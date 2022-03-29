راكيل بانكوفسكي: هكذا كان رد فعل المشاهير على وفاة الممثلة

عالم الأعمال الاستعراضية في حالة حداد بعد وفاة راكيل بانكوفسكي الحساسة عن عمر يناهز 69 عامًا. حتى الآن، أسباب وفاته وتفاصيل خدمات الجنازة التي سيتم تنفيذها غير معروفة. ومع ذلك، بعد انتشار الأخبار المؤسفة، لجأت بعض الشخصيات في وسائل الإعلام إلى شبكاتهم الاجتماعية للتعبير عن تعازيهم في رحيله.

في 28 مارس، أكدت الرابطة الوطنية لفناني الأداء (ANDI) أخبارًا حزينة على حسابها على تويتر: «@ANDIMexico تعلن وفاة شريك الترجمة الفورية راكيل بانكوفسكي. يتم تذكرها لمشاركتها في إنتاجات مثل Carousel، وهو خطاف للقلب وأبي لكل أم. ونبعث بأعمق تعازينا لعائلاتهم وأصدقائهم».

شاركت فيكتوريا روفو، واحدة من أشهر الممثلات في المكسيك لدرجة اعتبارها ملكة المسلسلات، رسالة صادقة تكريما للمؤرخ على حسابها على تويتر: «QEPD عزيزي راكيل بانكوسكي. طريقة جيدة! ».

بعد بداية الوباء، قامت الممثلة بعمل بعض مقاطع الفيديو للتوعية حول التدابير الاحترازية ضد COVID-19. الصورة: تويتر/ @ANDIMexico

إدواردو إسبانيا، المؤدي الذي تسبب في ضجة كبيرة لأدواره الكوميدية على شاشة التلفزيون مثل جيرمان في فيسينوس، كرس أيضًا بضع كلمات في ذكرى ذاكرته من خلال نفس المنصة. اعترف الممثل بأن الأخبار صدمته وقدم تعازيه لأحبائه.

وكتبت: «لقد صدمت وحزنت للغاية من رحيل حبيبتنا راكيل بانكوفسكي Q.E.P.D. تعازي لأحبائها».

إدغار فيفار، المعروف أيضًا باسم السيد باريغا لشخصيته الأيقونية في El Chavo del 8، نعى وفاة الممثلة المعروفة. وبمشاعر عميقة، شكر السنوات التي تقاسموها معًا داخل وخارج المسرح، بالإضافة إلى الاعتراف بالعلامة التي تركها على الأداء.

كانت هذه آخر صورة قامت الممثلة بتحميلها على حسابها في Instagram. (لقطة شاشة: @raquelpanmx /Instagram)

«يؤلمني بشدة أن أقول وداعًا لصديقي راكيل بانكوسكي. شكرًا لك على أكثر من 30 عامًا من الصداقة والمودة والابتسامات. واقفا تحية»، غردت جنبا إلى جنب مع صورة للمترجم من مكسيكو سيتي.

فعل أرتورو كارمونا الشيء نفسه من خلال طلب الراحة الأبدية للممثلة من كيف الفقراء غنية جدا وشكر على أنها أتيحت لها الفرصة للعمل معها في مسرحية: «يطير عاليا عزيزي راكيل بانكوفسكي، شكرا لك على شرف مشاركة المسرح معك، في مادوراس ، واحدة ويائسة . ارتاح في سلام، «العجائب الصغيرة» سنتذكرك بمودة كبيرة. QEPD».

شاركت باتريشيا رييس إسبيندولا أنها تأثرت بشدة بالخسارة: «أبكي، أنا أحبها كثيرا». نشر باتي تشابوي رسالة على حسابه على تويتر: «كم هو محزن، حان الوقت اليوم لطرد راكيل بانكوفسكي QEPD»، في حين تحدث رئيس المكسيك السابق، فيسنتي فوكس كيسادا، بشكل غير متوقع عن ذلك. يجب أن نتذكر أن histrionist تجرأ على محاكاة مارثا ساهاغون، زوجة السياسي، خلال حياتها المهنية.

كان فيسنتي فوز رئيسًا للمكسيك من عام 2000 إلى عام 2006. الصورة: كوارتوسكورو

«بالنسبة لراشيل إعجابي واحترامي. ارتاح في سلام! عناق كبير لأقاربه». تم تسمية شخصية Pankowsky الشهيرة Martita وفقًا وتعتبر واحدة من أنجح الشخصيات التي لعبها خلال مسيرته.

حتى الآن أسباب وفاة راكيل بانكوسكي غير معروفة، ولكن يمكن أن تكون مرتبطة بالمرض الذي عانت منه قبل سنوات. في مقابلة مع غوستافو أدولفو إنفانتي، اعترفت الممثلة بأنها مصابة بالانسداد الرئوي المزمن (COPD) وأوضحت أن أحد أكبر مخاوفها هو الإصابة بفيروس كورونا لأن المضاعفات يمكن أن تتطور.

«من الصعب جدًا بالنسبة لي أن أتنفس [...] لقد دخنت منذ أن كنت طفلة صغيرة، حسنًا، أشعلت السجائر لوالدي ثم أقلعت عن التدخين مثل، لقد مرت فترة منذ أن أقلعت عن التدخين، عمري أكثر من 10 سنوات»، وأعلن في مكالمة فيديو مع الصحفي الترفيهي.

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