ناتاليا ميرينو: ما هو «طفل قوس قزح»؟

قبل نهاية شهر مارس، شاركت «المؤثرة» ومبتكرة مدونة Cinnamonstyle، ناتاليا ميرينو، أخبار حملها على شبكاتها الاجتماعية. تم تلقي هذا الخبر من قبل أتباعها بتهاني ورسائل عاطفة تجاهها وشريكها. في أحد مقاطع الفيديو التي شاركها على حسابه الرسمي على Tiktok، أظهر تسجيلًا أعرب فيه عن سعادته في هذه المرحلة الجديدة. في وصف المنشور كتب «طفل قوس قزح». ما يمكن أن يكون مصطلحًا حنونًا للإشارة إلى الحقيقة، له معنى مؤثر يمكن لبعض النساء أن يشعرن به.

ما هو طفل قوس قزح؟

هذا مصطلح يستخدم عندما تصبح المرأة حاملاً مرة أخرى بعد أن فقدت طفلاً خلال الفترة الأولى من الحمل. يكتسب اسم «قوس قزح» قيمة لأنه يعتبر أنه عندما تحدث مثل هذه الأحداث المؤسفة، تمر شخصية الأنثى بحالة من الحزن والحزن التي لا يمكن التغلب عليها في وقت قصير.

هذا هو عدد النساء اللواتي مررن بهذه اللحظة يستخدمن مصطلح «طفل قوس قزح» لتمثيل سعادتهن لما يواجهن.

ناتاليا ميرينو سينامونستايل. إنستغرام.

لا بيريدا دي ناتاليا ميرينو

من خلال منصاتها الرقمية، أخبرت «المؤثرة» المعروفة باسم أسلوب القرفة مجتمعها من المتابعين أنها عانت من فقدان طفلها، معربة عن رغبتها في أن تكون أماً وأن ما حدث تسبب لها في ألم شديد. تلقت حب ودعم معجبيها وغيرهم من منشئي المحتوى، الذين أرسلوا لها رسائل القوة لمواجهة تلك اللحظة.

¿كوين إس ناتاليا ميرينو؟

وهي واحدة من أشهر المبدعين الرقميين في بيرو. اكتسبت شعبية بعد أن أطلقت مدونتها الخاصة بنمط الحياة والأزياء، والتي لا تزال صالحة حتى يومنا هذا. تحت علامته التجارية الشخصية Cinnamonstyle أصبح معروفًا في جميع أنحاء البلاد وخارجها. ثم انضم إلى مجتمع YouTube حيث يشارك مدونات الفيديو الخاصة بحياته اليومية والأحداث المهمة التي يحضرها.

ناتاليا ميرينو سينامونستايل. إنستغرام.

وقد لعب دور البطولة في حملات مع شركات مشهورة في البلاد. في عام 2018، أطلق Cinnamonfest، وهو حدث جمع المطربين والمبدعين من الإنترنت، بالإضافة إلى عرض المدرجات التي شاركت فيها العلامات التجارية المحلية. انضمت ناتالي ميرينو إلى العرض وهي تغني وترقص على «تحميص نفسك التحدي»، الذي لديه أكثر من مليون مشاهدة.

في سبتمبر 2017، شاركت المدونة على قناتها على YouTube في اليوم الذي اقترحه عليها زوجها الحالي، سيباستيان غيريرو. ذهبت إلى مؤسسة حيث كان من المفترض أن تقوم بتصوير فيديو لقناتها. لم تتوقع أنه في غضون دقائق، كان شريكها ينتظرها في حديقة صغيرة بها خاتم ليطلب منها أن تكون زوجته.

في أكتوبر 2018، شاركت اليوتيوب البيروفية جميع التفاصيل التي اختبرتها في يوم زفافها. من رقصتها الأولى مع سيباستيان، إلى الحفلة التي تم تنظيمها للاحتفال بحبها. كان من أبرز مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فستانها الذي صنعه المصمم البيروفي نوي بيرناسيلي. قررت، بمساعدة بعض الأصدقاء، قطع بدلتها حتى تتمكن من التحرك بسهولة خلال العيد.

ناتاليا ميرينو أون إنستغرام

لدى التواصل أكثر من 620,000 متابع على حسابها الرسمي في Instagram. إذا تحدثنا عن قناتها على YouTube، فقد جمعت أكثر من 870,000 مشترك منذ إطلاقها في مارس 2013. وقد انضمت الآن إلى Tiktok حيث تشاركها «GRWM» (استعد معي)، والتي تظهر فيها مظهرها اليومي.