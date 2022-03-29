بيدرو كاستيلو بعد رفض اقتراح الوظيفة الشاغرة: «أدعو الجميع لإغلاق هذه الصفحة»

Peruvian President Pedro Castillo addresses congress as he faces an impeachment vote, in Lima, Peru March 28, 2022. Ernesto Arias/Peru's Congress of the Republic/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

هذا الاثنين، بعد ما يقرب من 8 ساعات في كونغرس الجمهورية، تقرر عدم إخلاء رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيلو. هذا هو السبب في أن الرئيس، بيدرو كاستيلو، رحب بحقيقة أن «الحكمة والمسؤولية والديمقراطية» سادت، بعد أن رفض الكونغرس اقتراح الشواغر ضده.

«أرحب بحقيقة أن الحكمة والمسؤولية والديمقراطية لها الأسبقية. إنني أعترف بالبرلمانيين الذين صوتوا ضد الشاغر، وأنا أحترم قرار أولئك الذين فعلوا ذلك. أدعو الجميع إلى إغلاق هذه الصفحة والعمل معًا لمواجهة التحديات الكبرى للبلاد»، كتب رئيس جمهورية بيرو، بيدرو كاستيلو

وكما يذكر، بأغلبية 55 صوتا مؤيدا، مقابل 54 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت، رفض التمثيل الوطني الاقتراح متعدد الأحزاب الذي سعى إلى إقالة بيدرو كاستيلو تيرونيس من منصبه.

من كان وراء الوظيفة الشاغرة؟

وقد روّج اقتراح الشواغر خورخي مونتويا (التجديد الشعبي) وحظي بتوقيع 50 مشرعاً من مقاعد التجديد الشعبي، وفورزا الشعبية، وسوموس بيرو، وأفانزا بايس، وبوديموس بيرو، وأليانزا بارا إل بروغريسو.

كانت هذه هي المحاولة الثانية لإقالة بيدرو كاستيلو من رئاسة الجمهورية، وسط احتكاك مستمر بين السلطة التنفيذية والتشريعية منذ تولي الرئيس رئاسة الحكومة في 28 يوليو من العام الماضي.

في ديسمبر 2021، تم طرح أول اقتراح شغور أعلنت عنه باتريشيا شيرينوس (أفانزا بايس) بدعم من 29 برلمانيًا من مجموعات سياسية مختلفة. بيد انه لم يحصل على 52 صوتا ضروريا لقبوله.

ماذا قال بيدرو كاستيلو عندما ظهر في المؤتمر؟

وخلال دفاعه، أكد رئيس الجمهورية بيدرو كاستيلو تيرونيس أن اقتراح الشواغر ضده ليس له أي دعم واقعي وأنه يستند إلى «تقارير صحفية متحيزة» لا تقدم أدلة تثبت الجرائم.

«لقد تم تقديم الاقتراح بشكل أساسي على أساس تقارير صحفية متحيزة ومتناقضة وغير مؤكدة. لا يوجد دليل لإثبات أي مخالفة. وهذا الاقتراح هو افضل مثال على كيفية نجاح المحاكمة الاعلامية فى الحصول على اقتراح شاغر».

«في هذه العلبة، سأكرر ما قاله أسلافنا من الكيشوا قبل القيام بمهمة كبيرة: هوك أمالا هوك سونكويلا وهوك ماكويلا! قوة واحدة وقلب واحد واتجاه واحد! أعضاء الكونغرس، أسألكم: التصويت للديمقراطية، والتصويت لبيرو، والتصويت ضد عدم الاستقرار»، قال الرئيس البيروفي.

استمر في القراءة