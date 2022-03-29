بيرو ضد باراغواي: دخول مجاني إلى حدائق منطقة ليما إذا حضرت بقميص المنتخب الوطني

بفضل بيرو ضد باراغواي، المباراة التي تحافظ على آمال المنتخب البيروفي في الوصول إلى كأس العالم قطر 2022 على قيد الحياة، هناك سيكون الدخول المجاني إلى أحد عشر متنزهات منطقة ليما، اليوم الثلاثاء 29 مارس. يجب أن يحضر الناس يرتدون قميص «أبيض أحمر» لجعل هذا الحق صالحًا.

وفقًا لخدمة ليما بارك (Serpar)، سيكون هناك العديد من الخدمات الترفيهية للاستمتاع بها مع العائلة والأصدقاء، بالإضافة إلى العشرات من السحوبات التي ستكافئ «أفضل المعجبين في العالم».

سيتمكن الحاضرون من لعب لعبة في الألواح الرياضية، وتسخين اللعبة قبل الاجتماع الدولي مع الغداء في مناطق الشواء، وركوب الخيل أو ركوب القوارب في البحيرات، وزيارة الحيوانات في المزارع الصغيرة وحدائق الحيوان الصغيرة، من بين أمور أخرى، اعتمادًا على المكان الذي يذهبون إليه.

وذكرت سيربار ان ساعات العمل فى حدائق المناطق ال 11 فى ليما هى من الساعة 6:45 صباحا حتى الساعة 6 مساء.

موقع المنتزهات أحد عشر زونال

نادي سان بيدرو زونال: ارتفاع كيلومتر 39 من الطريق السريع لشمال أمريكا، في أنكون

نادي هواسكاران زونال: عبور Av. 200 ميل مع شارع ريفولوسيون، في فيلا السلفادور

نادي زونال كاباك يوبانكي: شارع أرزولا وشارع أمانكايس برولونغاسيون أمانكايس، في ريماك

نادي سينشي روكا زونال: تقاطع شارع الجامعة وشارع جامايكا، في كوما

نادي هويراكوشا زونال: شارع بروسيريس دي لا إندبندنسيا، قطعة 12، في سان خوان دي لوريغانتشو

نادي فلور دي أمانكايس زونال: Av. 27 ديسمبر مع فلورا تريستان، في فيلا ماريا ديل تريوفو

نادي مانكو كاباك زونال: كم 18 من شارع توباك أمارو، في كارابايلو

نادي هواينا كاباك زونال: عبور شارع بيدرو ميوتا وشارع ماتيو بوماكاهوا، في سان خوان دي ميرافلوريس

نادي سانتا روزا زونال: Av. أليخاندرو بيرتيلو s/n كم 43 من شمال باناميريكانا، في سانتا روزا

منطقة النادي Cahuide: Av. de los Parques s/n Urb. فالديفيزو، في آيت

نادي زونال لوكيه يوبانكي: عبور شارع نارانجال وشارع يونيفرسيتاريا، في لوس أوليفوس

شاشات عملاقة لمشاهدة مباراة بيرو ضد باراغواي

سيركادو دي ليما

ستبث بلدية ليما (MML) بيرو ضد باراغواي على ثلاث شاشات عملاقة داخل حلبة المياه السحرية. سيتعين على المهتمين شراء تذاكر إلى Magic Water Circuit من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق Entradas Lima.

فيلا ماريا ديل تريونفو

ذكرت بلدية فيلا ماريا ديل تريونفو أن الحدث سيعقد في الساحة الرئيسية للمنطقة من الساعة 3:00 مساءً في النصب التذكاري للمرأة، الواقع في المبنى السابع من شارع سلفادور الليندي.

سان ميغيل

بدءًا من الساعة 5:00 مساءً، ستقوم بلدية سان ميغيل أيضًا بتثبيت شاشة عملاقة في Arena 1 على كوستا فيردي.

إل أغوستينو

من الساعة 3.00 في فترة ما بعد الظهر، في الساحة الرئيسية للمنطقة وستكون هناك ألعاب ومسابقات وجوائز.

ميرافلوريس

سيكون كينيدي بارك المكان المناسب لشاشة عملاقة بطول 8 أمتار وعرضها 4 أمتار. مع كل تدابير الأمن البيولوجي في مواجهة جائحة COVID-19، أعدت بلدية ميرافلوريس حفلة رائعة تبدأ قبل ساعات من المباراة بعرض فني حيث سيتم تقديم Lucho «Cucharita» مولينا ومجموعته الموسيقية.

فيلا إل سلفادور

سيتمكن «أفضل معجب في العالم» من الاستمتاع بالمبارزة الدولية في مركز سيزار فاليخو التجاري. يبدأ الحدث في الساعة 3:00 مساءً

سان بورجا

ستكون هناك شاشة عملاقة في Parque de la Familia، حتى تتمكن من مشاهدة اللعبة من الساعة 6:30 مساءً. وأوضحت البلدية أن استهلاك المشروبات الكحولية محظور.

بوينتي بيدرا

ستعقد بلدية بوينتي بيدرا من الساعة 5:00 مساءً في بلازا مايور حدثًا لجميع جيرانها للاستمتاع باللقاء الهام.

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