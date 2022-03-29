ذهبت كينيا لوبيز رابادان إلى AIFA وأشارت إلى أوجه القصور فيها: «عدم التخطيط»

في يوم افتتاح مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA) في قاعدة سانتا لوسيا الجوية، ولاية المكسيك، أُعلن أن أكثر من ألف ضيف حضروا مباني المطار، بما في ذلك السياسيون.

في هذا الصدد، ذكرت السناتور كينيا لوبيز رابادان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها رفضت الدعوة، لكنها وعدت بالعودة على قدميها للتحقيق ومراقبة كل شيء حول البناء بمفردها.

كان ذلك في 28 مارس 2022 عندما ظهر ربادان في مرافق AIFA، وفقًا لأحدث منشوراته على الشبكة الاجتماعية Twitter، حيث قدم بعض الملاحظات حول هذا الموضوع.

وفقًا للسيناتور، أجرت حوارًا مع موظفي أمانة الدفاع الوطني لمدة خمس ساعات تقريبًا أوضحوا فيه، من بين أمور أخرى، أنه تم استثمار 74.5 مليار دولار في بناء AIFA حتى الآن، ولا يزال هناك 4 مليارات يجب ممارستها.

(الصورة: تويتر/ @kenialopezr)

إلى هذه الأرقام، أضاف لوبيز رابادان تكلفة إلغاء مطار نيو مكسيكو الدولي في تكساس، والذي سيعطي ما مجموعه أكثر من 400 مليار بيزو.

«لم يتم دفع 90,630 مليون بيزو بعد مقابل السندات الموضوعة لبناء Texcoco، والتي يجب دفعها على مدار العشرين عامًا القادمة. انها قضية يجب على SHCP حلها على وجه السرعة، لأنه بخلاف ذلك، فإنها سوف تستمر في التخلص من أموال المكسيكيين».

ثم أكد أنه في الواقع لا توجد أوجه قصور في إعادة التصميم والبناء التي تقوم بها سيدينا، لأنه بالأحرى نقص في التخطيط والاتصال والركاب وشركات الطيران بقصد إنشاء سانت لوسيا كوجهة جديدة للدخول والخروج.

الصورة: INAH

وفقًا للتقارير المباشرة التي حصل عليها عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمل الوطني (PAN)، فإن الهدف هو الوصول إلى نقطة التعادل التي تم إنشاؤها في 5 ملايين راكب، والتي، كما كتبت، «على المدى القصير غير ممكن».

كما ذكر أن الأمر متروك لبرج المراقبة الشهير الذي مر بالعديد من الخلافات، بما في ذلك أنه كان يغرق أو أنه كان تشويكا، وهو ما أنكرته رئاسة الجمهورية.

وأوضح كينيا لوبيز رابادان أن مراقبي الطيران في خدمات الملاحة في المجال الجوي المكسيكي لديهم معدات من الدرجة الأولى، «ولكن من دون الحركة الجوية ذات الاستخدام القليل»، كما قال.

وأخيرا، أكد أنه قدم لمديري AIFA ما مجموعه 20 سؤالا محددا، والتي، كما يأمل، سيتم الرد عليها قريبا «من أجل أن تكون قادرة على إبلاغ شعب المكسيك عن هذا العمل».

كينيا لوبيز ربادان (الصورة: كوارتوسكورو)

في الآونة الأخيرة، أبلغت السيناتور عن كل شيء عن زيارتها إلى AIFA، ومن خلال شبكاتها الاجتماعية انتقدت الميزانية المخصصة لبناء «نزوة جديدة» لـ AMLO، وتكلفة النقل للوصول إليها وما كان يمكن القيام به بالموارد المخصصة لها.

في وقت لاحق، من أحد الطرق الموجودة في AIFA، أشار إلى أنه لا يزال هناك أفراد يعملون على العمل، حيث أظهر بعض الصور لبعض العمال الذين يزيلون الأرض والحجر.

أخيرًا، أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن AIFA تفتقر إلى الاعتراف المناسب للرحلات الدولية، حيث تم تسجيل الرحلات الجوية إلى غوادالاخارا ومونتيري وتيخوانا وكانكون وميريدا يوم الثلاثاء فقط.

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