رئيس كالي ينفي استقالة دوداميل المزعومة

تحتفل ديبورتيفو كالي بأحد أسوأ المواسم في تاريخها في الإيجار المحلي حيث تحتل المرتبة 18 في دوري Dimayor Betplay برصيد أحد عشر نقطة وسالب سبع نقاط في فرق الهدف. تولد لوحة «Azucarero» نوعًا معينًا من عدم اليقين فيما يتعلق بما سيكون عرضه في Conmebol Libertadores.

تجدر الإشارة إلى أن منافسي الفرق الكولومبية اجتمعوا الأسبوع الماضي في المسابقة القارية حيث سيكون كالي جزءًا من المجموعة E جنبًا إلى جنب مع بوكا جونيورز من الأرجنتين, كورنثوس من البرازيل و Always Ready من بوليفيا.

سيكون أول ظهور للكأس ضد قرعة «Xeneize» في الحالة المحلية في 5 أبريل وهناك شكوك أكثر من اليقين حول هذا Deportivo Cali، وهو ليس حتى ظل الفريق الذي أصبح بطلاً في النصف الثاني من عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، يتم نسج العديد من الإصدارات حول استمرارية المدرب الفنزويلي رافائيل دوداميل، الذي لم يجد العودة إلى الوضع المؤسف للكالينيو الحادي عشر في الدوري.

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يوم الأحد الماضي كان للبطل الكولومبي نفسا بعد فوزه على بالماسيكا في الموعد الثالث عشر من الدوري الإسباني بيتبلاي ديمايوور كورتولوا 2-1 مع نتائج يوني غونزاليس وجون فاسكيز بينما سجل لويس كارلوس رويز لفريق «كورازون ديل فالي».

ومع ذلك، ظهرت شائعات بأن المدرب السابق لجامعة تشيلي، قد استقال على الرغم من الانتصار الذي تم الحصول عليه في نزهته الأخيرة.

لهذا السبب، كان على ماركو كايسيدو، رئيس المؤسسة، اللحاق بهذه النسخ من خلال الرفض القاطع للاستقالة المزعومة للقائد الفنزويلي خلال مقابلة مع Antena 2 في كالي.

وبالمثل، ألقى رئيس Superdepor باللوم على الشبكات الاجتماعية حيث أكد أن الناس ينجلون بعيدًا عن الأخبار المزيفة التي يتم تداولها باستمرار في هذه الوسائط.

في الأسبوع الماضي، قال الصحفي كارلوس أنطونيو فيليز في عموده رؤساء بلديات بالابراس في أنتينا 2، إن السبب الحقيقي لعدم الاستغناء عن مديري كالي عن خدمات دوداميل، هو بسبب ارتفاع تكلفة تعويضاتهم.

في الوقت الحالي، ستستمر دورة رافائيل دوداميل في ديبورتيفو كالي وسيضطر إلى مواجهة امتحان الدوري المقبل يوم الجمعة عندما يزور إيكويداد سيغوروس في ملعب تكو للتاريخ 14 من دوري ديمايور بيتبلاي.

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