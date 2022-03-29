أقال جاير بولسونارو رئيس بتروبراس بعد الزيادات المتكررة في أسعار الوقود

قرر رئيس البرازيل، جاير بولسونارو، يوم الاثنين تغيير رئيس بتروبراس المملوكة للدولة، جواكيم سيلفا إي لونا، تحت ضغط شديد من الزيادات المتكررة في أسعار الوقود.

تم تأكيد المعلومات، التي سربتها الصحافة البرازيلية، في المساء من قبل وزارة المناجم والطاقة، التي اقترحت الخبير الاقتصادي أدريانو بيريس، مع أكثر من ثلاثة عقود في قطاع الطاقة، كمرشح ليحل محله.

وذكرت الوزارة أنه يجب الموافقة على التعيين من قبل مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة في 13 أبريل.

كما اقترحت الوزارة رجل الأعمال والمهندس رودولفو لانديم، الذي عمل في شركة النفط الحكومية لأكثر من عقدين، لرئاسة مجلس إدارة الشركة. لانديم هو رئيس فلامنجو، نادي كرة القدم الأكثر شعبية في البرازيل.

وكان بولسونارو قد عين سيلفا إي لونا، وهو جنرال في احتياطي الجيش، في فبراير من العام الماضي، كما أنه غير راض في ذلك الوقت عن الزيادات المستمرة في الأسعار التي طبقتها الشركة الحكومية التي كان يرأسها آنذاك الخبير الاقتصادي المحترم روبرتو كاستيلو برانكو.

وقد انتقد الرئيس منذ فترة طويلة سياسة أسعار الشركة الحكومية، والتي حددت زيادات حادة في أعقاب الأسعار الدولية للنفط الخام، مما تسبب في التضخم، وهو ما يضر بشدة بشعبيتها قبل السعي لإعادة انتخابه في أكتوبر.

في أوائل مارس، طبقت بتروبراس زيادة بنسبة 18.8٪ في أسعار البنزين و 24.9٪ على سعر الديزل في مواجهة «الزيادة العالمية في أسعار النفط والمنتجات النفطية نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا».

انخفضت أسهم بتروبراس بنسبة 2.63٪ عند إغلاق بورصة سان بابلو يوم الاثنين.

الناس يسيرون أمام مقر شركة النفط البرازيلية الحكومية بتروبراس، في ريو دي جانيرو، البرازيل (رويترز/سيرجيو مورايس/أرشيف)

«لن يتغير كثيرًا»

بالنسبة للاقتصادي أليكس أغوستني، من شركة الاستشارات Austin Rating، «هذه التغييرات في إدارة الشركة ليست جيدة. إنها علامة على وجود خطأ ما».

«لكن بالنسبة للسوق، لن يتغير الأمر كثيرًا. وقال اغوستيني لوكالة فرانس برس «اذا تأكد ان الرئيس الجديد سيكون ادريانو بيريس المتخصص في مجال النفط والغاز فان ذلك سيجلب الاستقرار الى السوق المالية» لانه لن يتدخل في سياسة التسعير التي تنتهجها بتروبراس.

دكتوراه في الاقتصاد الصناعي من جامعة باريس الثالث عشر، وكان، من بين أمور أخرى، مستشارالمدير العام للوكالة الوطنية للنفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي، وهو مؤسس ومدير المركز البرازيلي للبنية التحتية (CBIE)، وهي شركة استشارية متخصصة في الطاقة.

كانت بيريس لصالح سياسة التسعير التي تتبعها الشركة الحكومية.

في مقابلة مع سي إن إن البرازيل في أعقاب الزيادة في أوائل مارس، قال إنه «من المستحيل أن بتروبراس لن ترفع الأسعار، لأن فجوة الأسعار بين الأسواق المحلية والأجنبية كانت كبيرة جدا».

«بدأ هذا الاختلاف يسبب خطر النقص في البرازيل. تستورد البلاد 30% مما يستهلك في المنتجات البترولية. واذا كانت الفجوة كبيرة جدا، فلا احد يهم وان الاسهم تنفد بالفعل».

أغلقت بتروبراس، التي تمثل مساهمتها الأغلبية الدولة، 2021 بربح قياسي بلغ 19,875 مليون دولار (106.668 مليون ريال برازيلي).

وفقًا لآخر استطلاع أجرته شركة Datafolha الاستشارية في مارس، يعتقد 75٪ من البرازيليين أن الحكومة تتحمل «الكثير» أو «بعض» المسؤولية عن التضخم الذي يؤثر على جيب العائلات.

ويشير الاستطلاع نفسه إلى أن الرئيس اليميني المتطرف سيخسر في جولة ثانية محتملة أمام الرئيس اليساري السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، بفارق 21 نقطة (55% إلى 34%).

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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