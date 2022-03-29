خرج جاير بولسونارو بعد قضاء الليل في المستشفى بسبب الشعور بالضيق

FILE PHOTO: Brazil's President Jair Bolsonaro looks on during a welcome ceremony to receive the Brazilians and foreigners evacuated from Ukraine during the mission of repatriation, at the Brasilia Air Base, in Brasilia, Brazil March 10, 2022. REUTERS/Adriano Machado/File Photo

غادر الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو مستشفى القوات المسلحة فى برازيليا صباح اليوم الثلاثاء بعد ان امضى الليلة فى المستشفى بسبب الشعور بالضيق، وفقا لما ذكره وزير الاتصالات.

«يوم جيد مع أخبار رائعة. وقد تم تسريح الرئيس وهو جيد للغاية»، كتب فابيو فاريا، رئيس قسم الاتصالات، على حسابه على تويتر.

عانى بولسونارو، 67 عامًا، من مضاعفات مختلفة نتيجة لطعنة أصيب بها في عام 2018، عندما تعرض لهجوم وسط الحشد خلال حدث حملة في الشارع في ولاية ميناس جيرايس الجنوبية الشرقية.

تم نقل الرئيس إلى المستشفى يوم الاثنين لإجراء فحوصات طبية, وفقًا للنائب الفيدرالي ماركوس بيريرا خلال حفل أقيم ليلة الاثنين حيث كان من المتوقع أن الرئيس ولم يتمكن من الظهور.

بسبب الهجوم في عام 2018، خضع الحاكم لأربع عمليات جراحية على الأقل، بما في ذلك وضع كيس فغر القولون وإزالته لاحقًا، مما جعله أكثر عرضة للاضطرابات المعوية.

ولم ترد أمانة الاتصالات الرئاسية على عدة طلبات للحصول على معلومات من وكالة الأنباء الفرنسية حول صحة الرئيس.

في يناير، تم نقل بولسونارو إلى المستشفى لمدة يومين في ساو باولو بسبب انسداد معوي. في ذلك الوقت، قال الفريق الطبي الذي يتبع الرئيس منذ عام 2018 إن المشكلة كانت ناجمة عن الروبيان الذي يمضغ بشكل سيئ واستبعد إجراء عملية جراحية جديدة.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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