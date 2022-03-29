مانولو روخاس يكشف أن أندريس هورتادو لم ينته من التبرع بمبلغ 2000 دولار لمونك باردو: «لقد أعطى أولية»

أكد مانولو روخاس أن أندريس هورتادو لم يعط المبلغ الكامل لـ 2000 ألف دولار لصالح مونك باردو، التي تنظم حدثًا مؤيدًا للصحة لأنها في حالة صحية سيئة وحيث حضر العديد من الفنانين البيروفيين.

أذكر أنه خلال الطبعة الأخيرة من برنامجه السبت مع أندريس، ذكر المضيف أنه أعطى 2000 دولار للممثل الكوميدي. وقال المضيف: «مونك، فقط في حالة، أعطيت مانولو روخاس 2000 دولار ولم تضع حتى شعار برنامجي هنا مرة أخرى».

ومع ذلك, خلال مقابلة مع منفذ إعلامي محلي, أشار الممثل البيروفي إلى أنه لم يحصل إلا على أول تلك الأموال وطلب من مضيف التلفزيون إكمال المبلغ, مع اقتراب يوم الحدث.

«لقد تعاون أندريس هورتادو، لكنه مفقود هناك، لم يعط شيئًا أوليًا أكثر من ذلك، لذلك نأمل أن يكمل السيد أندريس هورتادو نفس الشيء الذي خرج به فمه. لم يجبره أحد على قول هذا المبلغ»، بدأ الممثل يقول لصحيفة La República.

كما أقر بأن أندريس هورتادو رجل خيري وأنه ينوي مساعدة المغني، لكنه لا يزال ينتظر بقية المال حتى لا يكون هناك سوء فهم، لأنه في النهاية قد يعتقد مونك باردو أنه تعرض للسرقة.

«لقد أعطى الرجل للتو رسالة أولية صغيرة، آمل أن يفي بها أو يعطي مونك أو يأتي لأنني أعلم أنه كريم للغاية، لكنه لا يقول ذلك لأنه يجعلني أبدو سيئًا. أنه ينوي التعاون، وقال انه يفعل. ومن المعروف انه تخلى عن كل شىء وآمل ان يتمكن من استكمال المبلغ المذكور».

أخيرًا، لم يتردد في تحدي رجل الأعمال. «أتحداك أن تعطي هذا المبلغ الذي تحدثت به بنفسك. ثم ستتساءل Monique عن مكان الباقي. لا، سيظن أنني أسرق منه أنت محبوب من قبل أندريس، لكنه يمتثل».

وتجدر الإشارة إلى أن الحدث سيعقد يوم الخميس 30 مارس في بارانكو وسيحضره فرناندو أرماس، ميلكوتشيتا، بيتينا أونيتو، ميغيليتو بارازا، إرنستو بيمنتل، من بين الكوميديين والمغنين والفنانين الآخرين.

أعطى أندريس هورتادو مانولو روخاس المال لمونك باردو. (الصورة: إنستغرام)

أندريس هورتادو يروي تفاصيل اجتماعه مع بيدرو

وأشار أندريس هورتادو إلى أن بيدرو كاستيلو استقبله في قصر الحكومة لمناقشة صحة الأطفال المصابين بالسرطان. وفقا لمضيف التلفزيون، لا يمكن للرئيس استقبال الأطفال لأنه لا يريد أن يستخدم كهجوم سياسي عشية مناظرة رئاسية جديدة للشواغر.

«(كاستيلو) لم يعطني الموعد بعد، لأنه منطقيا يتم تحريك البلاد بسبب قضية الشواغر؛ ولكن الأطفال لا يستطيعون الانتظار. هذا يذهب أبعد من ذلك، إنها قضية عميقة للغاية، إنها مشكلة سرطان لأنه لا توجد أدوية لهؤلاء الأطفال. لذلك اضطررت الى الانتظار حتى يمر كل هذا الهراء القس، هذا الرئيس كله مع كل هؤلاء الناس».

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