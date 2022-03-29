انتقد ليون كراوز AMLO لانتقادات الفنانين: «يعتقد أنه سيفوز بالقسمة»

كان الموسيقيون والممثلون والفنانون الآخرون جزءًا من مقطع فيديو فيروسي حديث أثار جدلاً كبيرًا حول الأقوال التي أطلقوها ضد بناء قطار مايا في جنوب شرق المكسيك، وهو ما أكدوا أنه يعني مأساة بيئية.

تضمن التسجيل شخصيات ذات أهمية كبيرة في الجمهور المكسيكي مثل أوجينيو ديربيز، الممثل؛ روبين ألباران، مغني مقهى تافبا؛ ناتاليا لافوركيد، مغنية؛ كيت ديل كاستيلو وعمر تشابارو، الممثلين؛ وأخيرا، المدافع عن حقوق الحيوان أرتورو إيسلاس.

لم يستغرق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس المكسيك، وقتًا طويلاً للتعليق على الأمر، مشيرًا إلى أنهم تم بيعهم فنانين يُزعم أنهم تلقوا أموالًا لظهورهم في المقطع القصير لمنظمة اجتماعية.

خلال أحد مؤتمراته الصباحية من القصر الوطني في عاصمة البلاد، اعتبر رئيس السلطة التنفيذية الفيدرالية أن هؤلاء هم دعاة حماية البيئة الزائفة, المحافظون و fifis الذين قاموا بحملة ضد حكومتهم.

أطلق AMLO على المشاهير اسم «دعاة حماية البيئة الزائفة» (الصورة: كوارتوسكورو)

تسبب هذا في انضمام المزيد من الشخصيات، ليس فقط الفنانين، ولكن أيضًا الصحفيين وكتاب الأعمدة والمحللين وما إلى ذلك، للدفاع عن أصدقائهم وضد ما يسمى قطار المايا، أحد الأعمال الرئيسية للرئيس، جنبًا إلى جنب مع مصفاة دوس بوكاس ومطار فيليبي أنجيليس الدولي.

كانت هذه هي حالة الصحفي ليون كراوز، الذي أثبت أنه واحد من أكثر النقاد المتحمسين لحكومة أندريس مانويل والتحول الرابع الذي قام به من مكتبه داخل القصر الوطني.

من خلال آخر عمود له لشركة إل يونيفرسال، اعتبر أن طلب وقف هذا النوع من الهجوم على ولايته على رأس البلاد هو «أعراض ديناميكية سامة لحكومته».

من بين الانتهاكات التي ارتكبتها AMLO، وفقًا للصحافي، تجاهل مسار أولئك الذين يطالبون به، مثل روبين ألباران وأوفيليا مدينا، الذين اعتبرهم بشكل خاص المدافعين عن البيئة ومقاتلي الشعوب التي تحتاج إليها.

تحدث الصحفي ليون كراوز لصالح الفنانين الذين هاجموا قطار المايا (الصورة: Instagram/LeonKrauze)

وقال كراوز إن هذا يمكن أن يستبعد سمعة النقاد، وبالتالي فضح السياسيين المؤيدين للربع الرابع والرأي العام وحتى الشبكات الاجتماعية و «أدوات الاستقطاب الأخرى».

وقال ان كل ما سبق يمكن ان يكون جزءا من نظام «سمم النقاش العام» حيث يأخذ الرئيس كل كلمة او طلب لحكومته على انه حرب يحظر فيها الحوار او الفروق الدقيقة او التنازل.

وأشار الصحفي إلى أنه، على سبيل المثال، يكفي أن نرى قائمة الشخصيات التي تعرضت لانتقادات أو هوجمت من قبل AMLO لتصريحاتهم حول الربع الرابع، من السياسيين والرؤساء الأجانب، إلى النشطاء، النسويات، رجال الأعمال، آباء الأطفال المصابين بالسرطان، وغيرها الكثير.

تقدم فوناتور التشطيبات النهائية لقطار المايا، أحد المشاريع الضخمة لإدارة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) (الصورة: Twitter/ @TrenMayaMX)

لهذا السبب، قال مقدم برنامج Univision أنه أصبح من الواضح أن استراتيجية لوبيز أوبرادور هي الاستقطاب «كأداة سياسية انتخابية»، مضيفًا أنه «يعتقد أنها ستفوز بالقسمة، بغض النظر عن التكاليف التي يتحملها المجتمع الذي يحكمه».

وأخيرًا، أضاف أن هؤلاء المحاورين قيمون وضروريون، خاصة عند الحديث عن حياتهم المهنية أو أعمالهم المهمة، على الرغم مما يقوله الرئيس. أو يريد تجاهلها.

حتى الآن، أعاد بعض الفنانين النظر في تعليقات أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، مثل جايل غارسيا، والممثل أوجينيو ديربيز، الذي قال إنه « لا تتلقى مظاريف صفراء»، في إشارة إلى فضيحة شقيق الرئيس.

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