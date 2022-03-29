أكد عضو Piso 21 أنه سيكون أبًا لأول مرة بعد عملية طويلة: «كل جهد له مكافأته»

في عام 2022، هناك العديد من المشاهير الكولومبيين الذين سيظهرون لأول مرة كآباء، من بينهم كاميلو إتشيفيري، من عد ساعات لقاء Indigo، بالإضافة إلى أحد أعضاء مجموعة Piso 21 الناجحة.

هذا هو بابلو ميخيا بيرموديز، الذي استفاد من الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية لعلاقته بالممثلة وعارضة الأزياء ستيفانيا ستيجمان، ليخبر أصدقائه وأتباعه أنهم سيكونون آباء لأول مرة.

تم نشر المعلومات من قبل كلاهما بفيديو Instagram، ذكروا من خلاله أنه على الرغم من مشاركتهم القصيرة، فقد قرروا قبل حوالي عام الخضوع لعلاج الإخصاب في المختبر، من أجل الحمل.

في وقت لاحق، أظهر المغني من Piso 21 وصديقته تفاصيل الإجراء بأكمله الذي منحهم الفرصة ليصبحوا آباء لأول مرة، حيث سجلوا كل شيء من اليوم الأول.

«إذا كنت تتساءل عن سبب كل هذه الحقن ولماذا ذهبنا إلى العيادة كثيرًا، فذلك لأن حملنا ليس مثل الحمل الذي اعتدنا عليه جميعًا.، هذا هو المكان الذي ينقلنا فيه الطبيب إلى طفلنا المستقبلي (...) الآن حان الوقت للانتظار 15 يومًا وإجراء اختبار «، أوضح بابلو ميخيا، أثناء عرض عملية الإخصاب.

لذلك بعد ذلك، أخذت ستيفانيا ستيجمان اختبار الحمل المعني ورد فعلها على معرفة أنها ستكون أم جعلت أكثر من صرخة واحدة. ثم حان دور الموسيقار الشاب لسماع الأخبار وبكى أيضا مع العاطفة.

بالإضافة إلى ذلك، شاركوا واحدة من أحدث فحوصات الموجات فوق الصوتية التي أجرتها الأم الحامل، على الرغم من أنها لم تكشف بالضبط عن المدة التي حملت فيها.

لم يكن بابلو ميخيا وصديقته غريبا على الانتقادات من أولئك الذين يعتقدون أنه ليس من الجيد تكوين أسرة في مثل هذا الوقت القصير. ومع ذلك، في هذا الفيديو، توصلوا أيضًا إلى الأسئلة وأوضحوا سبب وجودهم معًا.

تجدر الإشارة إلى أنه، كما أشار ستيجمان، كان بجانب هيئة المحلفين أيضًا في «X Factor» عندما تم إجراء عملية جراحية عاجلة، بعد أن أصبح معروفًا أن المغني قد أثر على شريانه المأبضي، الواقع باتجاه ركبته، لذلك كاد أن يبتر ساقه.