اعتداء صحفي من قبل جماعة راديكالية بعد احتجاجات خارج الكونغرس

تستمر الهجمات على الصحافة. يوم الاثنين 28 مارس، تعرض صحفي من لاتينا (القناة الثانية) للاعتداء من قبل شخص غريب كان جزءًا من الاحتجاج ضد بيدرو كاستيلو.

هذا الرجل يرتدي قميصًا أسود وقبعة، يحمل راية صفراء في يده واستخدم العصا التي تحمل هذه اللافتة لضرب رجل الصحافة على رأسه.

وعلى الرغم من أن بعض الزملاء أشاروا إلى الشرطة التي هاجمت الصحفي، إلا أن حزب الشعب الوطني تجاهل وتركه يذهب، حتى أنه وضع حاجزًا أمام الصحافة من التقدم.

تجدر الإشارة إلى أن مراسل لاتينا كان يغطي الاحتجاج خارج كونغرس الجمهورية، في حين كان اقتراح اللوم ضد رئيس الدولة موضع نقاش.

كان الرجل الصحفي يسير بالطريقة الأكثر طبيعية، حتى في الصور الموجودة على القناة N يمكنك أن ترى أنه في أي وقت يقترب منهم أو ينظر إليهم فقط، على الرغم من هذا، يهاجمه الرجل بشكل غير متوقع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها هذه الجماعات الراديكالية الصحفيين خلال الاحتجاجات المختلفة. في عدة مناسبات، تم التعرف على كيف تسيء هذه المجموعات معاملة رجال الصحافة.

وفي وقت آخر، بدأ المحتجون في رمي العملات المعدنية وقشور الموز، لذلك اضطرت قوات إنفاذ القانون إلى إقامة طوق للشرطة لأولئك الذين يؤيدون ويعارضون الاقتراح بمواجهته.

10 عبارات بيدرو كاستيلو خلال

- «لن أقوم أبدًا بعمل قائمة نظيفة من الشرعية وسأستمر في النضال بكل قوتي لتعزيز المؤسسية».

- «طوال هذه الأشهر التقيت مع شعبي، شعرت بعاطفتهم وتقديرهم. لقد سمعت أيضًا شكاوى وانتقادات قاسية جدًا لإدارتي أستمع إليها وأقبلها بتواضع».

- «الوظيفة الشاغرة التي تمت ترقيتها ترجع إلى سبب العجز الأخلاقي الدائم. يعلم الجميع أنه لا يحتوي على عنصر واحد يدعمه بشكل صحيح، لأنه عبارة عن مجموعة من إصدارات قطاع الصحافة».

- «أسأل، كيف يمكن أن أقصد اتهام ومعاقبة أفعال أطراف ثالثة؟ يبدو الأمر كما لو أن باولا أخطاء وتعاقب إيلينا».

- «بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقيقة التي جذبت اهتمامًا قويًا هي أن الاقتراح قد تم إعداده بشكل أساسي بالنظر إلى التقارير الصحفية المتحيزة والمتناقضة وغير المؤكدة».

- «هذا الاقتراح هو أفضل مثال على كيفية تمكن التجربة الإعلامية من الحصول على اقتراح شاغر.»

- «شعب بيرو، دعونا نعمل معا لمكافحة الأعداء الحقيقيين للوطن والفساد والفقر والتمييز وعدم المساواة وانعدام الأمن للمواطنين والعنف ضد المرأة ليست سوى بعض منهم».

- «بعد ظهر اليوم سوف يحكم علي من قبلك، على عكس ما أعلنه منتقدوي، لقد مارست شخصيا دفاعي معززا بالحقيقة التي أكشفها».

- «رفض اقتراح الشواغر هذا لا يعني أن القضايا لا يتم التحقيق فيها بشكل أكبر. على العكس تماما. ونحن على استعداد لمواصلة التعاون مع التحقيقات والهيئات ذات الصلة».

- «أعضاء الكونغرس، أطلب منكم التصويت للديمقراطية، والتصويت لبيرو، والتصويت ضد عدم الاستقرار».

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