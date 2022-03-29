استغل السياسيون والصحفيون ضد جيرتز مانيرو لقضية أليخاندرا كويفاس: «يجب طرده»

Fotografía de archivo del 06 de mayo del 2020 que muestra al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. EFE/Mario Guzmán/Archivo

أليخاندرا كويفاس ولورا موران، اللذان تم تمييزهما واضطهادهما وسجنهما بتهمة القتل المزعوم لشقيق المدعي العام أليخاندرو جيرتز مانيرو، حازتا على حماية واضحة وواضحة من جلسة عامة لمحكمة العدل العليا للأمة (SCJN)، كونها حرة تمامًا.

بعد صدور تحليل متعمق للقضايا في 14 مارس، اتفق الوزراء على أن كل من أمر الاعتقال وأمر السجن الرسمي ضد المرأتين غير دستوري.

وأضافوا من المحكمة العليا، علاوة على ذلك، أن السلطة لم تعتمد حتى الآن الشروط التي حددها الدستور لهذا الغرض. كان التصويت النهائي على المشروع 11 لصالح الإجماع.

الصورة: دانيال أوغستو سانشيز/CUARTOSCURO.COM

وفي هذا الصدد، هاجم أعضاء المعارضة والنقاد والمحللون السياسيون، وكذلك الصحفيين، المدعي العام جيرتز مانيرو، الذي دعا إلى استقالته الفورية بعد القرار.

من جانبها، قالت عالمة السياسة والكاتبة دينيس دريسر إن التصويت وجد أن القضية بأكملها كانت مسلحة من قبل المدعي العام نفسه، «في مكتبه الشخصي للانتقام». لذلك، اعتبر أن جيرتز مانيرو يجب «فصله والتحقيق فيه ومحاكمته، وليس حمايته».

من جانبها، أضافت الناشطة مارثا تاغل أن «كل من جيرتز، وسلطات مكتب المدعي العام CDMX و FGR والقضاء الذين شاركوا في القضية، «يجب التحقيق معهم ومعاقبتهم وفقًا لقوانين إساءة استخدام السلطة والتأثير على الاتجار».

احتفلت السيناتور ليلي تيليز بأن «العدالة في وقت متأخر ولكن في النهاية جاءت من SCJN لـ #AlejandraCuevas و #LauraMorán»، مضيفة أنها ستبقى تنتظر «وصول العدالة إلى المكسيك ويتم إزالة أليخاندرو جيرتز على الفور»، وخلصت إلى أن «المؤسسات لخدمة الجمهور، وليس من أجل أغراض شخصية، ولا للانتقام».

الصورة: أندريا مورسيا//كوارتوسورو

وفي الوقت نفسه، أصدر المحلل فيرونيكا أورtiz تعليمات إلى المدعي العام المكسيكي بالتحضير لمغادرته FGR وإعداد دفاعه في حالة اضطراره إلى مواجهة العدالة. وكتب على شبكاته الاجتماعية الرسمية: «إن المدعي العام الذي يلاحق الأعداء الشخصيين ويخترع الجرائم لا يمكن الدفاع عنه».

كما دخل النقاش الرئيس السابق لحزب الثورة الديمقراطية (PRD)، خيسوس أورتيغا، الذي قال إن «المدعي العام للجمهورية في المكسيك يستخدم مكتبه لتنفيذ الانتقام السياسي للرئيس؛ لتنفيذ بلده؛ لتجنب شفافية له واسعة و الاستيلاء على الآخرين الذين لا ينتمون إليه», و اعتبر أخيرا أن أعضاء مجلس الشيوخ يجب أن يحاكموه على أفعاله الأخيرة.

وأخيرا، دخل خافيير لوزانو، وزير العمل والضمان الاجتماعي السابق لولاية فيليبي كالديرون، المحامي وعضو مجلس الشيوخ السابق للجمهورية، في اتجاه اللحظة، الذي أشاد بقرار القضاة في المرحلة الابتدائية.

دعا الصحفيون والسياسيون والمحللون إلى إزالة أليخاندرو جيرتز مانيرو الصورة: بريسيدنسيا/CUARTOSCURO.COM

ومع ذلك، أكد أنهم «علموا منذ أن جذب الوزير الرئيس، أرتورو زالديفار، القضية إلى محكمة العدل العليا للأمة أنه كان يقدم خدمة شخصية لرئيس النائب العام للجمهورية غير القابل للتمثيل، جيرتز مانيرو. كان هناك ضغط عائلي واجتماعي أكثر من الإدانة لتحقيق العدالة في تلك المحكمة».

من جانبه، أضاف مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي فقط أنه سيجري «تحليلاً متعمقًا» لإجراءات الموظفون العموميون قبل السجن غير المبرر لل نساء.

وأوضحوا أنهم يحترمون القرار؛ وأن الهدف الرئيسي للمؤسسة هو البحث عن الحقيقة القائلة بأن الأحكام الصادرة فقط هي تلك التي تتهم المسؤولية الجنائية؛ واستقلالية مكتب المدعي العام؛ والنقد الذاتي المستمر التي يقدمها الموظفون العموميون العاملون في FGJ-CDMX.

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