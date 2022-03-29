ليفي ضد دوجين: الفيلسوف الفرنسي يتهم المعلم الفكري لبوتين بأنه معاد للسامية وعنصري في نقاش لا يمكن تفويته

منذ ما يقرب من نصف قرن، كان الفيلسوف برنارد هنري ليفي أحد أكثر المثقفين العلميين وضوحًا في فرنسا. وهو الفيلسوف المعاصر الأكثر شهرة واستفزازية وتبجيل. وأشاد مؤخرا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بلاده يوم الأحد، مجلة دو ديمانش، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «فكاهته، التي لا تتركه حتى لو أمطرت الصواريخ».

يذكر زيلينسكي مقاتلي الحرية الآخرين الذين عرفتهم الفيلسوف، والذين «تعلموا شن الحرب دون أن يحبوها». «لقد أصبح هذا الرجل كابوس بوتين. واذا ارسلنا له الاسلحة والطائرات والدفاعات التى تشتد الحاجة اليها، فانه يمكن ان يصبح الرجل الذى ينتهي به الامر».

من جانبه، ألكسندر دوجين هو المثقف الذي أصبح واحدا من التأثيرات العظيمة فلاديمير بوتين . وصف ديفيد فون دريهل، في عموده لصحيفة واشنطن بوست، أن «تأثير دوجين الفكري على الزعيم الروسي معروف جيدًا لدى الباحثين المقربين في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، ومن بينهم يشير أحيانًا إلى دوجين البالغ من العمر 60 عامًا باسم 'دماغ بوتين'. كما أن عمله مألوف لدى «اليمين الجديد» الأوروبي، الذي كان دوجين شخصية رائدة فيه لما يقرب من ثلاثة عقود، واليمين البديل الأمريكي».

على مدى السنوات العشرين الماضية، هو الذي ابتكر القصص اللازمة لرئيس الدولة الروسي لترسيخ نفسه في السلطة. ويذكر كتاب كتبه نشر في عام 1997 بعنوان «أسس الجيوسياسية: المستقبل الجيوسياسي لروسيا»: «يجب على الجهات الفاعلة الروسية تعزيز الانقسامات العرقية والدينية والقطعية داخل الولايات المتحدة مع الترويج للفصائل الانعزالية في ذلك البلد. في بريطانيا، يجب أن تركز جهود العمليات النفسية على تفاقم الخلافات التاريخية مع أوروبا القارية والحركات الانفصالية في اسكتلندا وويلز وأيرلندا. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تنجذب أوروبا الغربية إلى روسيا من خلال جاذبية الموارد الطبيعية: النفط والغاز والغذاء. سوف ينهار حلف شمال الأطلسي من الداخل».

و لكن و جهات نظره المختلفة تماما قد و اجهت بالفعل قبل ثلاث سنوات.

بدعوة من معهد Nexus، أحد أرقى المنظمات الفكرية التي تحافظ على روح الإنسانية الأوروبية حية، احتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها في أكتوبر 2019 مع ندوة عامة افتتحت بمبارزة فكرية بين الفلاسفة برنارد هنري ليفي وألكسندر دوجين.

ألكسندر دوجين هو مثقف أصبح أحد التأثيرات العظيمة لفلاديمير بوتين

يبدأ نقاش دوجين: «أعتقد أننا نقترب من نهاية الهيمنة الغربية أو حكم الولايات المتحدة أو الليبرالية العالمية. وأود أن أسأله لماذا يواصل الدفاع عن هذا النظام العدمي بشكل علني على نحو متزايد، ولماذا يحارب من أجل هذه الحداثة المنحطة والمتحللة، ولماذا يستثمر كل قوته الفكرية للدفاع عنها».

