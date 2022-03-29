وأكدت ليلي تيليز أن AMLO لم تعطي مجلس الشيوخ لها: «لقد تركت لأدين»

أصبحت ليلي تيليز واحدة من أقوى المعارضين للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، على الرغم من كونها جزءًا من حركة التجديد الوطنية (مورينا) للحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.

من شبكاتها الاجتماعية، رد المشرع، وهو الآن من حزب العمل الوطني (PAN)، على التواصل فرناندا تابيا، الذي أكد أن تيليز كان «متعدد الأطراف » عضو مجلس الشيوخ، وهو مصطلح أنها استياء السياسي من سونورا.

وأكدت أنها قامت بحملة وفازت بتصويت المواطنين «كمرشحة خارجية»، لأنها لم تنتسب رسميًا إلى مورينا. وذكر أيضا أن لوبيز أوبرادور لم يعطه أي موقف سياسي، بل على العكس من ذلك، بل كان واجبه.

«مرحبًا @TapiaFernanda، أنا لست متعدد الأسماء؛ لقد قمت بحملة وفازت بالتصويت كمرشح خارجي، دون الانتساب إلى مورينا. دعاني الرئيس لوبيز أوبرادور لمحاربة مجلس الشيوخ، ولم يعطني شيئا، بل على العكس من ذلك، تركت لأدين. تحياتي»، كتب تيليز.

(الصورة: تويتر)

شكك المستخدمون في هذه الرسالة وأكدوا أنه إذا لم أحصل على دعم الرئيس الفيدرالي، فلن أكون كعضو في مجلس الشيوخ. كما أكدوا من جديد أنهم لن يصوتوا لصالحها إذا سعت إلى الحصول على منصب منتخب شعبيا.

«اطلب التصويت مرة أخرى إذا كان صحيحًا أنك تفوز، على الأقل الآن لن يكونوا ملكي أو عائلتي وعائلة العديد من الأصدقاء وعائلاتهم»؛ «وصوتوا لك لأنهم صوتوا لصالح MORENA ليس لك. سترى الآن في PAN»؛ «لقد فزت بتأثير لوبيز أوبرادور، قبل أن لا يعرفك أحد»، كانت بعض التعليقات.

لم تكن هذه هي الرسالة الوحيدة التي شاركها السناتور بانيستا. قبل ساعات، احتفل بإطلاق سراح أليخاندرا كويفاس، المتهم بالمشاركة في مقتل شقيق أليخاندرو جيرتز مانيرو، رئيس مكتب المدعي العام (FGR)، الذي اتهم بارتكاب مخالفات في القضية.

مع أول تغريدة، دعا إلى إزالة جيرتز مانيرو لاستخدام المؤسسات الفيدرالية لأغراضه الشخصية، لذلك سيكون رحيله نوعًا من العدالة للمكسيك.

«جاءت العدالة في وقت متأخر ولكن أخيرًا من SCJN لـ #AlejandraCuevas و #LauraMorán. آمل الآن أن تأتي العدالة قريبًا للمكسيك وأن يتم عزل أليخاندرو جيرتز على الفور من منصبه. تهدف المؤسسات إلى خدمة الجمهور، وليس لأغراض شخصية، أو للانتقام».

استذكرت ليلي تيليز الشكوى ضد جيرتز مانيرو للسعي لمحاكمة العزل ضده (الصورة: تويتر)

وفي وقت لاحق، أشار إلى الشكوى التي قدمها إلى مجلس النواب للشروع في محاكمة العزل ضد النائب العام، والتي يجب أن توافق عليها اللجنة الفرعية المعنية بالامتحان المسبق، وهي حالة تم تنصيبها الأسبوع الماضي وحثها على إعطاء الأولوية لطلبه.

«منذ ما يقرب من أسبوعين، تم إنشاء اللجنة الفرعية المعنية بالفحص المسبق بمجلس النواب، وهي الهيئة المسؤولة عن تحليل طلبات العزل. وآمل أن يبتوا قريبا في شكواي ضد المدعي العام جيرتز لأنه يجب عزله من منصبه واستبعاده».

بعد عامين تقريبًا من مغادرة مورينا، رحب ماركو كورتيس، الزعيم الوطني للحزب الوطني، بتليز واحتفل بانتمائه إلى حزب البيازول. وقال «اننى اعترف بعملكم والتزامكم بمثلنا واعلم اننا معا سنواصل الدفاع عن المكسيك». وأضاف أن لديه العديد من الصدف مع السيناتور من سونورا، لذلك اعتبر أنها ستكون معارضة قوية لحكومة مورينوستا.

من جانبها، شكرت بانيستا الجديدة الزعيم الوطني وأكدت أنها مستعدة للقيام بواجباتها. كما استذكر أحد مؤسسيها، مانويل غوميز مورين، وأشار إلى أنه، مثله، يريد «تحريك النفوس» والكفاح من أجل كرامة الرجال والنساء.

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