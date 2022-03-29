تسترشد نورما يارو بأخبار مزيفة خلال الدورة الدموية وتتهم غييرمو بيرميخو بإثارة «صراع مسلح»

لقد تزلج! كانت نورما يارو متحدية للغاية حيث أعربت عن موقفها أمام المؤتمر العام خلال مناقشة الاقتراح الثاني لشغور ضد بيدرو كاستيلو. لم تتردد البرلمانية في اقتباس «قصة إخبارية» دون أن تدرك أنها كانت ترتكب خطأ جسيما.

خلال خطابها، لم تتردد البرلمانية في الحصول على انطباع أين كانت «الأخبار» أن غييرمو بيرميخو من المفترض أن يخوض صراعًا مسلحًا إذا تم إخلاء الرئيس. ومع ذلك، ما لم يقوله أحد لـ Yarrow هو أن هذه أخبار مزيفة.

متأكد من مصدر المعلومات هذا، كان عضو الكونغرس نشيطًا جدًا في الإشارة إلى البرلمان ومهاجمته غييرمو بيرميجو لتشجيع هذه الإجراءات. لسوء الحظ، لم تتحقق نورما يارو من المعلومات بشكل جيد وارتكبت خطأ سيبقى للتاريخ السياسي.

اتضح أن هذه الأخبار الكاذبة جاءت من صفحة مشابهة جدًا لصفحة صحيفة La República، وهي نفس الصفحة التي نسخت الأنماط والألوان وحتى الأسلوب في مكتب التحرير.

«أخبار مزيفة من بيرو والعالم. إنه يروي المحاكاة الساخرة»، كما يقول الوصف في تلك الصفحة حيث سمحت عضوة الكونغرس لنفسها أن تسترشد لمواجهة بيرميخو.

ولكن ماذا قالت المعلومات الخاطئة؟ في هذه الصفحة التي تنشر محتواها من خلال تويتر، قالت الأخبار أن غييرمو بيرميخو طلب من «حاشيته» الانتظار خارج المؤتمر، في حالة قدومهم إلى كاستيلو، سيذهبون للاحتجاج.

«غييرمو بيرميخو: «إذا كان مؤتمر كاستيلو بقرة سنستأنف النضال المسلح. طلب عضو الكونغرس في بيرو الحرة من مضيفيه حرب العصابات ML-19 البقاء خارج الكونغرس حتى نهاية التصويت في البرلمان #VancanciaYa»، هو ما قرأ على الصفحة الكاذبة.

إحدى التفاصيل التي تجاهلها البرلمان، والتي ربما أنقذتها من هذا المأزق وأدركت الخطأ، هي أن غييرمو بيرميخو لم يعد ينتمي إلى صفوف بيرو ليبري، قبل عدة أشهر أنشأ هو وبرلمانيون آخرون بيرو الديمقراطية.

يستجيب غييرمو بيرميجو بعد ملاحظة إخبارية مزيفة

عندما علم أنه كان يطلق عليه عمليا «ثوري»، استخدم غييرمو بيرميخو شبكاته الاجتماعية للتحدث علنا ضد اتهام نورما يارو.

في بضعة أسطر، أكد عضو الكونغرس أن هذه التلاعب «تصبح شفقة».

«لا شيء أكثر متعة من رؤية لاعب انقلاب يستشهد بحساب مزيف ليقول أنها دعت إلى النضال المسلح إذا أخلوا الرئيس. سلاحنا هو السبب والحقيقة والأشخاص الذين يرافقوننا. ما يحدث الفاشيون بالفعل للشفقة»، وكتب على حسابه على تويتر.

وحتى الآن لم تخرج عضوة الكونغرس للإدلاء بشهادتها حول «الانزلاق» الذي قامت به عندما استرشدت بمعلومات كاذبة.

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