«أنا ضل من أجل الحداثة السياسية، لأنها تعني الديمقراطية والحرية والمساواة بين المرأة والرجل والعلمانية وما إلى ذلك»، يجيب الفرنسي. «على الرغم من أن الحداثة السياسية ربما تكون في أزمة، إلا أنني أرفض فكرة تراجعها الذي لا رجعة فيه، بل والأسوأ من ذلك، اختفائها. وأنا أرفضها لأنني أؤمن إيمانا راسخا بأن بقاء الديمقراطية الليبرالية هو ميزة للعالم بأسره ».

يخبره ليفي أن كلاهما يفكر بشكل عكس ذلك في معظم القضايا. «لكنني أدرك أهميتها، على الأقل على المسرح الروسي. هذا هو السبب في أنني قرأت لك بعناية. وبالنسبة لي ، مثال العدمية اليوم هو أنت. وأصدقائك. والتيار الأوراسي. والجو المرضي الذي يملأ كتبك. وكيف يحل فكرة حقوق الإنسان، والحريات الشخصية، والتفرد، إلى بعض الكتل الكبيرة من المجتمع، والديانات العظيمة، والأصول المقدسة».

«أتحدى أن موضوع الحرية هو الفرد»، يجيب دوجين. «على سبيل المثال، في تقاليدنا الروسية، موضوع الحرية أو الموضوع البشري ليس فرديًا، إنه جماعي. وكان ذلك في زمن القياصرة، الذي تم تعريفه من قبل الكنيسة، ثم الشيوعية. لكن الهوية الجماعية كانت دائمًا مهيمنة في ثقافتنا. (...) أنا فقط أشكك في أن الطريقة الوحيدة لتفسير الديمقراطية هي مثل حكم الأقلية ضد الأغلبية، وأن الطريقة الوحيدة لتفسير الحرية هي الحرية الفردية، وأن الطريقة الوحيدة لتفسير حقوق الإنسان هي من خلال إسقاط نسخة حديثة وغربية وفردية لما يعنيه أن تكون إنسانًا في دولة أخرى الثقافات».

لكن ليفي يتناقض مع ذلك: «أنا صديق كافٍ لروسيا لأعرف أن ما قلته للتو عن مكان الذاتية في التقاليد الروسية ليس صحيحًا . لديك أيضا تقليد هيرزن، بوشكين، تورجينيف، جزء من ساشاروف، التقليد المجيد كله من المنشقين الذين حاربوا ضد شمولية الاتحاد السوفياتي، والذين خاضوا هذا النضال باسم الفردية، وحقوق الموضوع وحقوق الإنسان. الآن، ما هي الديمقراطية؟ إنها حكومة الأغلبية وكذلك حكومة الأقلية. إنها بنية معقدة للغاية، تتطور بمرور الوقت، تثري نفسها، والفرق بين الديمقراطية وجميع أنواع الاستبداد، بما في ذلك بوتين في روسيا اليوم».

كان برنارد هنري ليفي أحد أكثر المثقفين العلميين وضوحًا في فرنسا.

ويضيف: «لدينا أفضل تعريف للعدمية في ذاكرتنا. إنها روسيا، مع 24 مليون قتيل خلال الحرب الوطنية العظمى. إنها أوروبا، التي تحتلها النازية. واليهود، شعبي، تقريبا إبادة، اختزلوا إلى لا شيء من قبل أسوأ عدميين في كل العصور. نعم، هناك تعريف حقيقي للعدمية، وهو: أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم. وهؤلاء الناس، هؤلاء النازيين، لم يأتوا من السماء . لقد جاءوا من الأيديولوجيين. بقلم كارل شميت. سبنجلر. بقلم ستيوارد تشامبرلين. بقلم كارل هاوشوفر. كل الناس أنا آسف لرؤيتك، والاقتباسات، واتخاذ كلماتهم كمصدر إلهام . لذا، بالنسبة لي، عندما أقول إنك عدمي، عندما أقول إن بوتين عدمي، عندما أقول إنه في موسكو هناك جو مرضي من العدمية (الذي يخلق، بالمناسبة، بعض الوفيات الحقيقية: آنا بوليتكوفسكايا، بوريس نيمتسوف والعديد من الآخرين، قتلوا في موسكو أو في لندن)، أقول بجدية. وأريد أن أقول إنه لسوء الحظ لهذه الحضارة الروسية العظيمة اليوم، هناك رياح سيئة ومظلمة من العدمية بمعناها الصحيح، وهو إحساس نازي وفاشي، تهب في روسيا العظيمة».

