات، بدلاً من خيار الاقتراع، وحدد التواريخ المقابلة. هناك أيضًا طريقة لتنفيذ هذا الإجراء باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

- حدد موقع وحدة QR في المستند الذي تم تنزيله.

- اقرأ الرمز باستخدام كاميرا الهاتف الذكي أو باستخدام تطبيق.

- انتظر حتى يعرض التطبيق الرمز والخطوة الأخيرة هي حفظه على جهازك المحمول.

- في حالة وجود أي أخطاء في المستندات، يجب التعبير عنها في المؤسسة التعليمية للطالب.

أشار SEP إلى أنه يجب الاحتفاظ بالملفين للسجل الأكاديمي للقاصر. كما أشار إلى أن تنزيلات المستندات المدرسية مجانية ويمكن إجراؤها من أي جهاز إلكتروني.

يمكن تنزيل المستندات من أي جهاز محمول (الصورة: أندريا مورسيا/CARTOSCURO)

القاصرون وأولياء أمورهم بالفعل على عتبة منازلهم للخروج للراحة هذا الأسبوع المقدس، وهي الفترة التي يمنحها SEP لراحة التلاميذ. لذلك، بالنسبة لعام 2022، سيتم النظر في الفترة من الاثنين 11 أبريل إلى الجمعة 22 من نفس الشهر. بهذه الطريقة، يجب على المعلمين والطلاب العودة إلى فصولهم الدراسية حتى يوم الاثنين 25 أبريل.

لن يكون هذا هو الفاصل الوحيد الذي سيحصل عليه الطلاب خلال شهر أبريل، لأنه قبل أن ينتهي سيكون هناك المزيد من الأيام بدون مدرسة، كمدرسة سيتم تعليق الأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في أبريل.

وفقًا للتقويم، سيبدأ الجسر من يوم الجمعة 29 أبريل، بسبب اجتماع المجلس الفني للمدرسة الذي يكتسبه المعلمون والمديرون. ثم ينضم إلى السبت و 30 مارس والأحد 1 مايو.

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