بيرو وكولومبيا وشيلي لايف: أين وكيف لمشاهدة مباريات آخر موعد لتصفيات قطر 2022

ستكون بيرو وشيلي وكولومبيا أبطال هذا التاريخ الأخير هذه التصفيات واليوم سيلعبون «التذكرة الذهبية» إلى repechage إلى قطر 2022. سيواجه المنتخب الوطني البيروفي باراغواي على أرضه مع ميزة نقطة يمكن أن تمنحه تمريرة إلى مرحلة التصفيات التالية، طالما أنها تحقق فوزًا في National of Lima. يجب أن تلعب كولومبيا جميع أوراقها، تراهن على النصر ضد فنزويلا وانتظر النتائج السلبية لتلك التي وجهها ريكاردو غاريكا. تشيلي هي الفريق الذي يتوقع «معجزة» حقيقية، لأنه يعتمد على النتائج السلبية للروجا البيضاء وصانع القهوة، واحدة مختلفة فقط يقرعها من السباق.

يظهر جدول تصفيات قطر 2022 على النحو التالي: البرازيل، الأرجنتين والإكوادور وأوروغواي مؤهلة مباشرة لكأس العالم وسوف تذهب فقط إلى آخر مباراة لها للامتثال لهذا الإجراء.

بيرو (21) في المركز الخامس، وكولومبيا (20) في المركز السادس وشيلي مع 19 نقطة، في المركز السابع، هي في فرص كاملة لدخول repechage، وهذا هو السبب في أن هذه الفرق الثلاثة سوف تخرج مع كل شيء للحصول على الفوز في المباريات الخاصة بها.

بيرو ضد باراغواي

أين وكيف تشاهد: سيتم لعب هذه المبارزة في ليما. ستكون قنوات البث في أراضي بيرو: تلفزيون لاتينا و Movistar Deportes. في بلدان أخرى، يمكنك التحقق من قنوات وجداول البث التالية.

الأرجنتين: 20:30 ساعة/TyC Sports Play، TyC Sports 2

تشيلي: 20:30 ساعة/تي إن تي سبورتس غو، ملعب تي إن تي الرياضي

البرازيل: 20:30 ساعة/كانيه جلوبو، ناو نت وكلارو، سبورتف 3

باراغواي: 20:30 ساعة/تيجو سبورتس

كولومبيا: 18:30 ساعة/Goal Caracol

الإكوادور: 6:30 مساءً/قناة كرة القدم

فنزويلا: 7:30 مساءً/TLT

بوليفيا: 7:30 مساءً/تيغو سبورتس

الولايات المتحدة (المحيط الهادئ): 4:30 مساءً/شبكة فوبو الرياضية

المكسيك: 17:30 ساعة /أزرق للذهاب فيديو في كل مكان، السماء HD

إسبانيا: 12:30 صباحًا (الأربعاء 30 مارس) /Movistar+، دوري أبطال موفيستار

كولومبيا مقابل.

أين وكيف تشاهد: سيتم بث لعبة أخرى من النوبة القلبية التي ستقام في نفس الوقت (18:30 بتوقيت كولومبيا/19:30 بتوقيت فنزويلا) بواسطة GOL Caracol و TLT في الأراضي الفنزويلية.

لمشاهدة تلفزيون Caracol، ستحتاج أولاً إلى التسجيل على CaracolTV.com والانتقال إلى أعلى اليمين حيث تقول «إشارة مباشرة». يمكنك النقر فوق خيار «تشغيل» وهذا كل شيء. على الرغم من أن الإشارة مخصصة لأراضي كولومبيا، يمكنك رؤيتها من خلال مشغل الكابلات الموثوق به.

يمكن رؤية إشارة تلفزيون كاراكول على: TDT (القناة 14.1، القناة 14.2 والقناة 14.4)، DIRECTV (القناة 132 والقناة 1132)، Claro TV (القناة 106 والقناة 109) و Movistar (القناة 156، القناة 816 والقناة 166).

إذا كنت تعيش في فنزويلا، فإن La Tele Tuya، أو ببساطة TLT، هي قناة اشتراك في كاراكاس وهي مسؤولة عن بث جميع مباريات المنتخب الوطني الفنزويلي. تحقق من كيفية ضبطه في فنزويلا أدناه.

على DTT، القناة 23.2 (SD)

على قناة Movistar TV، القناة 143.

على CANTV والقناة 11 والقناة 602 (HD).

قمر صناعي إنتر، قناة 103.

تلفزيون بسيط، قناة 119.

تشيلي ضد أوروغو

أين وكيف تشاهد: يقفز المنتخب الوطني التشيلي إلى ملعب ملعب سان كارلوس دي أبوكيندو لمواجهة «سيليست» المؤهل بالفعل لكأس العالم. في المنطقة الجنوبية و Charrua، سيتم لعب المبارزة في الساعة 18:30 وسيتم بثها على Chilevisión في الأراضي التشيلية وعلى VTV في أوروغواي

Chilevisión في الأراضي التشيلية يمكنك مشاهدته مجانًا تمامًا إما من خلال القناة التلفزيونية أو الجهاز اللوحي أو الهاتف الخلوي.

إذا كنت تعيش في تشيلي، فستتمكن من مشاهدة قناة Chilevisión، وستتمكن من الوصول إلى هذه العلامات.

VTR: القناة 21 (سانتياغو) /711

DirecTV: قناة 151/1151

الفيلم: القناة 121/811

واضح: القناة 55/555

إنتل: كانال 66

العالم: القناة 15/515

GTD/تيلسور: قناة 21/27

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