دوجين، من جانبه، يقول أن الشعب السوفياتي خاض هذه الحرب الوطنية لوقف الفاشية في أوروبا، في روسيا، وإنقاذ كل الناس الذين يعانون في هذا الوضع. «وأنا ألوم بشدة جميع أنواع العنصرية. أنا لا أدافع عن ذلك. لكن العنصرية هي بناء ليبرالي أنجلو ساكسوني يعتمد على التسلسل الهرمي بين الشعوب. أعتقد أن هذا أمر إجرامي. وأعتقد أن العولمة تكرر هذه الجريمة نفسها الآن، لأن ما يحاول العولميون والليبراليون مثلك والأشخاص الذين يدعمون أفكارك أن يؤكدوا الآن كقيم عالمية، هم ببساطة قيم حديثة وغربية وليبرالية. وهذا نوع جديد من العنصرية؛ العنصرية الثقافية والحضارية. أولئك الذين يؤيدون القيم الغربية جيدون. كل أولئك الذين يتحدون الشعبويين ويتم تصنيفهم على أنهم فاشية».

«عندما تقول أن الإيمان بالقيم العالمية هو شكل جديد من أشكال الشمولية، وما إلى ذلك، أنا آسف، لكن هذا قصير النظر للغاية»، عدادات ليفي. «حضارتك، الروسية، التي أحترمها وأحترمها، اخترعت، على سبيل المثال، من خلال ألكسندر سولجينيتسين، فكرة النضال ضد الشمولية. على نفس المنوال، اخترعت أوروبا أيضًا بعض الأشياء، وهي مكاسب للبشرية جمعاء. على سبيل المثال، المساواة في الحقوق بين النساء والرجال. على سبيل المثال، حق الجسد في عدم التعرض للتعذيب، وعدم تقييده بالسلاسل أو استعباده. هذا الحق عالمي. الفكرة ليست فرض نمط على الآخرين. هو أن تأخذ في كل حضارة الخير لبقية البشرية التي اخترعتها. واحدة من تلك السلع، في أوروبا، هي حضارة حقوق الإنسان والحرية والكرامة الفردية، وما إلى ذلك، وهذا يستحق أن تكون عالمية. يجب تصور ذلك، ما لم يكن المرء عنصريًا، مربحًا للبشرية جمعاء. الآن ، هل أنت، سيد دوجين، عنصري؟ يسعدني أن أسمع أنك تتظاهر بأنك لا تحب العنصرية. لكنني لست متأكدًا من أنك صادق».

«قرأت، قبل بضعة أيام، كتابا له يسمى ثورة المحافظين. الصفحة 256. وأنت تتحدث، في هذه الصفحة، عن التنافس الميتافيزيقي والحرب بين الآريين واليهود. وأنت تقول أن هذا تحد، أن هذا نقاش، ليس فقط في هذا القرن ولكن في جميع الأوقات. لذلك، من الواضح أنك معاد للسامية »، يتهمه.

دوجين يدافع عن نفسه». لدي العديد من الأصدقاء في إسرائيل، في الأوساط التقليدية في إسرائيل الذين يشاركونني رأيي. إنهم يهود يؤمنون بالله. على عكس أنت، أنت تعرف نفسك على أنه يهودي لا يؤمن بالله اليهودي. بالنسبة لأصدقائي، سيكون هذا معاديًا للسامية تمامًا، لأن اليهود هم شعب الله، وهذا هو الجوهر. لذلك من دون الله يفقد اليهود جوهرهم، مهمتهم الدينية، مكانهم في التاريخ».

