نيستور فيلانويفا يستمع مباشرة إلى الصوت الذي ينطوي عليه مع راقصة أخرى

نيستور فيلانويفا لا يزال في عين العاصفة بعد كونها مرتبطة بالممثلة السابقة لفيلم الكبار صوفيا كافيرو. قام cumbiambero بأداء برنامج Amor y Fuego لتوضيح أنه لم يحافظ على صداقة مع زميله الراقص وأنهم التقيا في يوم ampay من خلال صديق مشترك.

كما رفض أن يكون حميميًا معها, كما تم ضمنا منذ ظهور الصور. من ناحية أخرى، أوضح المغني في جميع الأوقات أن نيته كانت استعادة زواجه من Florcita Polo، لذلك لن يتعمق في الموضوع كثيرًا.

عندما طلب منه رودريغو غونزاليس وجيجي ميتري إرسال رسالة إلى زوجته التي لا تزال تعتذر فيها, قال نيستور إنه سيتحدث معها على أربعة جدران لمحاولة حل خلافاتهم, خاصة الآن بعد أن أشارت علنًا إلى أنها ستقدم طلبًا للطلاق.

ومع ذلك، لم يكن موضوع Florcita و Sofía Cavero هو الشيء الوحيد الذي لعبوه في البرنامج، لأنه وفقًا لرئيس المعلومات في Amor y Fuego، سيكون لنيستور فيلانويفا علاقة وثيقة مع الراقصة تيسي.

للتحقق من وجود أو وجود بينهما أكثر من مجرد صداقة، يرسل لك الإنتاج في البداية لقطة شاشة للمحادثة التي كان من الممكن أن يجريها كلاهما.

نفى cumbiambero في البداية أي علاقة مع الشابة، مشيرا إلى أنه لا يعرف ما كانوا يتحدثون عنه. لهذا السبب، قرر رودريغو غونزاليس تغيير الموضوع لأنه لم يكن لديه أي دليل محدد.

بعد أن قال نيستور فيلانويفا وداعًا للبرنامج وكان على وشك مغادرة Willax Televisión، فإن الصوت الذي حصل عليه الإنتاج سيثير ضجة على مجموعة البرنامج، لذلك لم يترددوا في إحضار cumbiambero مرة أخرى.

في هذا الصوت، يمكنك سماع زوج Florcita Polo الذي لا يزال يطلب من رفيقه خفض سطوع التلفزيون لأن بعض الشخصيات التي لا يريد أن يتم التقاطها من قبل بعض المراسلين التليفزيوني يمكن أن يلمع من خلال النافذة.

بعد الاستماع إلى هذه المادة، تمكن cumbiambero فقط من القول إنه يتحدث إلى الكثير من الناس وأنه لا حرج في ذلك، وأنه لم يتذكر إجراء تلك المحادثة. « أنا لا أتذكر تلك المحادثة... لدي ضمير واضح، لم أفعل أي شيء خاطئ ».

فلوريتا بولو تسعى للطلاق

بعد ampay الذي لعب نيستور فيلانويفا دور البطولة فيه، قررت Florcita Polo بدء عملية الطلاق، التي أعلنت عنها خلال مقابلة مع برنامج En Boca de Todos، حيث قالت إنها شعرت بخيبة أمل من والد أطفالها.

« في الواقع لدينا مرحلة أبوية، لقد انفصلت عن نيستور لمدة ثلاثة أشهر، وسرعان ما انفصلت تمامًا، فقط أطفالنا يوحدوننا. لقد بدأت بالفعل إجراءات الطلاق ».

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