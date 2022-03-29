استعاد العلماء المكسيكيون 3 من 7 مقاييس الزلازل في خرق غيريرو بسبب الزلزال الضخم المحتمل

تمكنت رحلة استكشافية من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM) وجامعة كيوتو من إنقاذ ثلاثة مقاييس الزلازل من قاع البحر والتي ستعمل على فهم أفضل للنشاط في خرق غيريرو اللعين والتنبؤ بالزلازل الكبيرة.

مع قراءة مقاييس الزلازل هذه، يأمل العلماء في فهم نشاط خرق غيريرو بشكل أفضل، الموجود على حدود الصفائح المحيطية في كوكوس وأمريكا الشمالية، لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يؤثر زلزال كبير على العاصمة المكسيكية، التي في وادي 20 مليون شخص يعيش.

مع النشاط المحموم، تمكن العلماء على متن السفينة الأوقيانوغرافية من استعادة ثلاثة من السبعة أمتار، والمعروفة أيضًا باسم OBS.

واحد منهم ضائع بالفعل والثلاثة الآخرون لا يزالون في قاع المحيط الهادئ في انتظار محاولة إنقاذهم مرة أخرى.

أبحرت El Puma، السفينة الأوقيانوغرافية UNAM التي تحمل البعثات الاستكشافية، على بعد 1400 ميل من ميناء مازاتلان، سينالوا، إلى تقاطع لوحة كوكوس ولوحة أمريكا الشمالية، حيث يقع Guerrero Break، الذي لم يسجل زلازل كبيرة لأكثر من قرن و تمتد حوالي 200 كيلومتر أمام ساحل ولاية غيريرو المكسيكية وميناء أكابولكو.

انقاذ مقاييس الزلازل

في ظلام بحر هادئ تمامًا على بعد 40 كيلومترًا من ساحل ولاية غيريرو، بدأت عمليات الإنقاذ المعقدة لـ OBS، ومقاييس الزلازل البحرية الرئيسية لمعرفة المزيد حول إمكانية وقوع زلزال كبير.

كان لا بد من استعادة مقاييس الزلازل منذ أكثر من عامين، لكن الوباء والمضايقات الناتجة عنها قد أخرت عملية الإنقاذ.

إن احتمال استنفاد بطارياتهم هو سبب للقلق والتوتر ليس فقط للعلماء ولكن أيضًا لأفراد طاقم El Puma، الذين ساعد العديد منهم في تركيبه في عام 2019.

مع معدات السونار المتطورة، أرسل علماء الزلازل، بقيادة المكسيكي فيكتور كروز أتينزا ويوشيهيرو إيتو الياباني، إشارات من خلال مسبار بحري إلى أول OBS يتم استرداده.

كان التوتر هو الحد الأقصى وعلى سطح El Puma كان جميع أعضاء الفريق المشاركين في هذه الرحلة مزدحمة، من قائدها إلى Helmsmen، وطباخ السفينة، ومصور ومراسل من وكالة EFE.

كان القلق أكثر من مبرر لأن هذه مقاييس الزلازل البحرية التي تعتبر قياساتها أساسية لفهم النشاط الزلزالي المتكرر لخرق غيريرو.

تيمور أ غران سيسمو

على الرغم من الزلازل الأخيرة في سبتمبر 2021، والتي بلغت قيمتها 7 على مقياس ريختر وغيرها في الأسبوعين الماضيين، فإن الزلزال الضخم الذي يخشى الجميع لم يحدث بعد، خاصة بسبب قربه من العاصمة المكسيكية.

استجاب أول OBS للإشارة الصوتية. فاضت الفرح بين العلماء والبحارة، وخاصة في كروز أتينزا وإيتو.

بعد تأكيد قابليتها للتشغيل جاءت مناورة الاسترداد. من السفينة تم إرسال أمر إلى المعدات المثبتة في قاع المحيط.

في خضم ظلام البحر، كانديدو أرياس، المشغل الميكانيكي لـ El Puma، يقع الإبداع الياباني العائم.

ثم، عن طريق البكرات تم إحضاره إلى سطح السفينة وسط تعبيرات عظيمة عن الفرح.

أبحرت السفينة على الفور إلى نقاط الاختراق حيث يتم تثبيت ثلاثة أجهزة قياس زلزالية أخرى.

من الفرح ذهبت إلى خيبة الأمل. الثلاثة التالية لم تصدر أي رد. كان الصباح الباكر صعبًا بسبب عدم وجود نتائج وتقرر الانتظار حتى ضوء النهار لمحاولة العثور على الأجهزة.

تم استخدام هذا الإجراء مع السادس دون تحقيق أي نتائج بعد ثلاث ساعات من الملاحظة تحت أشعة الشمس القاسية.

لحسن الحظ للأغراض العلمية المهمة للبعثة ولتشجيعهم، استجاب OBS الخامس والسابع على الفور.

يواصل علماء الزلازل العمليات المختلفة للبعثة، مثل قراءة الضغط الهيدروستاتيكي على قاع البحر، مما يسمح لنا بمعرفة التشوه على مدى السنوات الست الماضية، بينما لا تزال هناك ثقة في إنقاذ الزلازل الثلاثة.

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