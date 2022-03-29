«إنها مرحلة نحب أن نكون فيها»: باروس شيلوتو، بصفته «قاضياً» بين كولومبيا وبيرو

سيعتمد ما إذا كان المنتخب الكولومبي يفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 بنسبة 50٪ على ما تفعله باراغواي في المباراة ضد بيرو. لن يكون من المفيد لأولئك الذين يقودون رينالدو رويدا للتغلب على فنزويلا إذا فاز أولئك الذين قادوا من قبل Tigre Gareca على الغوارانيس في ليما.

على الرغم من أن باراغواي لم تعد قادرة على حضور حدث كأس العالم، إلا أن مديرها الفني، غييرمو باروس شيلوتو، الذي بدأ للتو عملية للسنوات الأربع المقبلة، أكد أن قادتها سيكونون محترفين وسيخرجون لتحقيق النصر على بيرو. بالنسبة له، أن نصف حصة كونميبول يعتمد على العمل المنجز في المحكمة في 29 مارس هو محفز. وفيما يلي بعض تصريحاته في مؤتمر صحفي.

في حين قد يعتقد البعض أن الفريق الذي تم إقصاؤه بالفعل لن يلعب في التسلسل الهرمي في المباراة الختامية للتصفيات، أكد المدرب الأرجنتيني الذي يقود باراغواي أنه سيكون مسؤولاً وسيسعى للحصول على النقاط الثلاث.

حتى أن باروس شيلوتو طرح آخر مباراة لباراغواي، حيث تغلب بالفعل على الإكوادور، وتأهل بالفعل، ثلاثة أهداف إلى الصفر. ومع ذلك، فإن أحدث الإحصائيات التي تزور فريق الإنكا ليست في صالحها: في عام 2000 كانت النتيجة بيرو 2-0 باراغواي؛ في عام 2003، بيرو 4-1 باراغواي؛ في عام 2007، بيرو 0-0 باراغواي؛ في عام 2011، بيرو 2-0 باراغواي؛ وفي عام 2015، بيرو 1-0 باراغواي.

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«أعتقد أنها فرصة علينا أن نظهر أين نقف. ضد الإكوادور لعبنا لعبة جيدة، وتصحيح الكثير من الأشياء وبدأنا في بناء شيء لجعلهم متحمسين شيئًا فشيئًا. كلما كان المنافسون الأفضل الذين يمكن أن نجدهم في طريقنا، كان ذلك أفضل. ومن الواضح انه يتعين علينا مواصلة بناء الفريق شيئا فشيئا».

1. البرازيل: 42 نقطة (+31).

2. الأرجنتين: 38 نقطة (+19).

3. الإكوادور: 25 نقطة (+8).

4. أوروغواي: 25 نقطة (-2).

5. بيرو: 21 نقطة (-5).

6. كولومبيا: 20 نقطة (0).

7. تشيلي: 19 نقطة (-5).

8. باراغواي: 16 نقطة (-12).

9. بوليفيا: 15 نقطة (-15).

10. فنزويلا: 10 نقاط (19).

سيتم لعب جميع المباريات في وقت واحد، في الساعة 6:30 مساءً (بتوقيت كولومبيا). سيزور La Tricolor فنزويلا في غيانا وسيكون أكبر انخفاض في كشوف المرتبات الأولية هو خوان غييرمو كوادرادو، الذي سيفقد الالتزام بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وفقا لرينالدو رويدا، ماتيوس أوريبي، جيفرسون ليرما أو ويلمار باريوس يمكن أن تلعب في مكانه.

بيرو ضد باراغواي

الإكوادور ضد الأرجنتين

فنزويلا ضد كولومبيا

تشيلي ضد أوروجواي

بوليفيا ضد البرازيل.

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