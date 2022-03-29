تحدث لويس مانويل سيجاس عن المباراة الحاسمة التي ستلعبها كولومبيا ضد فنزويلا

BOGOTA. Septiembre 27 de 2020. Independiente Santa Fé enfrenta a Millonarios FC por la fecha 10 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. (Dimayor)

تحدثت عجلة القيادة الفنزويلية لويس مانويل سيخاس، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي حظي بوقت بارز في Independiente Santa Fe، عن مباراة البلاي أوف التي سيعقدها المنتخب الكولومبي يوم الثلاثاء 29 مارس الساعة 6:30 مساءً ضد «فينوتينتو» في بويرتو أورداز.

سيتعين على «تريكولور» التغلب على فنزويلا خوسيه نيستور بيكرمان وانتظر نتائج أخرى للفوز بحصة إعادة التأهيل ولعب بطاقته الأخيرة للتأهل إلى كأس العالم الثالث على التوالي.

الصوت المصرح له بالحديث عن هذه المباراة هو لويس مانويل سيجاس، الذي لعب ما مجموعه 71 مباراة رسمية مع فنزويلا وشارك في ثلاث عمليات خروج المغلوب بين عامي 2010 و 2018. كما شارك في أمريكا الجنوبية U20 في عام 2005 التي وقعت في محور القهوة حيث توجت كولومبيا بطلا.

وصل المولود في فالنسيا، فنزويلا إلى سانتا في عام 2008 من ديبورتيفو تاتشيرا في بلاده. مع 'ليون'، فاز سيخاس بثلاثة ألقاب؛ كأس كولومبيا في عام 2009، الدوري في عام 2014 والكونميبول سور أمريكانا في عام 2015 ضد إعصار الأرجنتين.

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حاليًا، لويس مانويل سيخاس عضو في Phoenix Rising في الولايات المتحدة وتحدث إلى الميكروفونات في Caracol Radio Sports Carousel حول العمل الذي يقوم به الأرجنتيني خوسيه نيستور بيكرمان على رأس فنزويلا.

وبالمثل، ذكر Chapecoense السابق أن الألعاب ضد كولومبيا بالنسبة لهم لها بهار خاص لأنها «كلاسيكية»، وتحفز حقيقة أنهم لم يخسروا كمحلي لمدة 26 عامًا مع مزارعي القهوة.

كما فكر في العمل الذي قام به ريتشارد بايز في ذلك الوقت أمام قرعة 'بوليفاريانو'، واستذكر الهزيمة المؤلمة التي عانت منها كولومبيا في عام 2003، عندما سقط 1-0 مع نتيجة خوان أرانغو في متروبوليتان بارانكويلا.

وأخيرا، أشار إلى أن هناك منافسين ما زالوا ينظرون إلى المنتخب الوطني الفنزويلي على أكتافهم وأن هذا العامل عادة ما يؤثر على الخصوم عندما يواجهونهم.

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