«تأثير دوجين الفكري على الزعيم الروسي معروف جيدًا للعلماء»

«في اليهودية، عليك مراجعة معلوماتك. انها أكثر تعقيدا قليلا من ذلك»، ليفي يناقضه. «أن تكون يهوديًا، بالطبع، هو أن تكون لديك علاقة مع الله. لكنها علاقة تقوم على الدراسة، وليس على العقيدة. وهذا هو، بالمناسبة، الفرق الرئيسي بين اليهودية والمسيحية. وما أخشاه عندما أقرأكم، وما أجده عندما قرأتم لكم وجميع كتاب هذا التيار الأوراسي الذي يفترض أن يلهم بوتين، وما أجده مرضيا جدا، رائحة الموت والعدمية جدا، هو حقيقة أنني أتصور هذه الحضارات ككتل. أنت تقول أنك تحترم الإسلام وتحترم الحضارة اليابانية وتحترم الحضارة التركية وربما اليهود. ولكن مع شرطين: أن يبقى كل واحد في مكانه، وأن هناك أقل قدر ممكن من التواصل بينهما. (...) وعندما تنظر إلى فلاديمير بوتين اليوم، عندما تنظر إلى ما يقوله عندما يذهب إلى أوروبا، وعندما يذهب إلى الولايات المتحدة، وعندما يذهب إلى حقوق الإنسان، وما إلى ذلك عندما يذهب إلى أوكرانيا، عندما يهاجم أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، إنه خطاب حرب. لذا، فإن فلسفة الحرب، وهي فلسفة تعتبر الحضارات كتلات شاملة في حالة حرب مع بعضها البعض، تؤدي بطبيعة الحال إلى ممارسة الحرب، التي ينفذها فلاديمير بوتين اليوم».

«هل تأتي غالبًا إلى الولايات المتحدة؟» ، يسأل دوجين، الذي يرد على ذلك «من وقت لآخر، ولكن الآن أنا تحت العقوبات».

«آمل أن يسمح له بالعودة؛ وسوف يكتشف أنه في الجامعات الأمريكية، لا شيء أكثر نشاطا من هذه الإدارات من دراسات أخرى. الولايات المتحدة لديها العديد من العيوب، والعديد من المشاكل، ولكن واحدة من الأشياء الجيدة عن أمريكا اليوم، لفترة طويلة، ولكن اليوم أكثر من أي وقت مضى، هو هذا الاهتمام بالآخر. بالطبع، هذا الاهتمام بالآخر يمكن أن يكون له جانب مظلم، وأحيانًا يكون صحة سياسية عنيدة»، وسألته: ما رأيك في عدوان بلدك على شبه جزيرة القرم؟ وما رأيك في العدوان على شرق أوكرانيا من قبل القوات شبه العسكرية أو الجنود في بلدك؟»

«تاريخيا، من خلال العدوان على الدول المجاورة، أنشأت روسيا أوكرانيا. وأضيف ستالين آخر قطعة ، مما كان في السابق جزءًا من الإمبراطورية النمساوية المجرية: ليمبرغ، أو Lwów. لذا فإن أوكرانيا هي كيان مركب ظهر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وكانت هناك إمكانية لخلق هوية أوكرانية؛ أتيحت له الفرصة لإنشاء هيكله الوطني الذي يحترم كل من الناس الذين يعيشون هناك، في شرق أوكرانيا وغرب أوكرانيا، وإيجاد توازن. كان يجب علينا تحرير شرق أوكرانيا مع شبه جزيرة القرم, وكان يجب أن نقترح إعادة إنشاء أوكرانيا, أوكرانيا المستقلة كجسر بيننا وبين أوروبا, على أساس احترام الهويتين. كان هذا هو الخطأ، أننا أخذنا شبه جزيرة القرم ودونباس فقط. كان يجب علينا استعادة وإعادة بناء أوكرانيا ككل».

