غزو روسيا لأوكرانيا أودى بحياة رياضي آخر: توفي بطل العالم للكيك بوكسينغ ماكسيم كاجال بعد هجوم في ماريوبول

يستمر غزو روسيا لأوكرانيا في إزهاق الأرواح, بما في ذلك أولئك الرياضيين الذين قرروا الدفاع عن بلادهم, مثل حالة بطل العالم للكيك بوكسينغ, ماكسيم كاجال, الذي قتل في ماريوبول, واحدة من المدن الأكثر تضررا من الهجوم الحكومي بقيادة فلاديمير بوتين. كان المقاتل البالغ من العمر 30 عاما جزءا من مقاومة بلاده وكواحد آخر حاول صد العدوان الروسي.

تم الإبلاغ عن الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مدرب Kagal السابق, Oleh Skyrta: «المجد أوكرانيا! المجد للأمة! الموت للأعداء! لسوء الحظ، فإن الحرب تأخذ الأفضل: الدفاع عن مدينة ماريوبول، كجزء من سرب آزوف الخاص، ماكسيم «المكبس» كاجال، أول بطل العالم للكيك بوكسينغ في نادينا، توفي من مدينتنا المجيدة كريمينشوغ، أول بطل العالم للكيك بوكسينغ ISKA، بين البالغين، جزء من الوطنية الأوكرانية فريق.»

عرّفت Skyrta تلميذها المتذكر بأنه «رجل صادق ومحترم». في وداعه قال: «استرح بسهولة يا أخي. سننتقم لخسارتك!» أثرت خسارته على العديد من مواطنيه مثل آلاف المدنيين الذين سقطوا بسبب الهجوم الروسي، بما في ذلك أولئك الذين دافعوا عن أراضيهم مثل حالة كاغال».

أصبح ماكسيم بطل العالم في الكيك بوكسينغ في عام 2014 وكان أول مقاتل في بلاده يحقق ذلك. يضاف إلى نجاحاته ميدالية برونزية، كما برع في أنشطة الاتصال الأخرى مثل muay thai. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، كان حبه لهذه الرياضة لدرجة أنه أراد ممارسة تخصصات أخرى وحتى شارك في بطولات الرجبي. موته أيضا لديه مسار كبير أمامه.

كاجال هو جزء من مجموعة من الرياضيين الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم من العدوان الروسي مثل كاتيا دياتشينكو، واعدة توفي لاعب جمباز يبلغ من العمر 11 عاما في أعقاب هجوم صاروخي أيضا في ماريوبول، الذي ليس له راحة من غزو الغزاة الروس.

مدينة ماريوبول هي واحدة من أكثر المناطق تضررا من الغزو الروسي (رويترز/الكسندر إرموشينكو)

كانت خسائره بالإضافة إلى خسائر مدرب كرة قدم شبابي من شاختار دونيتسك، الذي تم تأكيده على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الرئيس التنفيذي للنادي، سيرهي بالكين: «يتم تدمير هذا البلد وشعبه من قبل الجيش الروسي اليوم بجميع أنواع الأسلحة».

بالإضافة إلى ذلك، في بداية شهر مارس، توفي اثنان من لاعبي كرة القدم، أحدهما يقاتل أيضًا في المقاومة الأوكرانية: توفي فيتالي سابيلو عندما واجه القوات الغازية في كييف وتوفي دميترو مارتينينكو مع والدته بعد أن أصابت قنبلة منزله.

وكان رياضي ميت آخر يفهين ماليشيف، الذي كان بيثليت البالغ من العمر 19 عاما الذي كان حتى قبل عامين في بلده فريق المبتدئين في البلاد والآن كان يقوم بالخدمة العسكرية. كما كان الشاب ملتزمًا بالدفاع عن بلاده.

وقرر آخرون الانضمام إلى التعاون مع الحياة اليومية للسكان المدنيين في كييف، مثل المبارجين أندريه شيربا وأندريه. بوغريبنياك. كان كلاهما في بطولة في مصر، لكنهما قررا العودة إلى العاصمة للمساعدة.

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