« أرى عدوانا خالصا وسعورا وانتهاكا للقانون الدولي، أرى محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتنقيحه، والتي بالمناسبة ، إذا فهمتكم بشكل صحيح، أنت اليوم تسعى. عندما تقول إن أوكرانيا دولة جديدة، هذا ما سمعته: كيف يمكنك قول ذلك؟ أوكرانيا كانت موجودة قبل روسيا »، أسئلة ليفي. «أوكرانيا بلد قديم، أقدم من روسيا».

«إنها روسيا»، يحارب دوجين.

وهو الفيلسوف المعاصر الأكثر شهرة واستفزازية وتبجيل في فرنسا

« يمكنك، إذا أردت، أن تختار، مثل السيد ترامب،» حقيقتك البديلة». لكن لسوء الحظ، الحقائق موجودة. أوكرانيا أمة قديمة. شبه جزيرة القرم أيضًا. وجاءت شبه جزيرة القرم تحت الحذاء الروسي فقط بسبب عملية استعمارية متأخرة. على أي حال... المناقشات، حول هذه القضايا، لا نهاية لها لدرجة أن أفضل شيء يمكننا القيام به، السيد دوجين، هو احترام، مهما كانت ناقصة، القوانين الدولية، القوانين التي يمكن أن تمنعنا من الوقوع في كارثة أخرى مثل تلك التي كلفت شعبكم 24 مليون قتيلا، 24 مليون جندي شجاع والمدنيين الذين دمرهم هتلر، الأمر الذي كلف أوروبا الكثير من الخراب. (...) وما فعله بوتين في شبه جزيرة القرم هو ضد مصالح أطفالنا وأحفادنا ».

«لا أعتقد أننا يمكن أن نتهم، في هذه الحالة، بوتين فقط. هذه هي الصورة الخاطئة. حاول بوتين تأكيد الصوت الروسي»، كما يقول الفيلسوف الروسي.

« لا يمكنك العثور على حزب يميني متطرف وفاشي جديد في أوروبا ليس مباركًا على الأقل، وفي أحسن الأحوال، تموله روسيا. لا يمكن للمرء أن يجد أزمة في أوروبا لا تشجعها روسيا . ولا يمكننا أن نحسب العدد، في عامي 2014 و 2015، لانتهاكات المجال الجوي لبولندا وليتوانيا وأحيانًا فرنسا من قبل الطائرات الروسية».

بعد عدة نقاط أخرى من النقاش، يخلص ليفي إلى: « هناك صراع كبير حول العالم بين القيم الليبرالية والقيم غير الليبرالية. هذا النضال يمر أيضًا عبر بلداننا. لديك بعض الليبراليين في روسيا ولدينا بعض المناهضين لليبراليين في أوروبا. وما هو مؤكد هو أن الليبرالية تواجه نفس النوع من أزمة المصداقية التي واجهتها في ثلاثينيات القرن العشرين أو في بداية القرن العشرين. ولكن في هذه المعركة، السيد دوجين، أؤكد اليوم، سنكون على طرفي نقيض من المتاريس. لأنه بالنسبة لي، الصحافة الحرة ليست الشمولية . إن احترام الأفكار الليبرالية والحرية ليس شمولية أخرى. العلمانية، حقوق المرأة لا يمكن وضعها، كما فعلت في بداية اجتماعنا، على نفس مستوى الفاشية والشيوعية. اليوم هناك صراع حقيقي بين الحضارات. ولكن ليس ما ذكرته في كتبكم، بين الشمال والشرق والغرب والجنوب وكل ذلك؛ هناك صراع بين الحضارات في جميع أنحاء الكوكب بين أولئك الذين يؤمنون بحقوق الإنسان، بالحرية، والحق في عدم تعرض جسد للتعذيب والاستشهاد، ومن هم المحتوى مع معاداة الليبرالية وعودة الاستبداد والعبودية. وهذا هو الفرق بيني وبينك . أنا آسف لأنني أكدت ذلك مرة أخرى اليوم».

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